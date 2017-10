Minister Crevits lanceert nieuwe handleiding voor gezonde schoolmaaltijden

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) heeft in het Koninklijk Atheneum in Etterbeek samen met haar collega-minister en partijgenoot Jo Vandeurzen de handleiding 'Gezonde School. Richtlijnen voor evenwichtige schoolmaaltijden' voorgesteld. Die moet een schoolomgeving creëren waarin kinderen gestimuleerd worden gezonde keuzes te maken.

Uit een bevraging van het Vlaams Instituut Gezond Leven blijkt dat maar de helft van de secundaire scholen dagelijks een volwaardige portie groenten aanbiedt in zijn warme maaltijden op school. Vet vlees, zoals worst en ribbetjes, staat in ruim vier op de tien scholen zelfs twee tot drie keer per week op het menu.



"De handleiding geeft concrete tips om schoolmaaltijden samen te stellen, de juiste porties te kiezen, de eetomgeving aantrekkelijk te maken en leerlingen en ouders bij de schoolmaaltijden te betrekken", aldus minister Crevits.

In de handleiding staat een menuplanning die scholen helpt te variëren. De handleiding geeft ook aanbevelingen om het voedingspatroon duurzamer te maken, bijvoorbeeld met een gematigde consumptie van dierlijke producten.



Een positieve sfeer in de kantine is ook van belang, misschien zelfs met een achtergrondmuziekje. Tot die sfeer behoort ook het durven proeven en gebruiken van nieuwe, onbekende smaken.



Achtergrondmuziekje

"Naast zorgen voor een gezond aanbod is het belangrijk om jongeren te motiveren dat aanbod te leren kennen, proeven en eten. De nieuwe voedingsdriehoek fungeert daarbij als kompas", stelt minister van Volksgezondheid Vandeurzen.



Er zullen ook opleidingssessies georganiseerd worden om de scholen vertrouwd te maken met de richtlijnen.