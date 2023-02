Minder stikstof, minder steak: cd&v waarschuwt voor voedseltekorten, maar is dat terecht?

Steeds vaker roept cd&v doembeelden op van lege borden en winkelrekken om zijn aanpak in gevoelige landbouwdossiers te verdedigen. Terecht?

“Ik denk aan onze eigen Vlaamse voedselvoorziening. Vandaag liggen die winkelrekken nog vol, maar ik wil niet op mijn geweten hebben dat we over tien of twintig jaar (met spijt, red.) terugkijken naar de beslissing van vandaag.” – Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns, vrijdag bij VTM Nieuws.

“Ik heb iets geleerd uit de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne. We zijn mondmaskers moeten gaan halen in China omdat we heel onze maakindustrie aan de Chinezen en Indiërs hebben gegeven. We zijn door Oekraïne gaan beseffen hoezeer Vladimir Poetin aan het gaskraantje kan draaien. Het is belangrijk voor ons dat de toekomst van onze voedingsindustrie wordt veiliggesteld.” – Cd&v-voorzitter Sammy Mahdi, zondag bij VTM Nieuws.

“In dit tempo zijn we over een tijdje ons vlees aan het importeren uit Argentinië.” – Minister Brouns, maandag in Het Belang van Limburg.

Beeld Belga

De Vlaamse regering heeft na weken onderhandelen nog altijd geen stikstofakkoord. N-VA en Open Vld willen doorzetten met een licht aangepaste versie van het stikstofakkoord uit februari 2022, maar cd&v ziet dat niet zitten. Steeds vaker schermt cd&v – sinds oudsher de partij die opkomt voor de boeren – hierbij met het argument dat het stikstofakkoord een bedreiging vormt voor de voedselbevoorrading van Vlaanderen.

Minder (grote) veeboerderijen betekent minder stikstof. Maar minder veeboerderijen betekent straks ook minder vlees op uw bord, luidt het. Oei?

Varkens

Afgaand op de cijfers van het Belgisch Statistiekbureau lijken we ons niet meteen grote zorgen te moeten maken.

De zogenaamde zelfvoorzieningsgraad voor rundvlees, varkensvlees en gevogelte bedraagt respectievelijk 127, 238 en 227 procent. In Vlaanderen wordt met andere woorden bijna anderhalf keer zoveel rundvlees en ruim twee keer zoveel varkens- en kippenvlees geproduceerd als wat we zelf consumeren. “Dat we binnenkort geen lokale steak meer zullen kunnen eten is een slecht argument”, zegt landbouwexperte Tessa Avermaete (KU Leuven).

Bij de Boerenbond kennen ze de deze cijfers uiteraard ook. Maar ze lezen ze helemaal anders.

Eén: de hoge zelfvoorzieningsgraad voor vlees behoeft volgens de Boerenbond nuance. “Zowel van varkens- als pluimveevlees eet de Belg vooral bepaalde onderdelen, zoals kotelet, varkenshaasje of kippenfilet”, zegt woordvoerster Nele Kempeneers. “Er is dus een hogere zelfvoorzieningsgraad nodig om de eigen vraag te kunnen dekken, dan wanneer we het hele dier zouden opeten.” (De ‘overschotjes’ zoals de kop en de poten worden verkocht in Azië.)

Twee: de Boerenbond wijst erop dat de veestapel door de pensioneringsgolf onder landbouwers sowieso zal krimpen. Met of zonder stikstofakkoord. “De helft van de veestapel zit bij landbouwers ouder dan 50, van wie de meesten geen opvolger hebben”, zegt Kempeneers. “En in combinatie met het stikstofbeleid kan dat onze voedselzekerheid wél in het gedrang brengen.”

In het voorlopige stikstofakkoord zit een verplichte afbouw van het aantal varkens in Vlaanderen vervat (min 30 procent). Er zal ook strikter worden toegezien op vergunningen voor boeren. De precieze impact daarvan op de productie is niet gekend.

