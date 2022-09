Miljoenen Italiaanse jongeren gaan zondag niet stemmen: ‘Gênant dat Berlusconi nu opeens op TikTok zit om onze stem binnen te halen’

Naar verwachting de helft van alle kiesgerechtigde jongeren in Italië gaat zondag niet stemmen. Het gevoel dat hun generatie politiek niet meetelt speelt een rol, maar ook dat velen door een bureaucratische regel honderden kilometers moeten reizen om hun stem te kunnen uitbrengen. ‘Ouderen beslissen hier de verkiezingen.’

Stefano Maiolica (28) gaat zondag niet stemmen. Niet omdat de jonge videomaker geen zin heeft zich te verdiepen in partijprogramma’s, of omdat hij zijn vertrouwen in de politiek kwijt is (dat is hij overigens óók, daarover later meer), maar omdat hij te ver weg woont.

En hij is niet de enige. Maiolica is oprichter van Un Terrone a Milano, een gemeenschap van jonge Zuid-Italianen die net als hij naar Milaan verhuisden voor werk of studie. Terrone is een Noord-Italiaans scheldwoord voor landgenoten uit het zuiden, maar Maiolica koos de term juist als geuzennaam. “Ik wil het woord een positieve waarde geven”, legt hij uit onder de avondzon, op een bankje bij de Boog van de Vrede in Milaan.

Dat doet hij met succes: de ondernemer heeft ruim 100 duizend volgers op Instagram, voor wie hij nostalgische filmpjes maakt over het missen van de Zuid-Italiaanse kust en uitzoekt waar je in Milaan de beste zuidelijke lekkernijen kunt vinden.

Sinds 2019 organiseert Maiolica ook gratis busreizen zuidwaarts voor de feestdagen, gesponsord door bedrijven. Dit jaar hoopt hij vijf volle bussen, in totaal zo’n driehonderd Zuid-Italiaanse jongeren, thuis bij hun moeders te brengen voor het kerstdiner.

Vrees voor fraude

Maar eerst houdt Maiolica zich bezig een ander probleem van Zuid-Italianen in Milaan: de verkiezingen, en dan vooral het feit dat het in Italië onmogelijk is ergens anders te stemmen dan waar je ingeschreven staat. Ook iemand machtigen of per post stemmen – zoals in het buitenland wonende Italianen wél mogen – is niet toegestaan, uit angst voor fraude.

Van zijn volgers verklaarde ruim 70 procent in een peiling met duizenden reacties, niet terug naar huis te reizen om te stemmen. Net als hijzelf hebben zij hun inschrijving nooit veranderd, omdat ze daarmee een studiebeurs of kortingen verliezen, of omdat ze bang zijn dat ze een andere cirkel van de Italiaanse bureaucratische hel betreden.

Vooral rondom verkiezingen is dat een probleem, want de afstand tussen Milaan en Maiolica's thuisstad Salerno – hij staat ingeschreven bij zijn ouders – is ruim 800 kilometer.

Stemmen kost dus al gauw zo’n twaalf uur treinen (retour) en ruim honderd euro, al geven de spoorwegen wel kortingen rondom de verkiezingen. Zelf overwoog hij ook nog even een gesponsorde verkiezingsbus richting het zuiden te regelen, maar dat bleek onhaalbaar, vooral omdat veel van zijn kennissen simpelweg geen tijd hebben voor de reis.

Volgens een recent parlementair rapport wonen 4,9 miljoen Italianen (bijna 10 procent van het electoraat) op een andere plek dan hun inschrijving. Hun leeftijd is onbekend, maar dat een groot deel jong is, lijdt weinig twijfel. Meer dan de helft van hen komt uit het zuiden en 1,9 miljoen mensen moeten meer dan vier uur reizen naar huis.

Het is een van de vele redenen dat onderzoekers bij de verkiezingen van zondag een lage opkomst onder jongeren verwachten. Volgens sommige voorspellingen gaat minder dan de helft van de Italianen tussen de 18 en 34 jaar stemmen. In een land met sowieso al veel meer ouderen: 10 miljoen jonge stemgerechtigden (18-34 jaar), tegen 27 miljoen 50-plussers.

Fuorisede-stemmers

Maar het probleem van de fuorisede, zoals de ver van huis wonende jongeren heten, is niet de enige verklaring voor de lage verwachte opkomst. Uit een peiling van zakenkrant Il Sole 24 Ore onder 20 duizend jonge Italianen blijkt dat bijna negen op de tien van hen ‘weinig’ (56 procent) of zelfs ‘geen enkel’ (33 procent) vertrouwen heeft in de politiek. 90 procent antwoordt ontkennend op de vraag of politici hun zorgen en problemen wel in het vizier hebben.

Kijk naar de campagne, zegt Maiolica: partijen praten vaak over pensioenen, maar zelden over thema’s waar jongeren zich zorgen om maken, zoals klimaat of het sterk verouderde schoolsysteem. “Ouderen beslissen de verkiezingen.”

