Militaire experts over de vliegtuigcrash: ‘Als dit echt een moord is op de Wagnerleider, dan is dat wel erg snel’

Volgens Russische media is een vliegtuig met daarin Wagnerleider Jevgeni Prigozjin neergestort nabij Moskou. Betaalt de Wagnerleider alsnog de prijs voor zijn muiterij? Drie experts over wat we nu al weten en wat dat zou betekenen: ‘Als hij vermoord is, is dit een duidelijk signaal dat je niet ongestraft een opstand tegen Poetin begint.’

Mik Dijkman, onderzoeker en Wagner-kenner Clingendael

“Hoe alles is gebeurd, kunnen we nog niet met zekerheid zeggen. In de buurt van Moskou zou volgens Russische media een privévliegtuig neergestort zijn. Zeven passagiers en drie inzittenden zouden omgekomen zijn, onder wie Wagnerleider Jevgeni Prigozjin. Ook Dmitri Oetkin, de oprichter van Wagner, zou aan boord geweest zijn. Als dat waar is, dan is de Wagnergroep natuurlijk onthoofd, want dit zijn al jaren hun voornaamste leiders.

“Er zijn beelden die lijken aan te tonen dat het toestel werd neergehaald door Russische luchtafweer. Als dat het geval is, is dit natuurlijk een bom van je welste. Als dit echt een moord is, dan is dat wel erg snel. Je kon misschien bedenken dat zo’n scenario zich binnen een jaar of later zou afspelen. Dan is het alsnog de vraag of dit de operatie is van een Russische legerleider, of dat dit op bevel kwam van het Kremlin zelf.

“Een ander mogelijk scenario is natuurlijk dat dit een poging is om zijn dood te ‘faken’, waardoor Prigozjin nu in het geheim zijn activiteiten in Afrika zou kunnen voortzetten. Maar de vraag is of dat veel effect zou hebben.

“Misschien is Wagner zo machtig geworden dat ze de organisatie willen onthoofden. Het is bekend dat Rusland de voorbije maanden verschillende, kleinere privémilities heeft opgeleid die de rol van Wagner zouden kunnen overnemen. Of het Russische leger zet zelf de operaties van Wagner voort. Dan kunnen ze zich minder verschuilen, maar iedereen weet al dat Wagner en de Russische staat nauw samenwerken. Misschien is Wagner zo’n monster geworden dat het Kremlin het niet meer kon controleren.

“De kans bestaat dat andere Wagnerleden revanche willen nemen. Misschien niet zozeer de Wagnerleden in Afrika, maar de ex-gedetineerden die opgeleid werden tot Wagnerlid en in Oekraïne zitten. Die kunnen een groot probleem vormen voor de Russische staat.”

Tom Simoens, militair historicus Koninklijke Militaire School Brussel

“Dit is me iets te veel toeval. Maar kijk, je kan toeval nooit uitsluiten. Er zal altijd gerede twijfel blijven bestaan. Het vliegtuig waar hij zou inzitten is boven Rusland gecrasht. Dat wil ook zeggen dat we het nooit helemaal zullen weten als dit een complot of afrekening zou zijn, op welke manier dan ook.

“Nochtans zag die video waarin Prigozjin deze week claimde dat hij in Afrika was er redelijk echt uit. Het kan goed zijn dat Prigozjin twee dagen geleden in Afrika was en nadien terug naar Rusland is gereisd. Die video’s worden soms ook vrijgegeven met enige vertraging. Voor iemand met de status van Prigozjin lijkt me dat niet onverstandig. Want Prigozjin heeft veel vijanden gemaakt, zeker na zijn rebellie. Voor veel loyale Poetin-aanhangers heeft hij afgedaan. Vergeet ook niet dat hij in zijn opmars met de Wagnertroepen richting Moskou enkele helikopters heeft neergehaald.

“Eigenlijk stond zijn dood min of meer in de sterren geschreven. Ik stond redelijk versteld dat hij nog altijd in vrijheid leefde en blijkbaar gewoon kon rondreizen. Al dacht ik toen Prigozjin low profile ging dat hij misschien nog een kans had om compleet irrelevant te worden en het te overleven.

“Stel dat het een complot is, dan heb ik ook geen idee waarom dat nu gebeurde. Hij en Wagner waren relatief irrelevant geworden. Ik dacht, zelfs voor de rebellie, dat ze misschien nog een herkansing zouden krijgen in Afrika: ik dacht dat ze op een gegeven moment wel uit Oekraïne zouden wegtrekken. Daar konden ze, vanuit Russisch oogpunt, nog nuttig zijn door lokale leiders te steunen, voor ‘veiligheid’ te zorgen en nog mijnconcessies uit de brand te slepen.”

Kris Quanten, militair historicus Koninklijke Militaire School Brussel

“Uiteindelijk zou Prigozjins dood de onthoofding van de Wagner-militie betekenen. Dat zou je kunnen kaderen binnen een bredere operatie om de Wagnerhuurlingen terug in het gelid te krijgen. Daarvoor was Prigozjin een belangrijke hindernis. Hij is altijd iemand geweest die zijn mening durfde te ventileren.

“Als we de hypothese volgen dat hij vermoord is: dan is dit een heel duidelijk signaal dat je niet ongestraft een opstand tegen het hoofd van de staat kan beginnen. Zo creëerde het filmpje van Prigozjin en Wagner die terug in Afrika opereerden de voorbije dagen de illusie dat Wagner er nog relatief goedkoop vanaf is gekomen: ze kregen immers terug de vrije hand in Afrika.

“Vanuit Wagner wordt nu beweerd dat het vliegtuig door luchtafweer is neergehaald. Met alle elementen die we nu hebben, kunnen we eigenlijk niet zeggen of dat klopt en dus ook niet of het misschien om een ongeluk zou gaan.

“In ieder geval: als Prigozjin is overleden, gaat dat wel een grote implicatie hebben voor het Wagner-huurlingenleger. Ofwel zal er een nieuwe leider opstaan, maar dan is het de vraag wie dat wordt? Ofwel - en daar zal het Kremlin toch op aansturen volgens mij - zal het leger zoveel mogelijk proberen om de soldaten van de militie terug in de greep van het leger te krijgen.”