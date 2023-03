Militair historicus Kris Quanten: ‘Bij de strijd om Bachmoet kan het Russische leger doodbloeden’

De strijd om Bachmoet is veeleer symbolisch, maar een verwacht Oekraïens tegenoffensief wordt wel bepalend. Dat ziet Kris Quanten, professor krijgsgeschiedenis aan de Koninklijke Militaire School. ‘Door wapens te leveren voor dat offensief willen de NAVO-landen Rusland naar de onderhandelingstafel brengen.’

Hoe staat de strijd om Bachmoet er nu precies voor?

“De Russen hebben de stad nagenoeg omsingeld, voor de Oekraïense soldaten in de stad wordt de situatie er met de dag kritieker. Hoewel de stad strategisch niet belangrijk is, heeft het Oekraïense leger er wel aan vastgehouden. Het was voor Oekraïne interessant om de strijd er verder te zetten, omdat die voor de Russen is uitgedraaid op een slijtageslag, waarbij ze enorme verliezen hebben geleden.

“We moeten er voorzichtig mee zijn, maar volgens de inschatting van de Oekraïense inlichtingendiensten ligt de verhouding op zeven tegen één. Voor elke gedode Oekraïense soldaat sneuvelen er zeven Russen. De strijd om Bachmoet zal voor de Russen uiteindelijk een heel dure pyrrusoverwinning worden. Het zou wel eens kunnen dat het Russische legger hierop doodbloedt.”

De Amerikanen drongen er bij de Oekraïners wel al op aan om zich terug te trekken naar beter verdedigbare posities.

“Klopt, en daar zijn ze ook mee bezig. Het Oekraïense leger plooit zich nu terug op Kramatorsk, een dertigtal kilometer verderop. Daar stellen ze zich op op hoger gelegen terrein, wat altijd de beste positie is om het gevecht aan te gaan. De Oekraïners willen natuurlijk vermijden dat de Russen kunnen doorstoten naar de steden Kramatorsk en Slovjansk, want dan komt de hele provincie Donetsk in het gedrang.”

Bij Bachmoet valt de balans voor de Wagner-huurlingen mager uit. Zij lijden enorme verliezen om de stad in te nemen.

“Wagner beschikt enkel over infanteristen en het gros van die troepen heeft nauwelijks een opleiding gekregen. Net als in de Eerste Wereldoorlog gaan zij in de aanval na een artilleriebeschieting, met als gevolg massaal veel doden. De zware verliezen bij Bachmoet tonen ook aan dat de Russen het interwapengevecht niet beheersen. Ze slagen er niet in om de verschillende legeronderdelen van tanks, infanterie en artillerie goed te laten samenwerken.”

Hoe kijkt u als voormalig pantserofficier ondertussen naar de levering van westerse tanks?

“We zien dat er heel wat beloofd is, maar er uiteindelijk maar weinig van in huis komt. Dat is een grote frustratie van de Oekraïners. De Britten hebben Challenger-tanks beloofd, maar dat zullen er maar veertien worden. De Amerikaanse Abrams-tanks zullen er maar volgend jaar zijn. Ondertussen moeten de Oekraïners het doen met de in Duitsland geproduceerde Leopard 2-tanks aangevuld met oudere Leopard 1's.

“Oekraïne heeft die tanks echt nodig om een tegenoffensief op te starten. Maar ze komen slechts druppelsgewijs toe. Omdat het ook tijd kost om de bemanningen op te leiden en het weer het momenteel niet toelaat, denk ik dat het tegenoffensief er op zijn vroegst maar over enkele maanden komt. We spreken dan van mei of juni.”

Waar verwacht u precies het tegenoffensief?

“Als je op de kaart kijkt, is het logisch om dat in de provincie Zaporizja te doen, om zo een wig te drijven tussen de Russische strijdkrachten in het noorden en het zuiden. De Russen hebben daarop geanticipeerd door defensieve stellingen aan te leggen met loopgrachten. Als het Oekraïense leger door de eerste linies kan breken, trekken de Russen zich terug naar de tweede lijn en zo gaat het verder. Om door die verdedigingswerken te stoten, zal het Oekraïense leger enorm veel middelen nodig hebben.”

Kris Quanten, professor militaire geschiedenis aan de Koninklijke Militaire School: 'De westerse bondgenoten willen ook niet te veel tanks leveren aan Oekraïne, om te vermijden dat de Oekraïense strijdkrachten zouden doorstoten tot aan de Krim.' Beeld RV

Er zouden in principe een honderdtal tanks aan Oekraïne worden geleverd. Wat kan het land daar eigenlijk mee doen?

“Je kan daar twee bataljons mee oprichten, die je samen met andere pantservoertuigen kan onderbrengen in een brigade. Die pantservoertuigen – zoals de Amerikaanse Bradleys en Strykers en de Duitse Marders – kunnen dan soldaten aanvoeren wanneer de tanks oprukken. Maar een brigade is nog altijd een vrij kleine militaire eenheid.

“Het Oekraïense tegenoffensief zal hoe dan ook beperkt blijven. De Oekraïners zullen de Russen op enkele plekken wel pijn kunnen doen, maar ze zullen geen grote gebieden kunnen heroveren. Ik denk dat het ook een bewuste keuze is geweest van de westerse bondgenoten. Zij willen ook niet te veel leveren aan Oekraïne, om te vermijden dat de Oekraïense strijdkrachten zouden doorstoten tot aan de Krim. We weten hoe gevoelig dat gebied ligt bij de Russen.

