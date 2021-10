‘Mijn bankrekening staat elke maand wat eerder in het rood’: lezers van De Morgen over de stijgende prijzen

Niet op vakantie

Ik merk vooral in de grootwarenhuizen dat de prijzen stijgen. Maar eigenlijk merk je het overal aan. Het gevolg is dat mijn bankrekening nu elke maand nog wat eerder in het rood staat, in afwachting van de volgende storting van mijn pensioengeld. Ik heb geen idee hoe ik hiermee moet omgaan. Alle facturen worden tijdig betaald. Mijn vrouw en ik gaan sinds 2014 niet op vakantie. Ik droog al 40 jaar mijn was buiten of in de keuken als het regent. De wasmachine draait enkel op zater- en zondag, aan een goedkoper tarief.

Dominique Gyselen (68) uit Lede.

Dikketruiendag

We merken de prijsstijgingen aan de elektrische verwarming van onze CO2-neutrale woning en aan de productie van ons CO-2 neutraal warm water. Ook aan de prijzen van voeding, en aan de prijs om ons te verplaatsen zien we de stijging. Kortom: alle maandelijkse vaste kosten. Het gevolg is dat we nog 0 euro per maand sparen en de eindjes aan elkaar knopen. Wij vragen ons af: ‘Als de Belgen zoveel spaarcenten op de bank hebben, wie zijn dat dan?’ Wij alvast niet.

We stellen niet-noodzakelijke herstellingen uit en eten zo goedkoop mogelijk. We zetten de accumulatiekachels uit en houden elke dag dikketruiendag, behalve op woensdagmiddag wanneer we de kleinkinderen opvangen. We overwegen ook om een aantal dingen af te schaffen, zoals de poetshulp en ons krantenabonnement.

Patrick Donckers (67) uit Kruibeke.

Fiets in plaats van auto

Aan de pomp voel ik de prijsstijging heel sterk. Daarom probeer ik de auto te nemen wanneer we met meerdere personen zijn, als we een lange rit moeten maken en/of wanneer ik veel bagage bij heb.

Voor kortere afstanden of als ik ergens in mijn eentje heen ga, gebruik ik bijna altijd de fiets. In de supermarkten hou ik de aanbiedingen in het oog. En wanneer we er, ondanks al onze inspanningen, nog altijd niet komen, dan zou een loonsverhoging ons hopelijk wel even verder helpen.

Abdelhafid Balaji (44) uit Kontich.

Noedels

De noedels die ik altijd koop, kostten tot voor kort 45 cent, dat is nu 50 cent. Ik ga nu in een winkel aan de overkant van dezelfde straat waar ze maar 40 cent kosten. Het is een kleinere winkel met minder aanbod dus verlies ik wat tijd door langs twee winkels te moeten gaan.

Tati Van Assche (18) uit Antwerpen.

Buikpijn

Aan de benzinepomp krijg ik de laatste tijd meer en meer buikpijn. Voor mijn woon-werkverkeer kan ik helaas nergens anders op rekenen dan op mijn auto. De kleine verplaatsingen thuis doe ik al per fiets. Minder rijden lukt echt niet dus bespaar ik op andere dingen die ik als luxe kan beschouwen. Daarom bezoek ik helaas minder de horeca.

Franky Standaert (38) uit Westende.

Kleren

Ik ben sinds lang weer eens kleren gaan kopen. Ik was verbaasd over de prijzen. Voor dezelfde soort broek of trui betaal ik nu gemakkelijk 10 tot 20 euro meer dan voor de coronacrisis.

Marleen Adriaenssens (69) uit Schaarbeek.

Boodschappen afhalen

Aangezien de dieselprijs zo hoog is, ga ik zoveel mogelijk met de fiets. We stellen ook een weekmenu op en bestellen onze boodschappen online. Zo hoeven we ze enkel af te halen, en komen we - met onze drie kinderen - niet in de verleiding om meer te kopen dan we nodig hebben.

Marlies Vandekerckhove (39) uit Gent.