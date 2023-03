‘Mijn oproep? Organiseer deze queer iftar alsnog. Desnoods elders’

Yasmien Naciri is auteur, columniste en onderneemster.

Het Borgerhoutse cultuurhuis De Roma heeft een queer iftar geannuleerd. Een veilige ruimte voor moslims uit de lgbtq+-community om deze traditie te vieren: dat was het opzet. “Uit tal van signalen leiden we af dat we de ‘safer space’ niet kunnen garanderen”, klinkt het op de website. Een oproep.

Iedereen heeft de mond vol van inclusie. Van DEI: diversity, equity and inclusion. Maar blijkbaar niet altijd even consistent. In het verleden heb ik er columns over geschreven, organisaties in begeleid en het is triestig om te zien dat er nog niet veel is veranderd. Dat er doelgroepen vergeten worden. Waar blijft de inclusie voor #lgbtq+, De Roma vzw?

Iftar is de maaltijd die moslims consumeren bij het verbreken van hun vasten. Deze week start namelijk de maand ramadan en dan vasten moslims van zonsopgang tot zonsondergang. Een fantastische maand waarin verbinding en spiritualiteit centraal staan.

Zoals in elke statistische bevolkingsgroep zijn er ook moslims met een andere geaardheid. Moslims die daar openlijk voor uitkomen en moslims die dat in alle stilte voor zichzelf houden. Ieder zijn eigen vrijheid. Ieder zijn eigen leven.

Wat ze allemaal gemeen hebben? Allemaal zijn het mensen. En in dit geval ook allemaal moslims. Ze vasten. En al de rest is irrelevant. De reden waarom er een safe space wordt georganiseerd is omdat daar soms nood aan is. Zoals er soms ook nood is aan safe spaces voor vrouwen. Fitnesscentra met een vrouwenafdeling. Zwemuurtjes voor vrouwen. Zwemuurtjes voor mensen met een beperking. Dansclubs voor zestigplussers.

Niet omdat ze ‘anders’ zijn of zichzelf willen afzonderen, wel omdat ze zich soms ongemakkelijk of onveilig voelen in een omgeving waarin hun kenmerken opvallen. Een omgeving waarin ze de minderheid zijn. En omdat men in dit land vrij is zich zo te organiseren.

Een iftar voor lgbtq+-moslims is geen statement of provocatie, maar een manier om mensen die dezelfde gevoelens, onveiligheid en obstakels ervaren samen te brengen. Met elkaar in contact te brengen en vooral eigenlijk samen het vasten te verbreken.

Ik vind het daarom ook jammer dat De Roma deze iftar annuleert en er niet gesproken werd over een alternatieve oplossing. Waarom? Op basis van enkele boze reacties? Met deze annulering doet de organisatie ook nog eens meer kwaad dan goed. Het laat de doelgroep in de steek én het wekt de indruk dat dit alweer een algemeen gegeven is. Dat alle moslims woedend zijn. Dat is niet zo. De queer moslims om te beginnen. Zij die in alle rust willen genieten van hun iftar.

Inclusie houdt ook in dat je je rug recht. Dat je als organisatie durft te zeggen: ‘Tot hier en niet verder.’ Je niet laat intimideren en vooral durft op te komen voor mensen. Voor mensenrechten en vrijheden.

Mijn oproep? Organiseer deze iftar alsnog. Desnoods elders. Toch zeker als de veiligheid écht niet gegarandeerd kan worden. En het liefst in alle sereniteit, zoals oorspronkelijk de bedoeling was. Ik kom als heterovrouw met plezier naar daar en steek met plezier een handje toe. Desnoods als portier. Na al mijn krachttrainingen in de sportclub moet dat ook nog wel lukken!