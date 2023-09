Milan en Billie, de kinderen van Faroek Özgünes: ‘Papa kan geen bloed zien: bij een moord in het nieuws zet hij de tv uit’

Op televisie praat Faroek Özgünes (59) vlot over moorden en andere misdrijven, maar zijn publiek thuis weet beter. ‘Aan tafel mogen we er niet over praten’, zeggen zijn zoon Milan (20) en dochter Billie (17). De twee kijken op naar hun vader, maar bewandelen hun eigen pad, dat bestaat uit studeren, reizen, veel nadenken en verrassend eenvoudige toekomstdromen.

Het is rustig ten huize Özgünes. vader Faroek verdwijnt na de fotoshoot uit beeld, zijn vrouw Nathalie is aan het werken, zijn pluszoon Alfie – uit Nathalies eerste huwelijk – is in Spanje bij zijn vriendin. Blijven over: Milan en Billie. De rust van vandaag was vroeger soms ver te zoeken, zullen broer en zus straks vertellen. Vooral Milan durfde de boel weleens op stelten te zetten. Maar eerst: de zomer. Hoe vullen ze deze lange, lome dagen in?

Milan: “Ik ben – helaas – vooral bezig met studeren: ik heb drie herexamens. Nu ja, ik weet hoe het komt: ik heb er in juni niks voor gedaan. Dat is een slecht kantje van mij, ik laat de boel soms op zijn beloop. In de vorige examenperiode heb ik mezelf leren schaken. Dat was achteraf gezien niet zo’n goed idee.”

Wat studeer je?

Milan: “Geneeskunde.”

Oei, niet meteen een richting met veel tijd om te schaken.

Milan: “Nee (lacht). Het probleem is dat ik in het middelbaar altijd geslaagd was zonder er iets voor te doen. Toen was dat leuk, nu blijkt het een toxic treat. Ik heb nooit geleerd om te studeren. Maar het komt goed, ik ga het mezelf wel aanleren. En intussen kan ik toch goed schaken, vind ik (lacht).”

In welk jaar zit je?

Milan: “Ik heb net mijn eerste bachelor gedaan. Ik loop twee jaar achter: het derde middelbaar heb ik gedubbeld en na het zesde heb ik een sabbatjaar genomen.

“Ik doe het graag, Geneeskunde. Ik ben al sinds mijn 15de gefascineerd door onze hersenen. Ik twijfelde tussen Neurowetenschappen, Psychologie en Geneeskunde met een specialisatie in Neurologie. Dat laatste leek mij het interessantst, ook al is het langer studeren. Het biedt me ook meer werkzekerheid. In de psychologie en de neurowetenschappen vind je niet makkelijk een job. Nu kan ik neuroloog worden in een ziekenhuis, of in de psychiatrie. Ik zou ook graag onderzoek voeren en er vakliteratuur over schrijven.”

En jij, Billie? Hoe breng jij je zomer door?

Billie: “Heel rustig, eigenlijk. Ik spreek af met vrienden, en ben veel met muziek bezig. Ik speel basgitaar en gitaar. Ik vind het wel fijn, zo’n kalme zomer. De laatste maanden op school waren druk. Ik volg Humane Wetenschappen, ik ga in september naar het vijfde. Ik heb het derde ook gedubbeld. Dat is een familietrekje (lacht).”

Wat loopt er mis in dat jaar?

Milan: “Bij mij is toen ADD vastgesteld. Vanaf het vierde middelbaar begon ik medicatie te nemen, en die had meteen effect: mijn punten schoten omhoog. Daarvoor kon ik me totaal niet concentreren.”

Billie: “In mijn geval was corona de boosdoener. Al die lessen op afstand waren niks voor mij.”

Weet je al wat je na het middelbaar wil gaan doen?

Billie: “Zeker geen Geneeskunde.”

Milan: “Ik heb mijn wiskundige brein van mama, Billie heeft het talent voor taal van papa. (Tegen Billie) Hoe oud was je toen je het hoogste leesniveau haalde?”

