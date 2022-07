‘Mijn familie komt niet meer op bezoek: te gevaarlijk’: winkeliers in Antwerpse Seefhoek slaan alarm

De maat is vol voor Antwerpse winkeliers in de Diepestraat. Met een brief aan burgemeester Bart De Wever (N-VA) kaarten ze het geweld en de straffeloosheid aan in hun wijk, die steeds meer geterroriseerd wordt door drugscriminelen. ‘Mijn familie komt hier niet meer omdat ze het te gevaarlijk vindt.’

Op nauwelijks 200 meter vind je in de Diepestraat een bonte verzameling van Perzische kruidenwinkels, Afghaanse notenwinkels, Syrische eettenten en tal van kantoortjes om geldzendingen te doen. Rond de middag is er een gezellig komen en gaan van buurtbewoners, die vooral in- en uit de winkels lijken te struinen voor het dagelijkse praatje met de verkoper.

Maar die sfeer slaat vaak om vanaf een uur of vijf. “Dan zie je het volk hier snel veranderen”, zegt buurtbewoonster Patricia, die hier al haar hele leven woont. “De mensen uit de wijk blijven binnen, en vlak voor mijn huis troepen inwoners van andere wijken samen om drugs te dealen. Het duurt meestal niet lang voor er dan ruzies ontstaan, bijvoorbeeld als iemand een klant van de ander blijkt te hebben afgepakt.”

Dat was zondagmiddag nog het geval, toen er een vechtpartij ontstond tussen twee groepjes. Een bendelid nam een mes en haalde de buik van een 32-jarige man ermee open, die gewond naar het ziekenhuis werd gebracht. Het is lang geen alleenstaand feit.

“Dit is de gevaarlijkste straat van Antwerpen”, zegt buurtbewoner Adi (62). “Er zijn hier altijd wel problemen geweest, maar sinds een tweetal jaar is het echt geëscaleerd. Twee keer per week hebben we vechtpartijen of ander geweld”, zucht hij.

Niet meer subtiel

Er zijn vele vormen van geweld die de Antwerpse wijk Seefhoek in Antwerpen-Noord teisteren. In de hele buurt rond de Diepestraat, Handelstraat en het Sint-Jansplein wordt aan de lopende band drugs gedeald. Subtiel is het al lang niet meer.

“Als ik na vijf uur thuiskom, zijn er sowieso jongeren die me vragen of ik hasj of iets anders nodig heb”, zegt Patricia. Ook een auto die aan 100 kilometer per uur door de straten vlamt, is geen uitzondering. En dan is er nog het nooit aflatende gevoel dat er altijd gevaar om de hoek schuilt.

Steeds meer inwoners passen beetje bij beetje hun gedrag aan. Zo vind je volgens Patricia na vijf uur nog amper vrouwen op straat. “Ook mijn dochter vraagt telkens of ik haar met de auto wil komen halen omdat ze ’s avonds niet alleen door deze straat wil.”

Voor enkele handelaars van de Diepestraat is de maat vol. Ze stuurden een brief naar burgemeester Bart De Wever (N-VA) om de onveiligheid in de straat aan te kaarten. “Het kan gewoon niet verder”, zegt Manzor (26), die in de eettent op de hoek met de Sint-Elisabethstraat werkt.

Soms vinden ze hasj of andere drugs verstopt onder een van de banden van hun geparkeerde auto. De omheining rond enkele buitentafels moesten ze al meermaals herstellen, omdat ze door gevechten tussen rivaliserende bendes gesneuveld waren. “Vroeger hadden we hier veel familie of kennissen die kwamen eten. Maar zij komen niet meer omdat ze de buurt te gevaarlijk vinden.”

Teleurgesteld

De buurtbewoners zijn ook teleurgesteld in de politie, die volgens hen te weinig doet om de wijk onder controle te houden. “De politie komt alleen langs als er gevechten ontstaan. En als ze komen, zijn de daders meestal al lang vertrokken”, zegt Manzor. De Antwerpse politie erkent dat er veel problemen zijn.

“We doen heel wat acties in de wijk, van cameratoezicht tot acties met wijkteams en frequente patrouilles”, zegt Wouter Bruyns, woordvoerder van de Antwerpse politie. “Maar er kunnen helaas niet op elk moment van de dag overal patrouilles aanwezig zijn.”

Beeld Wouter Maeckelberghe

De problemen in de Antwerpse Seefhoek kennen een lange voorgeschiedenis. Toen op 21 oktober 1990 de bejaarde Borgerhoutenaar Ludo Hannes vermoord werd door jongeren met migratieachtergrond was het hek van de dam. Niemand die meer profiteerde van het maatschappelijke tumult dat daaruit ontstond dan Filip Dewinter, die met de slogan ‘Uit zelfverdediging’ (en affiches met twee bokshandschoenen) naar de kiezer stapte. Met succes: de partij brak overal door in Vlaanderen en werd in Antwerpen zelfs de grootste.

Een goede twintig jaar later speelde de Seefhoek opnieuw een belangrijke rol in de Antwerpse politiek. Huidig burgemeester Bart De Wever lanceerde er zijn campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012, want volgens hem was de wijk de verpersoonlijking van decennialang wanbeleid door de socialisten.

War on drugs

Handelaars voelden zich in 2011 zo in de steek gelaten dat ze zelf een burgerpatrouille oprichtten en plaatselijke drugsdealers te lijf gingen. Tijdens een wandeling door de wijk deed De Wever zijn plannen uiteen voor de war on drugs die hij tot op heden voert.

Toch lijken vandaag de problemen dus allerminst van de baan. “De problematiek is ons erg bekend”, laat het kabinet van De Wever weten. Hij betreurt het dat de arrestatie van mensen zonder papieren lang niet altijd tot uitwijzing leidt.

“Het is bijzonder frustrerend dat criminele illegalen blijven rondlopen of gewoon terugreizen na enkele weken. Voormalig staatssecretaris van Asiel & Migratie Sammy Mahdi (cd&v) zei eerder dit jaar dat er meer uitwijscapaciteit in Antwerpen zou komen, maar het blijft wachten op maatregelen.”