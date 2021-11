‘Mijn leerkrachten voelen zich kanonnenvlees’: zo hectisch gaat het eraan toe op de basisschool

Charlotte Rasquin en Bart Torfs geven les in het vijfde leerjaar. Beeld Tine Schoemaker

‘Voor de school is dit de ergste golf tot nu toe’

Bart Torfs (49), leerkracht vijfde leerjaar

“Een voordeel is er wel: ouders hebben meer parkeerplaats.” Bart Torfs zegt het afgelopen donderdag met een kwinkslag terwijl hij kijkt hoe enkel de kleuters en leerlingen van het eerste leerjaar door de schoolpoort stappen. Een uitbraak dwong de rest van de school tot afstandsonderwijs.

“Ideaal was het niet om van de ene dag op de andere over te schakelen”, zegt Torfs’ collega Charlotte Rasquin (28). “Maar we konden niet anders.” De week voordien viel een van de drie leerkrachten in het vijfde jaar uit. Daardoor moesten Torfs en Rasquin aan alle 66 vijfdejaars samen lesgeven in de refter. Niet houdbaar natuurlijk, zo’n grote groep samenhouden tijdens een uitbraak.

Dat ze maar een dag hadden om hun online overgang voor te bereiden was evenmin ideaal. Toch smijten Torfs en Rasquin zich volop. Vooral Torfs maakt mopjes bij de vleet en geeft even gepassioneerd les alsof er een volle klas zou zitten. “Dat is de aard van het beestje”, zegt hij lachend.

“Maar de directie heeft het dinsdag juist ingeschat: er moest ingegrepen worden”, zegt Torfs. “Voor de school is dit de ergste golf tot nu toe. Voordien hadden we dankzij strenge maatregelen nauwelijks besmettingen.” Tot vorige week het personeel begon uit te vallen. “En interims zijn dit jaar onvindbaar”, zegt Torfs. Hij wacht angstvallig op het testresultaat van drie leerlingen. Dat zal bepalen of de quarantaine verlengd wordt voor zijn klas. “Het is een hutsekluts.”

Het blijken profetische woorden: niet alleen krijgt Torfs nog tijdens de les bericht dat de secundaire school van zijn eigen zonen preventief dichtgaat, het weekend leert ook dat nu drie leerlingen besmet zijn. Resultaat: enkele dagen langer online onderwijs.

Tom Smets is directeur van basisschool De Spreeuwen. Beeld Tine Schoemaker

‘Teruggaan naar afstandsonderwijs is emotioneel zwaar voor de leerlingen’

Tom Smets (41), directeur basisschool

“Het was een goede beslissing om de school te sluiten.” Tom Smets is er zondagmiddag na een week afstandsonderwijs voor de tweede- tot en met zesdejaars van overtuigd dat hij de juiste beslissing nam. “We krijgen nog altijd melding van besmettingen, nu ook in de kleuterschool, maar de snelheid waarmee ze toekomen, is serieus geminderd.”

Dat was een week geleden helemaal anders. “Het is vorige week zondag na mijn ontbijt begonnen”, zegt Smets. “Ik opende de mailbox en moest vaststellen dat er flink meer besmettingen waren dan toen ik vrijdag de schoolpoort sloot.”

Meteen riep hij toen zijn schoolbestuur en het CLB bij elkaar voor een crisisoverleg. “Maar mijn brugteam van leerkrachten met wie ik normaal overleg over zulke drastische beslissingen, kon ik toen niet optrommelen”, zegt Smets. “Ik versta het wel, waarom Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zegt dat hij niet een algemene afkoelingsweek wil opleggen”, zegt hij. “Ik zie ook wel in dat onze situatie ernstiger is dan bij andere scholen. Maar onderschat de verantwoordelijkheid van zo’n beslissing niet. Die komt op onze schouders terecht.”

Wat vindt hij eigenlijk van de nieuwe maatregelen voor het onderwijs? “Vooral dat het voorstel om leerkrachten voorrang te geven bij een boosterprik is afgeschoten, is absoluut niet goed onthaald”, zegt Smets. “Dat had een belangrijk signaal van erkenning naar mijn leerkrachten kunnen zijn. Zij krijgen het gevoel kanonnenvlees te zijn: ze staan onbeschermd voor een groep niet-gevaccineerde kinderen. Ik belde zelf een gepensioneerde leerkracht om ons uit de nood te helpen. Zij vertelde dat ze graag zou komen helpen, maar te angstig is voor een besmetting. Dat krijg je dan dus.”

