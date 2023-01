‘Mijn bewakers zeiden dat ik binnen enkele dagen geëxecuteerd zou worden’: zij zaten net als Olivier Vandecasteele vast in Iran

Na de arrestaties van Ahmadreza Djalali en Olivier Vandecasteele zijn de schijnwerpers in ons land gericht op het wrede, paranoïde regime in Iran. Gijzelingen van buitenlanders zijn er geen uitzondering. De Morgen sprak met twee mannen die werden vrijgelaten nadat hun geboorteland een deal sloot met Iran.

De Franse onderzoeker Roland Marchal (67) is al een tijdje opnieuw aan het werk, nadat hij bijna twee jaar geleden werd vrijgelaten uit de beruchte Evin-gevangenis in het noorden van Teheran. “Ik wilde zo snel mogelijk de draad weer opnemen”, vertelt Marchal ons aan de telefoon.

Zijn partner Fariba Adelkhah (65) die net als Marchal werkt voor Sciences Po, het prestigieuze Instituut voor Politieke Studies van Parijs, wordt vandaag nog altijd gevangen gehouden in de Evin-gevangenis. Sinds 1972 worden tegenstanders van het regime hier de mond gesnoerd. Ook Ahmadreza Djalali, de Zweeds-Iraanse gastprofessor aan de VUB, zit er vast. Olivier Vandecasteele, de hulpverlener uit Aalbeke, heeft de eerste maanden van zijn detentie in Evin gezeten. Aan zijn familie vertelde hij dat hij daarna geblinddoekt werd overgebracht naar een andere locatie. Het is niet duidelijk waar hij vandaag is.

Fariba Adelkhah onderzocht als sociaal antropologe de beweging van sjiitische geestelijken tussen Afghanistan, Iran en Irak. Roland Marchal die als socioloog gespecialiseerd is in gewapende conflicten in Centraal-Afrika maakte in juni 2019 een tussenstop in Teheran om haar te bezoeken. “We zouden een paar dagen vrij nemen samen”, vertelt Marchal. “Ik was dus gewoon als toerist in Iran toen ik werd gearresteerd.”

Misverstand

Toen hij op de luchthaven de formaliteiten voorbereidde voor zijn Iraanse visum, werd Marchal meegenomen. Eerst dacht hij aan een misverstand, maar na een urenlange ondervraging werd de Franse onderzoeker de volgende ochtend naar de Evin-gevangenis gebracht waar hij negen en een halve maand zou worden opgesloten. “Het isolement was het zwaarste”, zegt Roland Marchal die nog altijd moeilijk praat over wat daar gebeurd is. “Ik ben van nature een beetje claustrofobisch en ik zat opgesloten in een cel van 3 bij 1,5 meter waar altijd het licht brandde. Alleen als je op je tenen stond, kon je een streepje daglicht zien.”

De Franse onderzoeker Roland Marchal (67) werd bijna twee jaar geleden vrijgelaten uit de beruchte Evin-gevangenis in het noorden van Teheran. Beeld RV

Marchal kreeg paniekaanvallen, waarvoor hij naar de ziekenboeg werd gebracht. “Dat was belangrijk: omdat ik er de tijd kon zien. Soms leek ik in de cel mijn geheugen te verliezen”, zegt hij.

Eerst had hij niets te lezen, en lange tijd had hij ook geen bed. “Maar ik ben nooit geslagen of gefolterd. Dat sterkte me in de overtuiging dat ze me niet zouden doden. Een buitenlander is levend meer waard. Op dat moment ben je alleen een pion in een smerig politiek spel.”

Dat zou hij pas later ten volle beseffen. “In heel de periode dat ik opgesloten was, heb ik nooit begrepen waarom ze me gearresteerd hadden.”