Of ze gaan stemmen? Studenten Marco Venturini (20) en Francesca Vicario (20) halen een eindje verderop op een bankje in het Sempione-park hun schouders verontschuldigend op: hij zou wel willen maar is dan op vakantie, zij is het wel van plan maar heeft nog geen idee op welke partij.

Een typisch antwoord, blijkt uit onderzoek van opiniebureau YouTrend. “Jongeren richten zich meer op issues”, legt analist Lorenzo Pregliasco uit. Klimaat, school, mensenrechten. “Ze zijn geïnteresseerd in politieke onderwerpen, maar dat vertaalt zich niet naar traditionele partijen.” Ze hebben, in tegenstelling tot oudere generaties, weinig vertrouwen in de politiek als instrument om verandering teweeg te brengen, aldus Pregliasco.

Logisch, briest Stefano La Barbera (40) aan de telefoon vanuit Palermo. “Onze politiek kan een banaal probleem als fuorisede-stemmen niet eens oplossen”. Veertien jaar geleden begon hij zich er, als student aan de technische universiteit in Turijn, over op te winden. Inmiddels is de consultant allang weer terug naar zijn geliefde Sicilië en dit jaar kan hij dus stemmen, maar met veel plezier doet hij dat niet. Want het wetsvoorstel, dat mede dankzij zijn activisme tot stand kwam en op afstand stemmen mogelijk maakt, is na al die jaren nog steeds niet door het parlement. “Een symptoom van een slecht werkende democratie”, oordeelt La Barbera.

Volgens La Barbera zit er geen politiek motief achter, maar is het simpelweg incompetentie: het probleem komt telkens pas weer op de agenda als de verkiezingen al in zicht zijn, en dan blijkt het te laat om een goede oplossing te organiseren. “Als er een partij was die een bassin stemmen in de fuorisede zag, zou het allang zijn opgelost.”

Leven van de hoop

Stefano Maiolica denkt daar anders over en meent dat er wel politieke belangen meespelen. “Sommige partijen hebben er geen baat bij dat deze groep stemt”, zucht hij. De mensen die uit het zuiden naar het noorden trekken, zijn geen dwarsdoorsnede van de bevolking, maar gemiddeld genomen meer open minded, benadrukt hij. Bijvoorbeeld op het vlak van lhbti-acceptatie en migratie.

Het zijn inderdaad vooral de linkse partijen die zich politiek hard maken voor het probleem, en nu – voor de zoveelste keer – beloven dat het bij de volgende verkiezingen echt opgelost zal zijn. Een belofte die net zo weinig waard is als veel andere campagnepraat, zegt Maiolica. Zijn vertrouwen in de politiek is laag, maar toch zou hij gaan stemmen, als het logistiek niet zo ingewikkeld was.

In het verleden koos hij voor protestpartijen die beloofden alles te zullen veranderen: Matteo Renzi die zichzelf de ‘man met de hamer’ noemde, en de Vijfsterrenbeweging, die de hele politieke klasse wilde afbreken.

En ook al verloochenden zij daarna al hun principes, toch zou Maiolica dit keer weer zo’n proteststem uitbrengen. “In Italië leven we van hoop”, verklaart hij. “En bij verkiezingen is dat de hoop om ze allemaal naar huis te sturen.”

Edoardo Scandolara, Francesco Toti en Alberto Binetti. Beeld Nicola Zolin voor de Volkskrant

Alberto Binetti, Francesco Toti en Edoardo Scandolara (alledrie 23) studeren economie en bedrijfseconomie. Toti: “Ik stem op Terzo Polo van Matteo Renzi en Carlo Calenda. Ik vind onderwerpen als klimaat en burgerrechten wel belangrijk, maar andere dingen, zoals de arbeidsmarkt, toch het belangrijkst.” Scandolara: “Ik kies voor een linkse partij. Ik ben bang dat er een nog sterker anti-lhbti-klimaat komt als het rechtse blok wint.” Binetti: “Waarschijnlijk ga ik niet stemmen, want ik ben fuorisede-student. Ik kom uit Napels en moet op zaterdag werken, dus heen en weer reizen vanuit Milaan voor één dag wordt lastig. Ik zou wel willen, maar het is een kwestie van tijd- en geldgebrek.” Toti: “Wij jongeren tellen nauwelijks mee. Het loont voor politici niet om problemen zoals het stemmen voor fuorisede-studenten op te lossen, omdat wij jonge mensen met relatief weinig zijn.” Binetti: “Het niveau van de campagne vind ik heel laag. Er zijn ook bijna geen voorstellen die over jongeren gaan. En als politici wel iets voorstellen, is het vaak populistisch en onhaalbaar, zoals het idee van de Partito Democratico om iedere 18-jarige 10 duizend euro cadeau te doen.” Toti: “Er zijn ook maar heel weinig jonge kandidaten verkiesbaar. De zetels zijn al bezet door de ouderen, zoals overal in dit land.”

Beija Vezzali en Isabelle Dalle Carbonare. Beeld Nicola Zolin voor de Volkskrant