Louis Pée, leerling in het vijfde leerjaar. Beeld Tine Schoemaker

“De camera van papa’s laptop werkte niet”

Louis Pée (10), leerling vijfde jaar

Het is pas afgelopen maandag, daags voor de school beslist om over te schakelen op afstandsonderwijs voor een groot deel van de klassen, dat Louis Pée voor het eerst hoort dat er leerlingen besmet zijn. “Een van mijn vriendjes vertelde het mij”, zegt Louis. “Toen hoopte ik wel dat we van thuis les konden volgen.”

“Ik wil niet nog meer besmettingen”, zegt de tienjarige. “Stel dat ik bij mijn oma ben geweest of iemand anders: ik wil hen niet besmetten.” Hij geeft toe dat hij anders een beetje bang zou zijn. “Dan zou ik afstand moeten houden van mijn vriendjes op de scouts. Dat zou niet makkelijk gaan.”

Een heel ander geluid valt te horen bij Louis’ klasgenootje Luna Meynendonckx Calderon (10). “Neen, ik heb niet zoveel schrik om ziek te worden”, zegt ze. “Ze zeggen toch dat als kinderen het krijgen, zij er niet zo ziek van worden? De paar keer dat klasgenootjes ziek waren, zag ik ze toch niet in hun bed liggen op de webcam.” In tegenstelling tot Louis, die de lessen van bij zijn vader kan volgen, moet Luna wel naar school komen omdat er thuis niet genoeg laptops zijn.

Ook bij Louis is het puzzelen geweest. “De camera van papa’s laptop bleek niet te werken”, zegt hij. Gelukkig kan hij de laptop gebruiken van zijn oudere zus, die wel nog naar school gaat.

Het online les volgen gaat Louis goed af. Hij vertelt enthousiast over de inspanningen die zijn leerkrachten leveren of de dansmomenten die ze tussen lessen inlassen om stoom af te laten. Behalve als er nieuwe leerstof bijkomt van vakken die hij minder leuk vindt. “Zoals wereldoriëntatie”, zegt de tienjarige. “Toen dacht ik wel even: ‘Dit is saai.’ Maar uiteindelijk, als je het snapt, is het wel tof.”

Erik Daems is vader van Louis Pée. Beeld Tine Schoemaker

‘Ik kan nu samen met mijn zoon lunchen’

Erik Daems (47), papa van Louis Pée

Het overschakelen naar online onderwijs verliep ten huize Daems behoorlijk vlot. “Op dat vlak hebben we wel geluk, dat besef ik ook wel”, zegt papa Erik Daems. “Mijn kantoor is thuis. Vaak zit ik boven in een conference call. Maar ik heb Louis gezegd dat hij altijd mag komen storen als er een probleem is – zoals met de camera van de laptop. Ik verwittig mijn cliënten dat zoiets kan gebeuren. Daar hebben ze allemaal begrip voor.”

Al zijn er ook wel onpraktische kanten. “Over de middag kan ik geen calls doen, waardoor ik ’s avonds wat langer moet doorwerken”, zegt hij. “Maar ach, dat betekent ook dat ik ’s middags eens met mijn zoon kan lunchen.” (lacht)

De praktische rompslomp neemt Daems erbij. “Eerlijk, ik heb de middelen, onder meer voor een pc, de tijd wil ik maken, ook al heb ik lange dagen, en ik vind onderwijs erg belangrijk”, zegt hij. “Dan denk ik: laat ons een beetje ons best doen om zo de zorg mee te helpen beschermen. Maar ik besef dat dit niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Ik kwam deze week bijvoorbeeld beneden en zag dat Louis iets niet snapte. Ik kon daar dan gelukkig op inpikken. Maar niet iedereen kan thuiswerken of de tijd nemen om dit te doen.”

Maar ook voor een gezin waar dit wel goed draait, moet het afstandsonderwijs geen weken duren. “Het blijft een noodoplossing”, zegt Daems. “Zo merk ik toch dat Louis enthousiaster is als hij thuiskomt van school dan als hij hier les heeft gevolgd. Toen ik dinsdagnamiddag naar beneden kwam, hing hij bijna onder zijn stoel tijdens de les.”

“Gelukkig houden de leerkrachten daar rekening mee”, zegt Daems. “Ze vragen de leerlingen geregeld om tussen de lessen door te bewegen, bijvoorbeeld door buiten even rond te lopen. Dat vind ik wel goed.”