Minister Dalle (cd&v) veroordeelt alcoholverbod voor jeugdkampen: ‘Disproportionele maatregel’

De krant ‘Le Soir’ liet gisteren weten dat de Waalse gemeenten Florenville, Chiny, Bouillon en Andenne deze zomer alcohol verbieden tijdens kampen van jeugdbewegingen. Volgens de burgemeester van Florenville moesten de politie en de Waalse dienst voor natuur en bossen vorig jaar meerdere keren uitrukken omdat het misliep.

“We kunnen aannemen dat er eens een pint te veel gedronken wordt of de muziek te luid staat. Maar overal waar mensen samenkomen, is het belangrijk dat rekening wordt gehouden met de omgeving”, reageert Van Reusel.

‘Niet dramatiseren’

Toch vraagt hij om “zeker niet te dramatiseren”. Er worden elke zomer zo’n 2.000 kampen georganiseerd, en slechts af en toe krijgt Scouts en Gidsen Vlaanderen melding van een incident. “Dit is zeker geen algemene trend”, beklemtoont de woordvoerder.

Hij vindt het normaal dat er wordt opgetreden als er over de schreef wordt gegaan, maar een algemeen alcoholverbod tegen één specifieke doelgroep is “een brug te ver”. “We maken ons zorgen over stigmatiserende veralgemening. Dat beeld klopt absoluut niet. Is hier eigenlijk wel een wettelijk kader voor?”

Scouts en Gidsen Vlaanderen zal contact opnemen met de betrokken gemeenten en afspraken proberen maken. De organisatie beveelt sowieso haar scoutsgroepen aan om voor de start van het kamp contact te leggen met de lokale overheden. “We willen ambassadeurs zijn die rekening houden met geluidsoverlast, afval of andere overlast voor lokale gemeenschappen. Onze leiding bestaat uit mensen met veel verantwoordelijkheidszin en engagement”, verzekert Van Reusel.