De lange dagen van isolement werden soms onderbroken voor urenlange ondervragingen. “Het was een surreële ervaring”, zegt Marchal. “Ik kreeg vragen over teksten die ik dertig jaar geleden had geschreven, om exacte data te geven van vergaderingen waaraan ik twintig jaar geleden deelnam. Ik mocht nooit overleggen met mijn advocaat. Ik kon ook niet controleren wat er op het verhoorblad werd genoteerd. Het was absurd.”

De West-Vlaamse ngo-medewerker Olivier Vandecasteele werd vorig jaar gearresteerd in Iran. Beeld Eric de Mildt

Toen de Franse wetenschapper werd binnengebracht in de Evin-gevangenis zat Ahmadreza Djalali er ook vast. “Ik ken uiteraard zijn verhaal, maar we hebben elkaar nooit ontmoet”, zegt Roland Marchal.

Nadat vorig jaar de West-Vlaamse ngo-medewerker Olivier Vandecasteele werd gearresteerd in Iran, zijn de schijnwerpers in ons land gericht op het wrede regime. “Toch is dit soort gijzelingen niet zo uitzonderlijk”, zegt Sven Biscop, politicoloog aan de UGent die ook verbonden is aan het Egmontinstituut. “We zien het in elk autoritair regime zoals China, Noord-Korea of Rusland gebeuren als onderdeel van de algemene paranoia van zo’n systeem waar nieuwsgierigheid ontmoedigd wordt.”

Hoeveel buitenlanders er in Teheran worden vastgehouden, is niet bekend. “Daar zijn verschillende redenen voor”, zegt Wies De Graeve, directeur van mensenrechtenorganisatie Amnesty International Vlaanderen. “Iran is bijzonder ontransparant over wat er in de gevangenissen gebeurt. Door de dubbele nationaliteit die er niet erkend wordt, zit er nog meer ruis op de cijfers. Het is ook niet zo dat iedereen die in de gevangenis zit daar om arbitraire redenen wordt vastgehouden, maar we gaan wel uit van tientallen tijdens de voorbije decennia.”

Drukkingsmiddel

De willekeurige detentie van Ahmadreza Djalali en Olivier Vandecasteele vindt plaats in een context van een lange geschiedenis, waarbij de Iraanse autoriteiten mensen met buitenlandse of dubbele nationaliteit arbitrair gevangenhouden en hen als drukkingsmiddel gebruiken.

De bekendste gijzeling in Teheran – Ben Affleck maakte er de film Argo over – vond plaats in 1979 toen het personeel van de Amerikaanse ambassade gegijzeld werd door Iraanse islamitische revolutionairen. De 52 gijzelaars bleven gedurende een periode van 444 dagen gevangen in de Amerikaanse ambassade. Aanvankelijk eiste Iran de uitlevering van de sjah die in Amerika was voor een kankerbehandeling. Toen die in juli 1980 stierf, eisten ze het fortuin van de sjah en de bevroren banktegoeden in de VS op.

De tactiek zou nog vaak herhaald worden. Roland Marchal werd vrijgelaten nadat hij geruild werd voor een Iraanse ingenieur. De man zat iets meer dan een jaar vast in Frankrijk om te worden uitgeleverd aan de VS waar hij ervan verdacht werd technologische apparatuur binnen te brengen in Iran die voor militaire doeleinden kon worden gebruikt. “De Iraanse ingenieur is enkele uren voor mij vrijgelaten. Toen hij op het vliegtuig naar Teheran zat, hebben ze mij naar de Franse ambassade gebracht.”

Hoe komt het dat zijn vrouw vandaag wel nog vast zit? “Zij heeft de dubbele nationaliteit, wat de zaken complexer maakt. Iran beschouwt mensen met een dubbele nationaliteit als hun eigen onderdanen waardoor ze niet zo makkelijk het land kunnen worden uitgezet. Dan wordt een ruil veel minder evident.”

