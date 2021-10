Nieuws Abortuswet

► ‘Mijn lichaam, mijn verdomde keuze’: Billie Eilish en concertgangers steken middelvinger uit naar Texaanse abortuswet

Billie Eilish had een duidelijke boodschap voor de beleidsmakers in Texas. Beeld Getty Images

Gisteren kwamen er in Washington en honderden andere steden in de VS tienduizenden mensen op straat om te demonstreren voor het grondwettelijk recht op abortus. De avond ervoor ging popsensatie Billie Eilish op het podium in Texas ook al tekeer tegen de strenge anti­abortuswet.