Billie: “Ik zat in het tweede leerjaar. Ik las heel veel, ik heb de hele ‘Harry Potter’-reeks in een week uitgelezen. Papa keitrots, natuurlijk.

“Ik wil later sowieso iets doen met criminologie. Rechtszaken en zo: dat boeit me mateloos.”

Ha, ik kan raden waar die interesse vandaan komt.

Billie (lacht): “Ja. Ik zeg al van jongs af dat ik net als papa wil worden. Niet vanwege de camera’s – die hoeven er niet bij voor mij – maar wel door die boeiende wereld van het gerecht. Als ik het in me heb, wil ik misschien ook nog Rechten studeren.”

Milan: “Dat zou niks voor mij zijn. Ik studeer niet graag.”

Billie: “We zijn goed in andere dingen. Wat voordelen heeft: Milan helpt me met mijn wetenschapsvakken.”

Milan: ‘Als kind was ik nogal rebels en had ik geen respect voor gezag. Mama legde mijn PlayStation ’s nachts in de auto en hield de sleutels bij zich, anders sloop ik naar beneden om voort te spelen.’ Beeld Marco Mertens

SPELEN MET KOGEL

Hebben jullie een goeie band?

Billie: “Heel goed.”

Milan: “We hebben een goeie dynamiek. Billie lijkt op papa, ik op mama. Voor hen werkt dat goed, voor ons ook.”

Billie: “Nu toch. Vroeger kon jij wel irritant doen, hoor.”

Milan: “Dat is waar. Ik was een plager.”

Billie: “Dan riep ik: (met zeurderig stemmetje) ‘Alfie, Milan pest mij!’ (lacht)”

Jullie moeder zei in Humo dat zij vroeger een rebel was, en dat ze dat trekje ook bij jou zag, Milan.

Billie (knikt heftig)

Milan: “Ik durfde de grenzen weleens op te zoeken, ja. Als kind had ik geen respect voor autoriteit of gezag. Ik speelde graag op de PlayStation, maar op een bepaald uur moest ik stoppen. Heel vaak sloop ik om 1 uur ’s nachts naar beneden om voort te spelen. Na verloop van tijd legde mama de PlayStation ’s nachts in haar auto, de sleutels hield ze bij zich. Ze heeft hem zelfs nog in de locker op haar werk bewaard. Of ik deed alsof ik ging slapen, maar probeerde via het dak te ontsnappen, om uit te gaan. Alleen hoor je het binnen blijkbaar goed als er iemand op het dak zit. Vaak stond ik klaar om eraf te springen, en dan plots de stem van mama: ‘Milan!’”

Ze had het ook over een kogel die je in een brandende ton wilde laten ontploffen.

Billie: “Dat weet ik nog!”

Milan: “Alfie had die kogel gevonden in het bos. Ik was er enorm door gefascineerd, ik speelde graag de oorlogsgame Call of Duty, dus ik kon niet wachten om die kogel te onderzoeken. Ik herinner me dat ik ’m probeerde open te maken (lachje). Toen mama dat ontdekte, was ze in alle staten.

“’s Avonds riep papa me naar beneden en moest ik alles opbiechten. Ze namen de kogel af, wat ik spijtig vond, want ik was van plan om hem in het vuur te gooien, om te zien wat er zou gebeuren. Achteraf gezien heb ik geluk gehad dat ik mijn jeugd heb overleefd (lacht).”

Deed jij mee, Billie?

Billie: “Nee, ik zat in een hoekje toe te kijken. Ik durfde dat allemaal niet. Het ging er soms echt over, hoor. Alfie deed wel mee. Dan maakten ze steekvlammen met een deo en een aansteker. Of ze maakten rookbommen van pingpongballen. Met twee broers opgroeien, het is een ervaring.”

Waren jullie ouders streng?