De Frans-Iraanse Fariba Abdelkhah zit nog steeds vast. Beeld AFP

Ze kunnen soms telefoneren. “Vorig jaar is ze enige tijd onder elektronisch toezicht geplaatst. Toen kon ze met een enkelband in een appartement blijven. Dat was een grote verbetering, maar helaas is die teruggedraaid toen de nieuwe president aan de macht kwam”, zegt Marchal. “Het is onduidelijk wat er nu zal gebeuren. Er worden op dit moment zeven Fransen vastgehouden in Iran. Ik wil dat mijn regering meer doet voor hun vrijlating en dat er zeer binnenkort opnieuw onderhandeld zal worden.”

De details over dergelijke onderhandelingen blijven doorgaans geheim. “Er wordt niet altijd geruild”, zegt politicoloog Sven Biscop. “Soms volstaat het om diplomatieke druk uit te oefenen.”

In november 2005 werden de Duitser Donald Klein en Fransman Stephane Lherbier gearresteerd die op vistrip waren in de Verenigde Arabische Emiraten. Een patrouilleboot had het tweetal bij het eiland Abu Musa onderschept. Volgens Iran voer het bootje in Iraanse wateren. De twee kwamen vrij na vijftien maanden. De Duitse regering benadrukte destijds dat er niet betaald werd voor de vrijlating van Klein.

Geblinddoekt

De laatste jaren is het gijzelen van buitenlanders nooit opgehouden. Amnesty International spreekt over een stilaan erg duidelijke tactiek van misdadige gijzelingen.

Jason Rezaian (46) werkte als correspondent voor The Washington Post in Teheran, toen hij in de zomer van 2014 met zijn vrouw een trip naar de Verenigde Staten had gepland. Voor hun vertrek gebeurden er vreemde dingen. “We hadden het gevoel dat we achtervolgd werden. Onze e-mail en sociale mediakanalen werden gehackt”, vertelt Rezaian telefonisch aan De Morgen.

De avond voor ze naar de VS zouden vertrekken, had het stel een avondje uit gepland. In het appartementsgebouw waar ze woonden, namen ze de lift naar de parking waar drie mannen hen stonden op te wachten. Eén van hen had een pistool bij en het koppel werd geblinddoekt in een auto gezet.

Toen zijn blinddoek werd uitgedaan, wist Jason Rezaian meteen waar ze hem naar toe hadden gebracht. “Ik kende de Evin-gevangenis goed. We woonden op enkele kilometers van die plek. Het toeval wil dat we de avond voordien in een restaurant hebben gegeten op amper 75 meter van de gevangenismuren.”

Zijn vrouw, die ook als journaliste werkt, werd na 72 dagen vrijgelaten. Rezaian werd ervan verdacht het hoofd te zijn van de Amerikaanse inlichtingendienst in Teheran. Bewijs hiervoor was er niet, maar de journalist werd in totaal 544 dagen vastgehouden, voornamelijk in isolement.

De beruchte Evin-gevangenis bij Teheran. Beeld AFP

“De eerste 49 dagen zat ik helemaal alleen. Daarna werd ik overgeplaatst naar een grotere cel met hoge muren. ‘s Ochtends hoorde ik er vaak muziek van op de terrasjes aan de rivier waar mijn vrouw en ik zo vaak hadden gezeten. Een keer hoorde ik vanuit mijn cel ‘Chariots of Fire’ van Vangelis. Dat was zo’n vreemd moment dat het liedje voor mij altijd verbonden blijft aan het gevangenschap in Evin.”

“Ik heb hoogtepunten en veel dieptepunten gekend tijdens dat anderhalf jaar”, vertelt Rezaian. “In de eerste weken dat ik in een isoleercel zat, zeiden mijn bewakers dat ik binnen enkele dagen geëxecuteerd zou worden. Ik was zo bang dat ik amper nog kon nadenken. Naarmate de tijd verstreek, veranderde die angst. Ik werd vooral bang dat de buitenwereld niet genoeg deed om mij vrij te krijgen. Maar ik ben altijd blijven hopen op een deal.”

