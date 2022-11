Militair expert over raketinslag Polen: ‘Dit zat eraan te komen, zeker omdat Rusland zo dicht tegen de grens vuurt’

Bij een raketinslag in het Poolse grensdorpje Przewodów, enkele kilometers van de Oekraïense grens, zijn twee mensen om het leven gekomen. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat dit een gevolg is van een Oekraïens luchtafweersysteem. ‘Ik heb lang gedacht dat dit eraan zat te komen’, zegt militair expert Luc De Vos (KU Leuven). ‘Dit was niet te vermijden.’

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de raketinslag in Polen van een Oekraïens luchtafweersysteem komt. Is dat mogelijk?

“Dat is zeker een van de grote mogelijkheden. Een andere mogelijkheid is dat het een raketaanval vanuit Rusland is, maar dat zie ik Rusland niet doen. Vanuit onze westerse blik vergeten we het soms, maar Poetin krijgt nog steeds steun van een belangrijk deel van de wereld. Door dit te doen, zou Rusland het definitief verbrodden bij grote landen als India en China, die zich tot nu toe betrekkelijk neutraal hebben opgesteld. Op geopolitiek vlak zie ik het Rusland dus niet doen, door zo’n aanval zouden ze meer dan een paria zijn op het wereldtoneel.

“Militair gezien is het technisch zeker mogelijk dat Oekraïne hier verantwoordelijk voor is. Er kan altijd iets verkeerd gaan met luchtafweerraketten, een onnauwkeurigheid kan enkele honderden meters of zelfs kilometers verschil maken.

“Bovendien, als de Amerikanen zeggen dat alles wijst op Oekraïens luchtafweer, dan moeten we ervan uitgaan dat dat ook zo is. Zij volgen alles daar in het luchtruim en luisteren zoveel af. Als daar iets is gebeurd vanuit Russische kant, dan hadden we het via de Amerikanen ondertussen wel geweten.”

Oekraïens president Volodymyr Zelensky was er dinsdag snel bij om de verantwoordelijkheid bij Rusland te leggen. Was hij te voortvarend?

“Absoluut, al zal hij het ongetwijfeld goed bedoeld hebben. Maar zulke zaken moet je eerst goed bekijken en analyseren, pas daarna kan hij reageren. Het is natuurlijk te begrijpen, die man staat onder een enorme druk.”

Het gaat om oud Russisch materiaal. Blijkbaar vecht ook Oekraïne daar nog mee?

“Dat klopt, en dat heeft voor de verwarring gezorgd. Oekraïne en Rusland vechten met gelijkaardige systemen, alles staat daar ook in het Cyrillisch alfabet op vermeld. Het onderscheid is dus soms moeilijk te maken, wat het moeilijk maakt om vast te stellen wie een raket heeft afgevuurd.

“Oekraïne heeft wel al westers materieel gekregen, zoals Himars-systemen. Maar verder rekenen zij dus nog op oud Sovjet-materieel. Naast de eigen stock hebben ze die ook nog gekregen van landen als Tsjechië en Polen. Net daarom is dit wel enorm tragisch.

“In dit geval zou het gaan om een S-300-systeem. Dat is een oud Sovjet-systeem van luchtafweerraketten die als een soort gordel opgesteld staan in Oekraïne. Op een dag zoals gisteren, wanneer Rusland massaal veel raketten afschiet, worden die gedetecteerd en dan schiet zo’n S-300 raketten af om vijandige munitie te onderscheppen.

“Dat gebeurt best zo snel mogelijk, en daarvoor is de locatie belangrijk. Vrij dicht bij de contactlijn is er weinig reactietijd en maak je je materieel kwetsbaar voor aanvallen van de vijand, maar als ze te ver staan, kan het minder nauwkeurig zijn. Je moet dus altijd keuzes maken, en geen enkele is de perfecte. Een ongeluk kan dus altijd gebeuren.”

Gebeurt het dan vaker dat er doden vallen door luchtafweer? Ook op eigen terrein?

“Zeker, dat is niet te vermijden. In elke oorlog valt er collateral damage te betreuren. Dat zijn mooie woorden om verschrikkelijke begrippen te omschrijven. Als de infanterie oprukt, moet de artillerie volgen, soms met nare gevolgen. Zeker als het snel gaat. In elk conflict worden mensen gedood door eigen munitie. En dan heb ik het niet alleen over burgers, maar ook over gewone soldaten en zelfs generaals.

“Ik heb al lang gedacht dat dit eraan zat te komen. Zeker omdat Rusland zo dicht tegen de westerse grens van Oekraïne vuurt. Dit was helaas slechts een kwestie van tijd.”

Kan Oekraïne garanderen dat dit niet opnieuw gebeurt? Gaat dit diplomatieke gevolgen hebben?

“Je moet altijd een veiligheidszone inbouwen. In de geschiedenis zijn daar tal van voorbeelden van. Zo hadden de Amerikanen tijdens de Koreaanse Oorlog bijvoorbeeld ook een zone nabij China waar zij niet kwamen met hun vliegtuigen, als buffer.

“Oekraïne zal nu verder van de grens blijven, ook als dat betekent dat ze daardoor hun eigen mensen minder kunnen beschermen. Zij zullen zich wel meer dan ooit moeten excuseren bij Polen, dat hun beste bondgenoot is. De regering in Polen is een van de meest pro-Oekraïense die er is en reageert hier heel volwassen op. Zij roepen nu mogelijk artikel 4 in om de NAVO-ambassadeurs te laten samenkomen, maar blijven weg van artikel 5. Dat is heel verstandig, want dat zou een totale, open oorlog betekenen.

“Internationaal hoeft Zelensky geen consequenties te vrezen. Dit was duidelijk een ongeluk, en iedereen heeft duidelijk als doel om dit niet te laten escaleren. De Poolse regering zal wel vragen om beter op te letten en zal haar burgers wat moeten ‘masseren’, maar dit zal geen verandering brengen in de relaties tussen Oekraïne en Polen. Het land doet ongelooflijk veel voor de Oekraïners, dat maakt het zo jammer dat net zij brokstukken en twee doden hebben.”

Is dit te voorkomen met modernere luchtafweer uit het Westen? En kan Zelensky dit ongeluk gebruiken als drukkingsmiddel om meer wapenleveringen te eisen?

“Westerse, moderne luchtafweer is zeker nauwkeuriger. De elektronica die daarin zit is superieur, daarvoor zijn onze wapens gekend. De kans op zulke ongelukken zal kleiner zijn, maar je gaat het nooit volledig kunnen uitsluiten. Ook bij een perfect modern wapen kunnen brokstukken op een ongewenste plaats terechtkomen.

“Sowieso heeft Zelensky dringend meer wapens nodig. De vraag is ook hoeveel Oekraïne nog in stock heeft. Zowel Rusland als Oekraïne heeft al zoveel uitgespeeld, munitie kan binnenkort een echt probleem worden. Gaan ze de oorlog straks met stenen moeten uitvechten?

“Zelensky zal dit voorval zeker proberen uit te spelen door aan het Westen modernere wapens te vragen. Hij kan dan zeggen dat hij met nieuwe wapenleveringen dit soort ongelukken kan vermijden, dat geeft hem dus wel een extra argument. Wat niet wil zeggen dat hij dit bewust heeft gedaan, ik ben er zeker van dat dit absoluut een ongeluk was.”