Milan: “Mama niet, papa wel. Dat komt door zijn eigen strikte opvoeding, denk ik. Wij wisten daar wel raad mee: als papa nee zei, vroegen we het gewoon nog een keer aan mama. Als zij ook nee zei, wisten we: het is een verloren zaak.”

Billie (tegen Milan): “Of je stuurde mij naar papa om iets te vragen. Mij kon hij moeilijker iets weigeren, ik was zo braaf en schattig.”

STRAATHOND

Na het zesde middelbaar woonde jij enkele maanden in Colombia, Milan.

Milan: “Klopt, dat was het sabbatjaar waar ik het net over had. Ik heb eerst enkele maanden in de horeca gewerkt, daarna ben ik vertrokken. Ik werkte er met straathonden. Het was fantastisch. Ik heb een goeie klik met honden, ik voel snel aan wat ze nodig hebben. Ik heb zelf een hond (de Deense dog Nora, red.). Ik ben vaak met haar bezig, dan leer je vanzelf haar lichaamstaal begrijpen.

“Ik had vooraf niet gepland om een sabbatjaar te nemen, ik dacht dat ik daar lui van zou worden, en dat ik nadien de moed niet meer zou hebben om naar de unief te gaan. Maar na het zesde middelbaar moest ik gewoon weg. Het laatste semester was moeilijk geweest. Mijn toenmalige vriendin had het uitgemaakt, de examens verliepen chaotisch. Ik was maar net geslaagd, dankzij mijn wiskundeleerkracht die me exact 50 procent had gegeven. Ik weet het natuurlijk niet zeker, maar ik denk dat ze me niet wilde tegenhouden.”

Waarom koos je voor Colombia?

Milan: “Mij maakte het op dat moment niet zoveel uit, als het maar ver weg was. Ik wilde echt even de banden met Vlaanderen doorknippen. Nu, enkele dagen na mijn aankomst leerde ik de andere vrijwilligers kennen: vier Vlamingen. Plan mislukt (lacht). Niet erg, het waren toffe mensen, we hebben veel tijd samen doorgebracht.”

Sprak je Spaans?

Milan: “Poco (grijnst). Ik had gelogen op mijn cv zodat ik zeker een plaats zou krijgen.”

Reizen lijkt bij jullie in de familie te zitten. Een paar jaar geleden vertelde Alfie in Humo over zijn reizen naar Nieuw-Zeeland en Azië. Hij stond toen op het punt om naar Spanje te verhuizen, en daar woont hij vandaag nog steeds.

Milan: “Ik denk dat het komt door de vrijheid die we thuis krijgen. Onze ouders houden ons nooit tegen als we zoiets willen doen.”

Jullie vader is van Turkse afkomst, jullie hebben Vlaamse voornamen. Een bewuste keuze, volgens jullie moeder.

Milan: “Is dat zo? Daar hebben we het nooit over gehad.”

Billie: “Mij zou het niet uitmaken om een Turkse naam te hebben.”

Zou jullie leven er anders uitgezien hebben?

Milan: “Ik denk wel dat ik me met een Turkse voornaam meer Turk zou voelen dan Belg. Dat zou niet stroken met de manier waarop we zijn opgevoed. We zijn allebei ook heel blank van huid. Turkse namen zouden niet bij ons passen.”

Billie: “We hebben natuurlijk wel een Turkse familienaam. Het enige wat me daaraan stoort, is dat haast niemand hem juist uitspreekt.”

Milan: “En dat we overal worden herkend. Ik begin zelf nooit over papa, maar meestal duurt het niet lang voor de vraag komt. Onlangs nog, op stage. Op de vierde dag hoorde iemand mijn achternaam, en het was prijs: ‘Familie van?’ Ach ja, ik heb het toch vier dagen kunnen rekken (lacht).”

Billie: “Ik moest mijn wijsheidstanden laten trekken. Net voor ik onder narcose werd gebracht, kwamen de verpleegsters boven mij hangen: ‘Rare vraag hoor, maar ben jij familie van Faroek?’ ‘Ja, dat is mijn papa.’ ‘O wauw, die doet het echt goed, en hij is zo’n knappe man!’ Dat waren de laatste woorden voor ik in slaap viel.”

