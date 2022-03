Minister Beke: ‘Waarom smeren we ouderschapsverlof uit over twaalf jaar, terwijl de eerste drie jaar cruciaal zijn?’

De kinderopvang is een sector in crisis. Er staan momenteel meer dan 700 vacatures open, terwijl de werkdruk erg hoog is. Per begeleider zijn er in Vlaanderen acht kinderen toegelaten en zelfs negen als er meerdere begeleiders zijn. De dood van een baby van zes maanden in crèche van Mariakerke doet de discussie over de kwaliteit van de kinderopvang oplaaien. Vrijdag komt de sector op straat. Een van hun centrale eisen: maximaal vijf kinderen per begeleider.

Welzijnsminister Wouter Beke (CD&V) wil daar niet van weten. “Dan zou ik het aantal vacatures verdubbelen, terwijl we nu al zo moeilijk personeel vinden”, zegt hij in Humo. “In Vlaanderen gaat één op twee Vlaamse kinderen naar de crèche. Dat ligt ver boven het Europees gemiddelde, en het verklaart waarom we zo veel kinderverzorgers nodig hebben.”

Wel ziet hij andere mogelijkheden om de werkdruk te verlagen, en wel door "met open vizier” naar het ouderschapsverlof te kijken. “Waarom smeren wij dat uit over twaalf jaar, terwijl iedereen het erover eens is dat de eerste drie levensjaren cruciaal zijn voor de hechting van een kind?” Met andere woorden: zou het niet beter zijn als de ouders langer zélf voor kinderen kunnen zorgen? “In landen waar begeleiders in de kinderopvang maar voor vijf kindjes moeten zorgen, is het ouderschapsverlof beperkt tot drie jaar.”

‘Wat zullen de effecten zijn?’

“Op zich is dit nog een interessante piste om het debat over aan te gaan”, zegt Hendrik Delaruelle, van het Vlaams Welzijnsverbond. Zijn organisatie is een van de trekkers van het ‘consortium kinderopvang’, een verzameling middenveldorganisaties en academici die de sector grondig willen vernieuwen. Dat ouders meer thuis zijn in de allerjongste levensjaren, kan ook voor het kind voordelig zijn.

“Wel moet je je meteen afragen wat de effecten zullen zijn”, zegt hij. Mensen kunnen nu heel flexibel ouderschapsverlof opnemen, tot vier maand fulltime per kind. Ook formules waar je slechts één dag of zelfs maar een halve dag verlof neemt, zijn mogelijk. “En waar gaat die tijd naartoe? Het opvangen van de kinderen, ook al zijn ze wat ouder.” Het consortium vraagt om met de minister in dialoog te gaan.

Volgens de Gezinsbond kan ouderschapsverlof geen structurele oplossing zijn om de personeelstekorten weg te werken. Niet alle mensen hebben er ook recht op, bijvoorbeeld als ze nog niet lang genoeg in dienst zijn. Voor anderen is de uitkering simpelweg te laag om financieel te overleven. Bovendien is ouderschapsverlof federale materie. “Dit lijkt een bliksemafleider”, zegt woordvoerster Marie Behaeghe.

Het uitgangspunt van de Gezinsbond blijft om naar vijf kinderen per begeleider te gaan, net als dat van het consortium. “In al onze buurlanden ligt het aantal kinderen per begeleider veel lager, en daar is ook geen ouderschapsverlof van een jaar”, zegt Behaeghe. Een beperkter aantal kinderen per begeleider moet het beroep ook net aantrekkelijker maken, samen met een hoger loon, waardoor de vacatures wel degelijk ingevuld geraken, zo klinkt het.