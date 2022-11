‘Mijn naam is Kevin Borlée’: bijna niemand wil in de jury op het proces rond de aanslagen van 22 maart

Als enige van de negen aanwezige verdachten weigerde de Zweedse IS-strijder Osama Krayem (30) woensdagochtend te antwoorden op de vragen van juryvoorzitster Laurence Massart naar naam, beroep en verblijfplaats. De anderen deden dat wel, ook hoofdverdachten Salah Abdeslam (33) en Mohamed Abrini (37). Het assisenproces kende in september een valse start na een dispuut over de glazen beklaagdenbox, maar is nu eindelijk toch begonnen. Met de obligate jurysamenstelling.

Uit een preloting van 1.000 Franstalige Brusselaars worden 12 juryleden en 24 plaatsvervangers geselecteerd. Ze waren met honderden, verspreid over acht wachtzalen in het tot gerechtshof verbouwde vroegere NAVO-hoofdkwartier in Evere. Volgens een schatting, rond de middag, stuurde ongeveer een kwart van de opgeroepenen zijn of haar kat, wat neerkomt op kiezen voor een boete die kan variëren van 400 tot 8.000 euro.

Iets voor tienen trok de lawine aan excuses zich op gang. Het proces gaat acht à negen maanden duren. Dat betekent dat zo goed als niemand in de jury wil. Juryleden, ook plaatsvervangers, horen permanent op het proces aanwezig te zijn.

“Ik werk bij de Brusselse vervoermaatschappij MIVB en die heeft zich burgerlijke partij gesteld”, beet kandidaat 1 de spits af met wat uiteindelijk de minst voor discussie vatbare reden zou blijken te zijn voor een vrijstelling. Het proces handelt over de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in metrostation Maalbeek die op 22 maart 2016 het leven kostten aan 32 mensen.

“We zijn in Franstalig België met zes om deze job te doen, cinema en tv”, probeerde een jonge beeldende kunstenares. “Als ik wegval, valt alles weg. We zijn maar met zijn tweeën in ons bedrijf. De culturele sector heeft al een zware slag te verduren gehad met covid.” Ze moest blijven.

Alle denkbare kwalen

Er volgde een eindeloze reeks mensen met alle denkbare medische kwalen en medische attesten, en toen was er opeens kandidaat nummer 83 die zei: “Ik heb er geen enkel probleem mee om in de jury te zetelen.”

De kandidaat zei op 22 maart doodsangsten te hebben uitgestaan omdat een van zijn kinderen op het metrostel net voor het geëxplodeerde zat: “Ik was die dag extreem getraumatiseerd en heb eerlijk gezegd mijn vonnis al geveld over de houding van de beklaagden.”

Laurence Massart: “Dit is geen cafétoog. Een jurylid luistert naar de elementen ten laste en ten ontlaste. U wordt niet vrijgesteld.”

Nummer 156 zei twee weken geleden pas te zijn begonnen in een nieuwe baan: “Ze gaan mij ontslaan als ik opeens negen maanden lang afwezig ben.”

Laurence Massart: “Dan krijgt uw werkgever te maken met het arbeidsparket. Jurylid zijn is een burgerplicht en kan nooit een grond zijn voor ontslag.”

En toen was er kandidaat 159: “Mijn naam is Kevin Borlée.” De in de 400 meter gespecialiseerde atleet hoefde geen verdere argumenten te ontwikkelen. Hij werd vrijgesteld.

Een betalingsbewijs of een boeking voor een reis met datum voor ontvangst van de oproepingsbrief werkt altijd. “Ik wens u een fijne vlucht”, kreeg kandidate 195 van Massart te horen.

Tegen de middag was kandidaat 367 de revue gepasseerd. Eenmaal alle excuses zijn aanhoord en beoordeeld, kunnen de advocaten en het openbaar ministerie elk 18 uitgelote juryleden wraken. Eens de 36 uitverkorenen zijn aangeduid, kan het proces op maandag 5 december echt van start gaan met het voorlezen van de akte van beschuldiging. Hiervoor zijn drie dagen voorzien.