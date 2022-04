Miljonairskoppel uit ‘Blind gekocht’ dreigt met juridische stappen tegen online reviewers

Tot nu toe hebben zo’n vijf à zes surfers zo’n ingebrekestelling in hun brievenbus zien vallen. Die stelt dat de reviewers geen contact meer mogen opnemen met Filip en Caroline of hun familieleden en dat ze zich ook niet meer schadelijk mogen uitlaten tegenover het koppel (op sociale media, rechtstreeks of in de pers). Voorts wordt door het advocatenkantoor van het Blind gekocht-duo met aandrang gevraagd de slechte Google-review binnen de drie dagen te verwijderen en dat vervolgens aan het kantoor te laten weten. Doen de surfers dat niet, dan volgt er een strafklacht en de eis van een dwangsom.

Behoorlijk rigoureus toch voor een binnenspeeltuin die, op basis van 560 Google-reviews, een score haalt van 4,3 op 5 sterren. “Het gaat tot nu toe slechts om een handvol gevallen”, zegt meester Bart Van den Brande die het koppel vertegenwoordigt. “Maar we merkten dat enkele beoordelaars een review gaven die vaak niets met de binnenspeeltuin te maken heeft. Ze hadden het bijvoorbeeld over ‘luxemensen die op hun kap geld verdienen’. Duidelijk een beeld dat ze hadden gekregen na het zien van de uitzendingen, maar dat niets met de kwaliteit van de speeltuin te maken heeft. In die gevallen zochten we uit wie die mensen waren en stuurden we een brief.”

Wel intimiderend, zo’n juridische charge. “Onze enige insteek is het voorkomen van zakelijke schade aan het bedrijf”, benadrukt Van den Brande. “Dergelijke valse beoordelingen op basis van persoonlijkheden kunnen ernstige economische gevolgen hebben voor het bedrijf.” Volgens Van den Brande staat het respondenten vrij verdere juridische stappen te ondernemen om hun mening te onderbouwen, maar dat deed vooralsnog niemand. “Iedereen die we een brief stuurden heeft zijn reactie offline gehaald met de vermelding dat ze te ver gingen. Dit is geen intimidatiepoging, maar wie de bal kaatst kan die natuurlijk terugverwachten.”

Caroline en Filip. Beeld Play4

Filip en Caroline zorgden dit seizoen voor een unicum door in Blind gekocht een huis te zoeken met een budget van 1 miljoen euro. Alleen bleek het gekozen pand bij het eerste bezoek niet meteen een droomhuis. Caroline kon haar tranen niet bedwingen. De buren woonden te dichtbij, er waren te weinig badkamers, de sauna was overbodig, de fitnessruimte ongeschikt. Gedurende twee weken stonden Filip en Caroline in het oog van de storm.

“Op een bepaald moment kreeg ik mails van onbekenden”, zegt Caroline. “Ze hadden ons e-mailadres opgezocht en schreven me om te zeggen dat ik psychiatrische hulp moest zoeken en dat ik een slechte mama was. Vooral dat laatste vond ik toch een brug te ver. Niemand kan een oordeel vellen over mij op basis van een paar minuten in een televisieprogramma. Toegegeven, achteraf bekeken reageerde ik misschien wat extreem tijdens de opnames, maar alles wat ik wilde was een goeie thuis voor mijn kinderen.”

Boodschap

Het koppel zei de reacties wel te begrijpen. “Al zijn we op den duur gestopt met ze te lezen”, zegt Caroline. “De voorbije weken heb ik me in de zaak ook bewust wat meer beziggehouden met werk achter de schermen, zoals de personeelszaken en administratie.” Of jaloezie volgens hen de grootste drijfveer is voor die reacties? “Mensen zien vooral wat je nu hebt en niet waar je vandaan je komt”, zegt Caroline. “Vijftien jaar geleden kende ik een heel moeilijke periode in mijn leven (Caroline verloor haar eerste man nadat die een jaar in coma lag, red.), maar daar ben ik nu uit. We wilden met onze deelname ook een boodschap overbrengen. Dat je overal kan geraken als je maar doorzet. Maar die is dus niet echt overgekomen.”

Jani Kazaltzis, Caroline en Filip. Beeld SBS

Sterker nog, Caroline en Filip zouden zo opnieuw deelnemen. “We zeggen volmondig ja”, klinkt het. “Het was een unieke ervaring waar we – figuurlijk – rijker van zijn geworden”, zegt Caroline. “Filip en ik zijn er sterker uitgekomen als koppel en de kinderen zijn heel blij met de nieuwe woning. Door zo veel dichter bij het werk te wonen, zijn we vroeger thuis en kunnen we vaker bij hen zijn. Dat was uiteindelijk toch de opzet van het hele gebeuren. Het was een serieuze rollercoaster, maar we gaan niet meer weg uit dit huis.”