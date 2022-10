Mijn voorstel: maak militaire initiatie verplicht. Defensie wordt er beter van, en u zelf ook

Admiraal Michel Hofman veroorzaakte recentelijk enige turbulentie door het woord ‘dienstplicht’ weer uit te spreken. Die werd in 1992 immers opgeschort. Scandinavische landen heractiveren de legerplicht, onze chief of defense verklaarde dat we deze evolutie moeten opvolgen. Niet meer, niet minder.

In ons land zal de dienstplicht niet voor morgen zijn. Sociaal gezien vrees ik voor onvoldoende draagvlak. Een jaar het burgerleven ‘on hold’ zetten zal niet iedereen even gemakkelijk verteren. En economisch gezien kampen we nu al met krapte op onze arbeidsmarkt. Financieel zouden we met de herinvoering een fortuin moeten uitgeven, en dat hebben we niet.

Waarom is een nadere kennismaking met defensie toch aangewezen? Tijdens mijn militaire initiatiefase werd mij de win-winsituatie duidelijk. Mijn burgerervaring kan een meerwaarde betekenen voor defensie, maar ook ons leger wist mij ontzettend veel bij te brengen. Inhoudelijk is het boeiend om wapens te leren manipuleren en camouflagetechnieken te leren. Het jongetje in mij kwam weer naar boven, al gaven in mijn peloton ook erg veel kranige jongedames het beste van zichzelf. Daarnaast is het een verrijking voor mijn burgerleven om kaart en kompas opnieuw te leren gebruiken en de cursus EHBO volledig te mogen opfrissen. Eindelijk kan ik een AED-toestel gebruiken.

Van afzien leer je ook wat. Het kader dat ons opleidde, spaarde ons niet. Maar door hun expertise en gedrevenheid ben je tot dingen in staat waarvan je aan je bureau alleen maar kunt dromen. Mentaal en fysiek kom je jezelf meerdere keren tegen tijdens die twee weken. Je leert ook de kleine dingen opnieuw appreciëren. Dingen die zo vanzelfsprekend lijken. Hoe waardevol een koud voetbad kan zijn na twee dagen bivak, of hoe lekker een kom soep kan smaken.

En dan de waarden en normen: respect, discipline, zelfredzaamheid, groepsgeest… Allemaal zaken waarop we in deze tijden van luxe en individualisme nog eens gewezen mogen worden.

Zes dagen per jaar

Vandaar mijn voorstel. Verplicht iedereen om tijdens de actieve loopbaan een twee weken durende militaire initiatiefase te volgen. Vrij te kiezen tussen je 18 en 51 jaar, de wettelijke maximale sollicitatieleeftijd van een reservist. Wil je er nadien vrijwillig een verlengstuk aanbreien? Des te beter.

Zij die ervoor opteren dit direct na hun humaniora te doen, kunnen kiezen om hun hogere studies aan te vatten aan de gereputeerde Koninklijke Militaire School. De al werkende mens kan tijdens de loopbaan kiezen wanneer hij of zij de twee weken bij defensie afwerkt en krijgt hiervoor werkvrijstelling. Ik ben ervan overtuigd dat nadien heel wat burgerlijke experts een rol zullen vervullen als reservist-militair. Denk maar aan verplegers, cyberexperts, hr-professionals, juristen of technici. Die expertise is broodnodig bij defensie.

De taak van zo’n reservist? Defensie verwacht jaarlijks minstens zes dagen van jouw valabele tijd.

Besef wel: ‘every soldier is a rifleman’ is een van de militaire credo’s. Als de nood het hoogst is, kun je opgeroepen worden om de medeburgers mee te beschermen. We leven als NAVO-bondgenoot in onze langste periode zonder oorlog. Precies omdat we investeren in defensie. Dat klinkt soms contradictorisch voor de gutmensch. Maar defensie is als een brandverzekering. Niemand betaalt graag de premie, maar het telefoontje naar de verzekeraar is snel gedaan als het huis in vuur en vlam staat. Investeren in defensie, om vrede te waarborgen.