Sowieso is de marge niet voor elke sector even groot. Statbel houdt over eieren geen recente cijfers bij, maar volgens de Boerenbond moeten we nu al eieren uit het buitenland importeren. Voor zuivel bedraagt de zelfvoorzieningsgraad ongeveer 110 procent. “Dat betekent dat we voor zuivel toch sneller in de problemen komen wanneer bedrijven stoppen en de overblijvers niet meer kunnen produceren”, zegt Renaat Debergh (Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie).

Toch oei?

Volgens landbouwsocioloog Joost Dessein (UGent) doet het allemaal geen afbreuk aan het feit dat we hier te veel vee houden. “Doemscenario’s over massale afvloeiingen en extreem streng beleid die samen misschien, ooit, tot een klein bevoorradingsprobleem zouden kunnen leiden, zijn vooral een retorische truc om het debat daarover onmogelijk te maken.”

“Als het over vlees gaat, is er in elk geval veel marge”, zegt Dessein. “Zelfs als de veestapel krimpt, zullen we nog genoeg produceren.”

Frieten

Het is niet voor het eerst dat cd&v het buikgevoel van de Vlaming aanspreekt om steun te vergaren voor zijn aanpak in gevoelige landbouwdossiers. Wanneer eind vorig jaar een ontwerpversie van het nieuwe mestactieplan (MAP7) uitlekt, waarschuwt de partij voor “een aanslag op de Belgische friet” en afhankelijkheid van het buitenland.

Ook in dit geval lijken de naakte cijfers de christendemocraten ongelijk te geven. De bijna vier miljoen ton aardappelen die Vlaamse boeren jaarlijks produceren, zijn grotendeels bestemd voor export. Ze worden wereldwijd verkocht als diepvriesfrieten en -kroketten.

Alles bij elkaar is Vlaanderen een netto-exporteur van voedingsproducten, blijkt uit cijfers van het Departement Landbouw en Visserij. Al zijn we niet voor alles zelfbedruipend, en voeren we bijvoorbeeld meer granen en fruit in dan we uitvoeren.

Voor ‘ons dagelijks brood’ zijn we bijvoorbeeld nu al afhankelijk van tarwe uit Duitsland, Frankrijk en Oost-Europa, terwijl 90 procent van onze eigen tarwe voor veevoeder dient. Van wat we invoeren komt ongeveer 75 procent van binnen Europa. Afhankelijkheid van import betekent dus niet automatisch afhankelijkheid van verre en wispelturige regimes.

“We hoeven ook niet helemaal zelfvoorzienend te zijn”, zegt expert landbouwbeleid Jeroen Candel (Wageningen Universiteit). “Voedselzekerheid moet je niet op regionaal of nationaal niveau bekijken, maar Europees”, vindt hij. “Onze voedselproductie is zo georganiseerd dat we als EU voor vrijwel alles zelfvoorzienend of netto-exporteur zijn.” De parallel met mondmaskerproducenten en andere maakindustriëen die naar het verre buitenland zijn verkast, gaat volgens Candel dus niet op.

Dat kan momenteel nog wel zo zijn, maar zal dat met steeds strengere Europese milieu-eisen ook zo blijven? Candel merkt dat het argument voedselzekerheid wel vaker van stal wordt gehaald, bijvoorbeeld ook wanneer de Europese Commissie haar plannen voor de Green Deal voorstelde.

“Het is een argument dat telkens wordt gebruikt om plannen om de landbouw te verduurzamen aan te vallen. Maar de échte bedreigingen voor onze voedselproductie zijn biodiversiteitsverlies en klimaatverandering”, benadrukt Candel, die onder meer verwijst naar tegenvallende graanoogsten door droogte.

De veehouderij is door haar grote ruimtebeslag en uitstoot een belangrijke oorzaak van achteruitgang van de bioversiteit en klimaatopwarming. En minder vlees eten figureert steevast in de lijstjes maatregelen die nodig zijn om daar wat aan te doen. “De tegenstelling tussen duurzaamheid en voedselzekerheid is een valse tegenstelling”, oordeelt Candel.

