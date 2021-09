Minder besmettingen en hospitalisaties, aantal sterfgevallen stijgt

Het aantal ziekenhuisopnames als gevolg van Covid-19 daalt. Tussen 21 en 27 september waren er dagelijks 50,6 hospitalisaties, een daling met 15 procent in vergelijking met een week eerder.

Er zijn nog regionale verschillen in de ziekenhuisopnames: in Brussel komen er nog elke dag bijna 13 patiënten bij, maar dat cijfer daalt wel al enkele weken.

Op dit moment liggen er nog 703 Covidpatiënten in de Belgische ziekenhuizen (-3 procent), van wie er 210 intensieve verzorging nodig hebben (-5 procent).

Besmettingen

Tussen 18 en 24 september raakten dagelijks 1.914 mensen besmet met het coronavirus, een daling met 7 procent in vergelijking met de voorgaande periode. In totaal werden in België al ruim 1,2 miljoen coronabesmettingen vastgesteld.

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we opnieuw bijna elke dag een lager aantal besmettingen dan dezelfde dag een week eerder, behalve op maandag 20 september.

Testen

Tussen 18 en 24 september werden er dagelijks gemiddeld 47.800 testen afgenomen, quasi evenveel als de week voordien.

De positiviteitsratio bedraagt 4,4 procent, het reproductiegetal staat op 0,92, wat betekent dat de epidemie aan kracht afneemt.

Overlijdens

Het aantal sterfgevallen neemt wel opnieuw toe. Tussen 18 en 24 september overleden er dagelijks 7,6 personen aan Covid-19, een stijging met 26 procent. In ons land bezweken al bijna 25.600 mensen aan de gevolgen van het virus.

Vaccinaties

Intussen hebben ook bijna 8,6 miljoen Belgen minstens één vaccindosis gekregen, goed voor 74 procent van de totale bevolking. Bijna 8,4 miljoen landgenoten zijn volledig ingeënt, wat overeenstemt met 73 procent van de Belgen.

Meer dan 62.000 mensen kregen ondertussen ook een boosterprik. Voorlopig gaat het vooral om mensen met een verlaagd immuunsysteem, binnenkort krijgen ook de bewoners van de woonzorgcentra en alle 65-plussers hun derde prik.

Vlaanderen

In Vlaanderen zijn 5.334.092 inwoners minstens deels gevaccineerd of iets meer dan 80 procent van de volledige bevolking. 5.244.649 onder hen zijn volledig ingeënt of 79 procent van de bevolking. Als we alleen naar de volwassen populatie kijken, liggen die percentages op respectievelijk bijna 93 procent en 91 procent.

