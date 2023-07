Milieuvriendelijk, repareerbaar en recycleerbaar: zo wil Europa van duurzaam de norm maken

Het Europees Parlement buigt zich eerstdaags over nieuwe wetgeving die ervoor moet zorgen dat het straks makkelijker wordt om een duurzame wasmachine, broek of boekenkast te kopen. ‘Dit is een grote stap vooruit voor de consument.’

Wat is het probleem?

De manier waarop we consumeren vreet grondstoffen en energie. Nog te veel producten gaan snel stuk, zijn moeilijk te herstellen, en belanden bij het afval in plaats van gerecycleerd te worden. Zo gooien we in de EU bijvoorbeeld jaarlijks 5 miljoen ton kledij weg - zo’n 12 kilogram per persoon - en wordt slechts één procent van het textiel gerecycleerd. We recycleren ook minder dan de helft van het elektronisch afval.

Daar wil de Europese Commissie met een uitbreiding van de Ecodesign-regelgeving iets aan doen. Eerder dit jaar zette de milieucommissie van het Europees Parlement daarvoor al het licht op groen. “Ik ga ervan uit dat ook het voltallige parlement hiermee zal instemmen”, zegt Europarlementslid Sara Matthieu (Groen), hoofdonderhandelaar voor dit dossier. “Wat voorligt levert miljarden aan besparingen op in grondstoffen en energie, en is broodnodig voor klimaat en biodiversiteit.”

Maar circulariteit is niet alleen een kwestie van milieu- en klimaatimpact. Eerder dit jaar stelde de Commissie de Critical Raw Materials Act voor. Die moet ervoor zorgen dat Europa voor strategisch belangrijke grondstoffen, zoals bepaalde metalen, minder afhankelijk is van andere landen, vaak met dubieuze regimes. “Zorgen dat je minder van die grondstoffen nodig hebt, is daarbij een noodzakelijk stap”, zegt Karel Van Acker, expert Duurzaam Materialenbeheer aan de KU Leuven. “En dat doe je door van bij het ontwerp in te zetten op herstelbaarheid en recycleerbaarheid.”

Wat verandert er?

De bestaande Ecodesign-regelgeving focust vooral op elektrische apparaten zoals koelkasten, wasmachines, stofzuigers en computers. Het meest zichtbare effect ervan zijn de energielabels die met een letter - van G tot A - aangeven hoe energiezuinig een toestel is.

De nieuwe regelgeving is van toepassing op veel meer producten, van kledij tot meubels, matrassen en autobanden. Ze kijkt niet alleen naar energiezuinigheid maar breidt de duurzaamheidseisen waaraan producten moeten voldoen gevoelig uit. Zo komen er minimale eisen die de herstelbaarheid en recycleerbaarheid moeten garanderen. “Onderdelen worden nog te vaak aan elkaar gelijmd, waardoor producten moeilijk te herstellen of recycleren zijn”, zegt Matthieu. “En reserveonderdelen zijn vaak slechts een beperkte periode beschikbaar.”

Onder impuls van de groene fractie moeten ook andere vormen van bij het ontwerp ingebouwde ‘voortijdige veroudering’ onmogelijk worden. “Een typisch voorbeeld zijn smartphones waarvoor geen software-updates meer beschikbaar zijn”, zegt Matthieu.

De nieuwe wetgeving wil daarnaast een einde maken aan het vernietigen van onverkochte producten, zoals kledij en elektronica. “Kledingfirma’s met overstock of webwinkels die pakjes teruggestuurd krijgen, vernietigen die vaak omdat dat het goedkoopst is”, zegt Matthieu. “Een absurde praktijk die we dringend moeten stoppen.”

Volgens de Europese Commissie kan de uitgebreide regelgeving tegen 2030 het equivalent van 150 miljard kubieke meter gas aan energieverbruik uitsparen, wat ongeveer overeenkomt met wat we tot voor kort uit Rusland importeerden.

Wat zult u daar van merken?

Producten zouden een ‘digitaal paspoort’ moeten krijgen dat informatie bevat over hun duurzaamheid. Hoe dat precies in zijn werk moet gaan en wat er voor elke productcategorie precies in moet staan, moet nog worden afgeklopt. “Wellicht krijg je dat paspoort via een QR-code te zien”, zegt Matthieu.

Het paspoort moet de consument informeren over de samenstelling en milieu-impact van een product, zodat die een beter geïnformeerde keuze kan maken. Die informatie maakt ook recycleren makkelijker. “Dat lukt nu vaak niet, omdat recycleerfirma’s geen idee hebben van wat ze precies binnenkrijgen”, zegt Van Acker.

Het paspoort moet daarnaast een herstelbaarheidscore bevatten, die aangeeft hoe makkelijk een product te repareren valt. Zo’n herstelbaarheidscore komt er in ons land wellicht al in de loop van 2025 en 2026. De ministerraad keurde daarover vorige maand al een wetsontwerp van federaal minister van Leefmilieu Zakia Khattabi (Ecolo) goed.

De score houdt rekening met het gemak waarmee een product kan worden hersteld en met de beschikbaarheid, prijs en leveringstermijn van reserveonderdelen. U zal de score terugvinden op wasmachines, vaatwassers, stofzuigers, hogedrukreinigers, grasmaaiers, televisies en laptops.

De federale overheid haalt de mosterd in Frankrijk waar zo’n systeem al sinds januari 2021 bestaat. Bij Testaankoop juichen ze dat toe. “Dit een grote stap vooruit voor de consument”, zegt Laura Clays. “Wat als uw wasmachine na vijf jaar stuk gaat? Kunt u die dan laten herstellen en hoeveel zal dat kosten? Daarover tast je nu in het duister. Een code die dat in één oogopslag duidelijk maakt, maakt het makkelijker om te beoordelen of een toestel dat duurder is in aankoop, op langere termijn een betere keuze is.”

De nieuwe regels besteden bijzondere aandacht aan onze textielconsumptie - goed voor de vierde grootste klimaatimpact na voeding, huisvesting en mobiliteit - en hun impact reikt zo tot in uw kleerkast. “Fast fashion is uit de mode”, zegt Matthieu. “De nieuwe regelgeving moet ervoor zorgen dat kleren langer meegaan en zoveel mogelijk uit gerecycleerd textiel bestaan.”