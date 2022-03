Minister Dalle stelt actieplan voor tegen grensoverschrijdend gedrag in media: ‘Er moet een spreekcultuur komen’

Iedereen heeft de recente schandalen, onder meer bij The Voice of Holland, zien voorbijkomen. Maar hoe wijdverspreid is grensoverschrijdend gedrag in de mediasector nu echt?

“Dat is op dit moment moeilijk te zeggen. Er was wel een studie van onderzoeksgroep CuDOS uit 2018 waaruit bleek dat 71 procent van de vrouwen binnen de media- en cultuursector aangaf ooit grensoverschrijdend gedrag te hebben meegemaakt. Dat is ontzettend veel, maar we weten niet tot hoeveel klachten dat leidt. Vaak worden zulke zaken ook in der minne geregeld. Vandaar dat, als onderdeel van het nieuwe actieplan, bedrijven voortaan het aantal klachten en wat ermee gebeurd is moet overmaken aan Mediarte, het sociaal fonds voor de audiovisuele, film en digitale sector.”

Dit is lang niet het eerste actieplan tegen grensoverschrijdend gedrag in de mediasector. Wat is het verschil?

“Dit nieuwe plan moet de start worden van een cultuuromslag in de sector. We hebben een lang en intensief traject afgelegd en tal van organisaties, zoals Sensoa of De Genderkamer, werden betrokken bij dit plan. Het is de eerste keer dat alle bedrijfsleiders in de mediasector hun handtekening zetten en zich engageren om werk te maken van dit plan. Het plan is ook concreter. Zo hebben we doelstellingen opgesteld over hoeveel vormingen bedrijven per jaar moeten geven over het thema. Eigenlijk moeten zowel directieleden, hr-afdelingen als elke medewerker in een team weten wat grensoverschrijdend gedrag is, en hoe ze moeten handelen als ze het opmerken.”

Veel aandacht gaat uit naar de rol van vertrouwenspersonen. Waren die er dan nog niet?

“Bij de grote organisaties zijn inderdaad al langer een of meerdere vertrouwenspersonen aanwezig. Bij kleinere organisaties is dat nog niet altijd het geval. Het is cruciaal dat elk bedrijf zo’n vertrouwenspersoon heeft. Het is ook belangrijk dat zij daarvoor voldoende opgeleid zijn en een onafhankelijke positie hebben van de bedrijfsleiding. Ook daar is in het actieplan aandacht voor.

“Maar dat is niet voldoende. We hebben al meermaals gezien dat er schandalen naar buiten komen bij bedrijven waar vertrouwenspersonen aanwezig zijn. Vandaar dat er nog meer initiatieven moeten komen om ervoor te zorgen dat iedereen weet bij wie ze terechtkunnen.”

Toch gaat nooit iedereen de weg vinden naar een vertrouwenspersoon. Moet dit niet vooral aangepakt worden op het niveau van de werknemers en hun onderlinge relaties?

“Inderdaad. Vandaar dat Mediarte voor elk bedrijf tools ter beschikbaar gaat stellen om het gesprek over grensoverschrijdend gedrag en machtsverhoudingen op het werk bespreekbaar te maken. Er moet echt een spreekcultuur komen.

“Het is ook de bedoeling om iedereen bekend te maken met het vlaggensysteem van Sensoa. Dat is een eenvoudig kleurensysteem dat medewerkers kan helpen om concrete situaties te beoordelen en te weten hoe je moet ingrijpen. Er zijn namelijk heel wat gradaties van grensoverschrijdend gedrag. In sommige situaties kan een gesprek met de betrokkene, bijvoorbeeld via de vertrouwenspersoon, voldoende zijn. Maar soms gebeuren er ook onwettige zaken die juridische gevolgen kunnen hebben. Het vlaggensysteem kan dus duiding geven over hoe ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag is. Het is een van de tools die ervoor kunnen zorgen dat iedereen zich hier bewust van wordt.”