Ahmadreza Djalali twee jaar na zijn opsluiting in 2018. Beeld BELGAONTHESPOT

Die kwam er in 2016. Rezaian en drie andere Amerikaanse gijzelaars werden vrijgelaten. In ruil daarvoor liet de VS ook Iraanse gevangenen vrij, kreeg Iran een nucleaire toegeving en werd een onbetaalde wapenfactuur vereffend. “Het is een nasty business”, zegt de journalist.

Intussen woont Jason Rezaian in de VS en werkt hij opnieuw als columnist voor The Washington Post, maar zet hij zich ook in voor de veiligheid van journalisten wereldwijd, en probeert hij zoveel mogelijk de situatie in Iran aan te kaarten. “Als je zoiets meemaakt, heb je de keuze: laat ik me gaan of probeer ik hier iets positiefs uit te halen. Dat probeer ik te doen.”

Psychologische impact

Hoe heeft hij naar de executie van de Brits-Iraanse politicus Alireza Akbari gekeken afgelopen weekend? “Ik weet niet precies wat er gespeeld heeft in deze zaak, maar ik weet wel dat een Brit is opgehangen. Ik beaam wat Roland Marchal zegt: als buitenlander ben je inderdaad vooral waardevol als je leeft, maar omstandigheden kunnen heel snel veranderen. De executie van vorig weekend was een duidelijke waarschuwing.”

Het is niet zo dat overheden niets doen om hun landgenoten vrij te krijgen. “In de VS heeft Biden de noodtoestand uitgeroepen over Iran. In Europa proberen overheden om te onderhandelen. Maar wanneer ze dat doen, is het een politiek schaakspel”, zegt de journalist van The Washington Post. Voor hem is dat onaanvaardbaar. “Ik wil alleen dit zeggen: do it now! Er is geen tijd te verliezen. Ik krijg vaak kritiek op die uitspraak, omdat het zogezegd Iran zou aanmoedigen om verder te doen met hun crimineel gedrag. Daar is geen bewijs voor. De echte vraag is: wat doet het westen om landen zoals Iran te ontmoedigen om dit soort gedrag te stellen. Als we polio uit de wereld kunnen helpen, iemand naar de maan kunnen krijgen, een aardappel frituren zoals jullie in België zo goed kunnen: dan moeten we dit toch ook kunnen oplossen?”

Volgens Rezaian moet ons land nu in de eerste plaats snel een deal sluiten met Iran om Olivier Vandecasteele vrij te krijgen. “De schade die de gijzelaars overhouden is voor altijd. Zelf zal ik nooit meer dezelfde zijn. De psychologische impact is enorm. Ik vertrouw niemand meer, en ik word nog regelmatig overvallen door angsten. Maar ook fysiek heb ik veel last. Ik ben op korte tijd veel gewicht verloren. Ik heb ademhalingsproblemen gekregen – ik vermoed door toxische materialen in het gebouw.”

Een actie van Amnesty International voor de ambassade van Iran in Brussel in 2019. Beeld Photo News

Deze week was het zeven jaar geleden dat hij vrijkwam. “Het is een bijzondere dag die we altijd vieren. Maar ik denk dan ook aan de mensen die nog steeds zijn opgesloten in Iran. Mijn landgenoot Siamak Namazi werd in oktober 2015 opgesloten in Evin. Hij zit straks acht jaar vast. Hoe zal hij hieruit komen?”

Wil Jason Rezaian ooit terugkeren naar Iran? “Ik zou heel graag teruggaan”, zegt Rezaian. “Maar allicht zal dat nog lang duren. Zolang dit regime aan de macht blijft, is het te gevaarlijk. Maar ik mis Iran enorm. Het is het geboorteland van mijn vader, waar ik thuis was. Ook dat hebben ze mij afgenomen.”