Kan die bekende familienaam ook een zegen zijn?

Milan: “Zeker. Het is makkelijker om vrienden te maken. Als kind had het ook iets cools. Zeker omdat papa in het nieuws vaak over spannende zaken sprak. ‘Jij weet meer, hè?’ zeiden mijn vrienden dan.”

Billie: “Ik herinner me een vriendin die zei: ‘Mijn mama heeft een tip voor je papa.’ Het was een beetje raar, het ging over een moord uit 2008.”

Milan: “Ik vergeet nooit de dag van de aanslagen op de luchthaven. Ik was op de hoogte vóór er iets op het nieuws was geweest. Ik sprak erover op de bus, niemand geloofde me. Een uur later kwam het op het nieuws en sprak de hele school erover.”

Praat jullie vader vaak met jullie over de zaken die hij volgt?

Billie: “Ja, hij weet dat het me boeit. In de auto vraagt hij soms: ‘Zal ik iets vertellen?’ Dan praat hij over het proces dat hij aan het volgen is, welke mensen hij heeft geïnterviewd, wat hij de volgende dag in het nieuws gaat brengen… Ik vind dat geweldig.”

Milan: “Alleen aan tafel mogen we er niet over praten. Hij is daar gevoelig voor. Ook als het over uitwerpselen gaat. Onlangs wilde ik iets vertellen over een patiënt die niet op tijd op het toilet was geraakt. Papa onderbrak meteen: ‘Milan, stop! Straks komt mijn eten er weer uit!’”

Billie: “Als hij bloed ziet, kan hij niet meer eten. Gewoonlijk kijken we tijdens het eten naar het nieuws. Als het over een moord gaat, zet hij de tv uit. Ik protesteer dan, maar onderhandelen heeft geen zin (lacht).”

RECHTSE JEUGD

Volgen jullie de actualiteit?

Billie: “Als 8-jarige las ik elke ochtend de krant. Ik goot chocomelk in een koffiemok om papa te imiteren. Hij vond dat geweldig, maar eigenlijk keek ik vooral naar de foto’s (lacht). Nu heb ik daar ’s ochtends geen tijd meer voor, maar ik probeer nog wel op de hoogte te blijven. Dat verwachten ze ook op school. Op de examens sociologie en psychologie ging een aantal vragen over de zaak-Sanda Dia.”

Milan: “Als het nieuws op tv is, kijk ik mee, maar ik zal het niet uit mezelf opzetten. Kranten lees ik zelden. Ze brengen het nieuws allemaal vanuit hun eigen politieke insteek, dus om een neutraal beeld te krijgen, zou je ze allemaal moeten lezen, en dat is niet haalbaar. Het is eigen aan onze generatie, denk ik. Ik ken weinig jonge mensen die een krant lezen. De meesten volgen het nieuws via sociale media, maar ik niet.”

Jij bent geen fan?

Milan: “Nee. Ik heb al mijn sociale media verwijderd. Ik verlies mezelf erin. Ik ben gevoelig voor verslavingen en dat is wat die apps doen: ons verslaafd maken. Ze hebben daar hele afdelingen voor. Ik heb enkel nog Snapchat, alleen maar omdat ik anders geen contact kan houden met mijn vrienden.”

Dat kan toch ook via sms of WhatsApp?

Milan: “Dat wordt haast niet meer gebruikt.”

Billie: “Ik heb van veel vriendinnen zelfs geen gsm-nummer. Alles verloopt via Snapchat.”

Milan: “Het is soms moeilijk zonder sociale media. Mijn vrienden van Geneeskunde hebben een groep op Instagram, maar daar kan ik dus niet in.”

Hoe denk jij erover, Billie?