“Door wapens te leveren voor het Oekraïense tegenoffensief willen de NAVO-landen Rusland naar de onderhandelingstafel brengen. De Amerikaanse president Joe Biden en de Duitse kanselier Olaf Scholz hebben dat al heel duidelijk gezegd.”

Het succes van dat offensief zal dan bepalen over welke gebieden er wordt onderhandeld?

“Inderdaad. Het Westen denkt ook na over welke strategie het bij die onderhandelingen kan volgen. Het bezoek van Scholz aan Biden enkele dagen geleden ging daar al over. We zien dat verschillende landen, ook Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, nu al nadenken over welke veiligheidsgaranties ze Oekraïne kunnen bieden als het Russische leger zich niet volledig uit het land terugtrekt.

Wil Vladimir Poetin wel onderhandelen?

“Nee, momenteel niet. De Russen klampen zich vast aan het gebied dat ze hebben veroverd in de vier provincies: Cherson, Zaporizja, Donetsk en Loehansk. Ik denk dat zij eerder aansturen op een frozen conflict, waarbij de gevechten op een bepaald moment stollen.”

President Volodymyr Zelensky heeft altijd gezegd dat hij geen millimeter Oekraïens grondgebied opgeeft. Als hij geen toegevingen wil doen, waarom zou hij dan negotiëren?

“Hier moeten we een onderscheid maken tussen retoriek en praktijk. Hij beseft ook dat hij water bij de wijn moet doen wanneer er onderhandelingen komen. Hij heeft recent in een aantal toespraken gezegd dat hij nu focust op het oostfront en niet meer op de Krim. Ik lees daarin dat hij ondertussen bij zijn plan B zit en zijn oorspronkelijke ambitie heeft laten varen om de Krim terug te krijgen.

“Maar hij wil natuurlijk eerst het tegenoffensief uitspelen en zien wat daar nog uitkomt. Dan zullen de Oekraïners kunnen oordelen of ze naar onderhandelingen gaan. Doen ze dat niet, dan draait het uit op een frozen conflict. Op strategisch vlak tikt de tijd eigenlijk in het voordeel van de Russen. Zij kunnen veel meer manschappen mobiliseren en wapens produceren.

“De uiteindelijke uitkomst van het conflict is nu natuurlijk nog onduidelijk – enkel Bachmoet is een uitgemaakte zaak. De vraag is of de Russen later nog de kracht zullen hebben om grote aanvallen op te zetten.”

Ondertussen toont de strijd om Bachmoet vooral de verdeeldheid bij de Russische strijdkrachten. Wagner-baas Jevgeni Prigozjin spreekt nu zelfs over ‘verraad’ omdat zijn troepen niet genoeg munitie krijgen.

“Klopt, er is een permanente strijd gaande tussen het reguliere leger onder leiding van generaal Valeri Gerasimov en de huurlingen van Wagner. Prigozjin wil met zijn succes op het slagveld politieke macht verwerven. Bachmoet is de hefboom die hem dat succes moet geven, daarom is hij bereid om er zoveel soldaten voor op te offeren. Prigozjin weet dat Poetin hem nodig heeft, dus hij kan zich behoorlijk wat permitteren.”

Ramzan Kadyrov, de leider van de Tsjetsjenen, zou vergiftigd zijn. Wat kan daar spelen?

“Daar spreek ik me niet over uit. Alleszins is de verhouding van Kadyrov ten opzichte van de Russische legerleiding wel helemaal anders dan die van Prigozjin. Kadyrov beseft dat hij leeft bij de gratie van Poetin en heeft openlijk trouw gezworen aan het Russische leger. Ik denk dat Prigozjin eigenlijk hoe langer hoe meer alleen komt te staan.”

In welke positie zit Poetin nu zelf? Hoeveel steun heeft hij zelf nog intern?

“Ik denk dat hij op zoek is naar een sortie, een elegante manier om het conflict te beëindigen. Ondertussen probeert hij nog zoveel mogelijk terreinwinst uit de brand te slepen. Maar het is heel moeilijk om echt gefundeerde uitspraken te doen over de positie van Poetin, omdat niemand echt zicht heeft op de interne verhoudingen binnen het Kremlin.

“Wat wel zeker is: Poetin kan politiek alleen maar overleven als hij de strijd in Oekraïne kan claimen als een overwinning. Ongetwijfeld zal de verovering van Bachmoet in de Russische propaganda dan ook gepresenteerd worden als een zeer groot succes. Misschien zet dat ook mee de deur open naar gesprekken.”

Maar voor de Russen is er toch ook geen marge? Zij willen de vier provincies juist volledig innemen. Ze hebben op papier zelfs al het volledige gebied geannexeerd, ook al hebben ze maar een deel van die provincies in handen.

“Dat is inderdaad het hele probleem. Zoals het er nu voor staat, heeft Poetin geen ruimte om toegevingen te doen. Hij kan zich wel verder terugplooien op de Krim en zijn gebieden in de Donbas, maar hij zal dat nooit zomaar doen. De situatie moet hem ertoe dwingen. Als er eerst een Oekraïens tegenoffensief is geweest, waarbij hij terrein heeft verloren, zal hij de optie om te onderhandelen misschien wel aanvaarden.”