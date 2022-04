Minder dan 10.000 nieuwe besmettingen per dag, ook reproductiegetal duikt onder 1: dit zijn de recentste coronacijfers

Besmettingen

Tussen 29 maart en 4 april daalde het aantal besmettingen met 14 procent in vergelijking met een week eerder, tot gemiddeld 9.658 per dag.

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we dat sinds dinsdag 29 maart elke dag minder coronabesmettingen geregistreerd werden in vergelijking met de week voordien.

Testen

In dezelfde periode werden iets minder testen afgenomen, gemiddeld 37.943 per dag. Dat is een daling van 2 procent in vergelijking met de week voordien. Gedurende de hele pandemie zijn inmiddels meer dan 33.120.016 testen uitgevoerd.

Positiviteitsratio

De positiviteitsratio lag tussen 29 maart en 4 april op 28 procent. Dat is een daling met 3 procent ten opzichte van de week ervoor.

Het reproductiegetal ligt momenteel op 0,99. Dat is een daling van 12 procent. Zolang de waarde boven de 1 ligt, wint de pandemie aan kracht.

Ziekenhuisopnames

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames kende tussen 1 en 7 april eveneens een daling, zij het minder sterk. Dagelijks waren er nog gemiddeld 215 nieuwe opnames, een daling met 2 procent.

De piek van de BA.2-golf ligt voorlopig op 31 maart. Toen werden 268 mensen opgenomen. Ter vergelijking: de piek van de BA.1-golf lag op 1 februari. Toen werden in één dag 424 mensen opgenomen in het ziekenhuis.

Er liggen nu 3.073 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis. Dat is een stijging van 3 procent. Daarvan liggen er 176 op intensieve zorgen, een stijging van 2 procent.

Overlijdens

In de periode van 29 maart tot en met 4 april is het aantal overlijdens wel licht gestegen. Dat bedraagt nu 23,7 overlijdens per dag, 3 procent meer dan een week ervoor. Sinds de start van de pandemie zijn in ons land al 30.997 mensen overleden aan het coronavirus.

Vaccinaties

In België hebben al 9.232.565 mensen zeker een eerste prik gekregen (80,1 procent). 9.132.566 mensen (79,3 procent) zijn volledig gevaccineerd. 7.110.476 landgenoten (61,7 procent) hebben al een boosterprik gekregen. 222.471 kregen ook al een tweede boosterprik (1,9 procent).

In Vlaanderen hebben al 5.674.234 mensen (85,29 procent) zeker een eerste prik gekregen. 5.626.055 mensen (84,56 procent) zijn volledig gevaccineerd. 4.678.838 landgenoten (70,33 procent) hebben al een boosterprik gekregen.