Billie: “Ik ben me bewust van de gevaren. Je opent die app en ineens is het twee uur later. En als ik naar een volgende video scrol, weet ik niet eens meer wat ik in de vorige heb gezien. Ik heb sowieso veel prikkels nodig om mijn aandacht ergens bij te houden, ik voel me het best als ik op mijn kamer naar een film zit te kijken, intussen een onlinespel speel en er ook nog muziek op staat.

“Ik weet dat de werking van sociale media te maken heeft met dopamine… (Tegen Milan) Hoe zeg jij dat?”

Milan: “Dopamine is de stof die je een goed gevoel geeft. Bij holbewoners werden die hersencircuits geactiveerd als ze een mammoet hadden gedood, waardoor ze voedsel hadden voor weken. Sociale media proberen dat gevoel ook op te wekken, waardoor gebruikers de app almaar openen.”

Weet je hoe ze dat doen?

Milan: “Ze zorgen ervoor dat de eerste video’s die ze je laten zien spannend genoeg zijn om je aandacht te grijpen, maar net niet spannend genoeg om voldoening te schenken. Dus scrol je verder. Je kunt het vergelijken met de manier waarop casino’s worden gebouwd. Die zijn ook ontworpen om je zo lang mogelijk binnen te houden. Daarom zijn er geen ramen en hangen er geen klokken.

“Veel mensen zeggen dat ze bijleren van sociale media. Het probleem is dat je er vaak foute dingen leert. De eerste de beste nitwit uit Amerika kan zich voordoen als een biowetenschapper en zaken vertellen die niet kloppen. Als je zelf niet veel van het onderwerp kent, neem je wat hij zegt aan als waarheid.”

Billie (knikt): “Ik zie soms spectaculaire dingen passeren, waar in het nieuws of in de krant niets over te vinden is. Dan weet je dat het niet klopt.”

Billie, je zei daarnet dat je je het best voelt als je tegelijk gamet, tv-kijkt en muziek luistert. Echt?

Billie: “Ja (lachje). Voor mij is dat ontsnappen, op die momenten denk ik nergens aan. Ik heb ook bijna altijd oortjes in om muziek te luisteren. Zelfs tijdens een gesprek, dan doe ik er eentje uit, zo kan ik tegelijkertijd praten en muziek luisteren. Ook tijdens het studeren zet ik muziek op.”

Je houdt niet van stilte?

Billie: “Nee. Geef mij maar muziek.”

Milan: “Ik heb liever stilte.”

Billie: “Het is goed dat onze slaapkamers niet aan elkaar grenzen (lacht).”

Billie: ‘Ik voel me het best als ik op mijn kamer naar een film zit te kijken, intussen een onlinespel speel en er ook nog muziek op staat.' Beeld Marco Mertens

Milan: “Ik ben altijd meer een denker geweest. Als ik ’s avonds in bed lig, analyseer ik de dag. Wie heeft wat gezegd? Welke dingen zijn me opgevallen? Ik lig er soms urenlang van wakker.”

Geef jezelf eens een geluksscore?

Billie: “Oei, Milan (lacht).”

Milan: “Ik heb een theorie over geluk. Ik vind dat niet relevant, omdat het buiten je controle ligt. De ene dag win je geld, de volgende dag gaat je zaak failliet. Wat heeft het voor zin om dan te juichen of te balen?”

Geluk is niet iets dat je nastreeft?

Milan: “Totaal niet. Als ik geluk heb, dan denk ik gewoon: oké. Niet meer dan dat. Omgekeerd kan ik ook makkelijk om met tegenslag.”

Wat is voor jou dan wel een streefdoel in het leven?

Milan: “Kennis vergaren. Verantwoordelijkheden naleven. Mijn best doen voor de dingen, mezelf niet teleurstellen. Dat geeft me veel voldoening. Niet die rush van geluk, maar een gerust gevoel.”

Billie: “Ik volg Milan voor een stuk: wat gebeurt, gebeurt. Je kunt er niet veel aan veranderen. Maar voor mij is geluk wel iets wat ik nastreef. En dat lukt vrij goed. Als ik mezelf een score moet geven, ga ik voor een acht.”

