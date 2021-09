Minder ziekenhuisopnames, iets meer besmettingen: bekijk hier de laatste coronacijfers

Tussen 17 en 23 september werden er dagelijks gemiddeld 55,3 mensen met covid-19 in het ziekenhuis opgenomen. Dat is een daling met 9 procent in vergelijking met een week eerder.

Op dit moment liggen er nog 692 (-2 procent) coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie er 216 (-2 procent) intensieve verzorging nodig hebben.

Besmettingen

Tussen 14 en 20 september werden er dagelijks gemiddeld 2.059 nieuwe besmettingen vastgesteld, een stijging met 4 procent in vergelijking met de week voordien. In totaal werden in ons land, sinds de start van de pandemie, nu al 1.231.523 besmettingen geregistreerd.

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we bijna elke dag een hoger aantal besmettingen dan dezelfde dag een week eerder, behalve in het weekend.

Testen

Er werden tussen 14 en 20 september ook meer tests afgenomen: gemiddeld zo’n 47.789 per dag (+11 procent).

Positiviteitsratio

De positiviteitsratio blijft stabiel op 4,8 procent. Het reproductiegetal staat volgens het dashboard van Sciensano op 0,93, wat betekent dat de epidemie licht afneemt.

Overlijdens

Nog tussen 14 en 20 september lieten dagelijks gemiddeld zo’n 6 mensen het leven, een daling met 17 procent. De teller komt in ons land inmiddels uit op 25.543 Covid-19-overlijdens.

Vaccinaties

Intussen heeft 74 procent van de totale bevolking een eerste dosis van het vaccin gekregen, zo’n 72 procent is volledig gevaccineerd.

Vlaanderen

In Vlaanderen zijn 5.327.545 inwoners minstens deels gevaccineerd of iets meer dan 80 procent van de volledige bevolking. 5.224.578 onder hen zijn volledig ingeënt of 78,5 procent van de bevolking. Als we alleen naar de volwassen populatie kijken, liggen die percentages op respectievelijk 92,5 procent en 91 procent.