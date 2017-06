Miljoen handtekeningen op Europese petitie tegen glyfosaat

Een Europees burgerinitiatief wordt door de Europese Commissie behandeld als het meer dan een miljoen handtekeningen kan verzamelen in minstens zeven lidstaten. Het burgerinitiatief tegen glyfosaat behaalt die doelstelling nu naar eigen zeggen in minder dan vijf maanden. Volgens Greenpeace is het daarmee het succesvolste Europees burgerinitiatief sinds het systeem in 2012 werd ingevoerd.



De petitie, waarvoor nog tot eind juli handtekeningen zullen worden verzameld, moet eerst nog gecertificeerd en gevalideerd worden voor de Commissie er zich over zal buigen. Die krijgt dan drie maanden de tijd om een antwoord te formuleren.



De Europese Commissie heeft de procedure voor de hernieuwing van de licentie van glyfosaat in de EU pas nog opgestart. Het Europees Voedselveiligheidsagentschap (EFSA) en het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) oordeelden namelijk dat glyfosaat niet kankerverwekkend is, terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie de stof wel als mogelijk kankerverwekkend beschouwt.