Wat maakt je gelukkig?

Billie: “Ik ben introvert, net als papa. Ik zou een week op mijn kamer kunnen zitten zonder iemand te zien. Ik ga graag naar festivals, maar als het te lang duurt, ben ik leeg. Dan is mijn sociale batterij op. Dus ik denk dat ik vooral gelukkig word van gewoon bij mezelf te zijn.”

Zijn er zaken die jullie kwaad maken?

Milan: “Ik erger me aan mensen die foute informatie voorstellen als feiten. Vaak komen ze er nog mee weg ook.”

Billie: “En als je hen daarmee confronteert, beginnen ze hun woorden te verdraaien. Zó irritant!”

Milan: “Nu ja, dat zijn ergernissen. Echt kwaad zijn we zelden. Op dat vlak zijn we heel stoïcijns.”

Houden de grote thema’s zoals politiek en oorlog jullie bezig?

Milan: “Ja, al probeer ik wel altijd zo neutraal mogelijk te blijven en niet meteen een kant te kiezen. Ik wil ook luisteren naar de andere kant. Niet alles wat zij zeggen is fout. Het mag geen voetbalmatch worden: juichen voor de ene, schelden op de andere.

“(Denkt na) Eigenlijk doe ik niet zo graag uitspraken over politiek. Alles ligt gevoelig, voor het minste komen ze met brandende fakkels achter je aan. Dat is nog een reden waarom ik weg wilde van de echokamers van de sociale media. Door de algoritmes krijg je alleen maar filmpjes te zien die aansluiten bij jouw klikgedrag. Waardoor het lijkt alsof jij de ultieme waarheid in pacht hebt. Dat is gevaarlijk. Zo kunnen heel radicale groepen ontstaan.”

Volgens peilingen wordt de jeugd almaar rechtser. Heeft dat daarmee te maken?

Milan: “Ongetwijfeld. Extreemrechts investeert veel in sociale media. Ze maken posts met simpele teksten als ‘Marokkaan schiet man dood’. Dat lees je in één seconde. Partijen die langere teksten gebruiken omdat ze – terecht – context willen meegeven, weten de jeugd minder te raken.”

Billie: “Mensen die keer op keer dezelfde boodschap te zien krijgen, gaan ze op den duur geloven.”

Milan: “Het is propaganda. Ik zie het bij alle extremen, want voor de duidelijkheid: extreemlinks kan óók gevaarlijk zijn. Hoeveel andersdenkenden zijn niet omgebracht in de Sovjet-Unie?

“Het gaat niet goed met de Belgische politiek, er is te veel polarisering. Ik heb geen pasklare oplossing, maar misschien helpt het als ze die reclame van politieke partijen op sociale media verbieden. Je kunt geen democratie opbouwen als het alleen maar gaat om wie het beste het publiek kan bespelen. We zouden meer gebaat zijn met objectieve lessen op school.”

Billie: “Het probleem is dat leerkrachten ook een politieke kleur hebben. Sommigen proberen die te verbergen, maar je voelt dat toch.”

Milan: “Het is moeilijk. Mijn toekomstdroom ligt alvast niet in de politiek.”

Waar dan wel?

Milan: “In het ideale scenario heb ik een boeiende job, ben ik getrouwd met mijn vriendin, en hebben we kinderen.”

Dat zijn best eenvoudige dromen.

Milan (knikt): “Eenvoud is heilig. Door mijn ADD heb ik al meer dan genoeg adrenaline en chaos in mijn leven.”

En bij jou, Billie?

Billie: “Ik hoop dat ik alles gedaan krijg wat ik nog wil doen. Dat ik nooit moet denken: had ik maar... En verder: huisje, tuintje, kindje. We zien wel hoe het loopt. Ik ben jong, de weg ligt open. Laat het maar op me afkomen.”