Illusie

Dat we al ons voedsel uit de eigen achtertuin zouden kunnen halen, is hoe dan ook een onhaalbare wensdroom, blijkt uit een studie die het Departement Landbouw en Visserij liet uitvoeren. Die vergelijkt de ruimte die nodig is om ons eten te produceren met het Vlaamse landbouwareaal, en komt tot de conclusie dat er bij het huidige consumptiepatroon van de Vlaming onvoldoende landbouwgrond is om hem lokaal te kunnen voeden.

Dat is deels te wijten aan de ruimte die nodig is voor de teelt van veevoeder. Ook op Europees niveau zijn we daarvoor niet zelfbedruipend. Van de ruim 550 miljoen ton voeder die jaarlijks in Europese dierenmagen verdwijnt, komt volgens een recente analyse in Nature Food ongeveer een kwart van buiten de EU, vooral soja uit Zuid-Amerika.

“We zijn op dit moment al afhankelijk van Zuid-Amerika”, zegt Candel. “Niet voor onze steak, maar voor voeder. Onze autonomie vergroten valt dus ironisch genoeg net samen met een afbouw van de veestapel.”

“Tot eind 19de eeuw concentreerden onze boeren zich vooral op granen en aardappelen”, verduidelijkt landbouwhistoricus Yves Segers (KU Leuven). Tot de invoer van goedkope granen uit onder de meer de VS en Canada een aantrekkelijker optie werd. “Dat dwong onze landbouwers het roer om te gooien”, zegt Segers. “Vanaf dan wonnen de teelt van fruit en groenten, en veehouderij aan belang.”

In de 20ste eeuw gaven het Europese landbouwbeleid – onder het motto ‘nooit meer honger’ – en de internationale handel in goedkoop veevoeder de intensieve veehouderij de wind in de zeilen. Samen met dat voeder importeerden we ook de milieuproblemen. “Dat systeem botst door de grote milieu-impact nu op zijn limieten”, zegt Segers. “Eigenlijk moet onze landbouw nu een transitie doormaken vergelijkbaar met die op het einde van de 19de eeuw.”

De vraag is daarbij volgens experts niet zozeer of er morgen nog eten in de winkelrekken zal liggen – dat zal wel lukken – maar wel hoe we de omslag kunnen maken naar een meer plantaardig voedingspatroon. En hoe we ervoor kunnen zorgen dat onze boeren een fatsoenlijk inkomen halen uit de milieuvriendelijke productie van dat voedsel.

De Vlaamse overheid onderschrijft die evolutie richting minder vlees trouwens zelf met de zogenaamde Green Deal Eiwitshift: doel is de Vlaming tegen 2030 60 procent van zijn eiwitten uit planten te laten, en 40 procent uit dierlijke producten, in plaats van omgekeerd.

Ook in dit opzicht lijkt een dalende vleesproductie geen drama. “De echt belangrijke vraag is: waar willen we met ons voedselsysteem naartoe?”, zegt Dessein. “Die komt veel te weinig aan bod.”

Gezond verstand

Tot slot nog dit: ook elders in Europa wordt de discussie rond voedselbevoorrading volop gevoerd. In Nederland bijvoorbeeld, waar de nieuwe BoerBurgerBeweging (BBB) aan een pijlsnelle electorale opmars bezig lijkt. Onder aanvoering van Caroline van der Plas voert BBB luidruchtig oppositie tegen het stikstofbeleid zoals dat wordt uitgetekend door de regering-Rutte. Onder meer door CDA, de Nederlandse zusterpartij van cd&v.

In een recent interview met De Volkskrant benadrukt Van der Plas: “Als we de voedselproductie in Nederland verlagen, zijn we straks misschien niet zelfvoorzienend meer. Dan worden we voor die basisbehoefte afhankelijk van import. Moeten we dat willen?” Het is een van haar stokpaardjes.

Het nieuwe boek van Van der Plas heeft als titel Gewoon gezond verstand. Toeval of niet: maandag vertelde Vlaams minister Brouns aan Het Belang van Limburg: “Laat ons met gezond boerenverstand naar de natuur kijken.”