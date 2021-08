▶ Militairen smokkelen stripper binnen in kazerne Tielen: Defensie start onderzoek

Op de beelden, die volgens VTM NIEUWS dateren van mei, is te zien hoe een militair vastgebonden is op een stoel en met een zweepje geslagen wordt door een vrouw. Die vrouw, een stripper, zou de beveiligde kazerne zijn binnengesmokkeld.

Op de beelden is verder ook nog een andere militair te zien die naakt poseert voor een groepsfoto samen met andere collega’s. Ook zien we militairen dansen en alcohol drinken, terwijl op dat moment samenscholingen van die orde nog strikt verboden waren volgens de geldende coronaregels. Er worden ook geen mondmaskers gedragen of afstand gehouden.

Defensie tilt zwaar aan de feiten en opent een onderzoek, vooral voor het feit dat een stripper zomaar binnengesmokkeld kon worden. Er gelden namelijk zware veiligheidsmaatregelen in de kazerne van Tielen

Drie mogelijke inbreuken

“Dit hoort niet thuis bij Defensie en schaadt het imago van alle militairen die in het buitenland en in België voorbeeldig werk verrichten, in het bijzonder om de natie te steunen tijdens de pandemie en na de overstromingen”, klinkt het bij minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS).

“Er lopen reeds korps- en interne onderzoeken van Defensie naar drie mogelijke inbreuken: beveiliging van militaire kwartieren, afstandsregels COVID-19 en gebruik van alcohol op de werkplek. Indien de onderzoeken deze overtredingen bevestigen, zal Defensie passende disciplinaire en/of wettelijke sancties treffen.”