‘Mij heeft hij op de man af gevraagd of ik seks met hem wou’: 9 verhalen die u na dit weekend kunt lezen

We hebben 9 De Morgen-verhalen uitgekozen die u na dit weekend kan lezen.

1. ‘Hij heeft me op de man af gevraagd of ik seks met hem wou’: slachtoffers VUB-prof onthutst over houding universiteit

Professor archeologie D.T. (49) is door de VUB aan de deur gezet wegens grensoverschrijdend gedrag. Meer dan tien jaar geleden stapten verschillende doctoraatsstudentes al naar de toenmalige decaan van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte om het gedrag van D.T. aan te kaarten, maar er werd niet ingegrepen. In oktober 2020 kaartten meerdere vrouwen de situatie opnieuw aan, maar T. werd niet aangesproken op zijn gedrag. Pas eind 2021 werd de samenwerking tussen T. en de VUB beëindigd.

Verschillende vrouwen zijn niet te spreken over die gang van zaken. ‘Een universiteit is geen rechtbank’, verdedigde rector Caroline Pauwels zich afgelopen weekend.

Vandaag ook in de krant: Karen Celis, coördinator gelijkheidsbeleid aan VUB, wil niet zwijgen na ontslag prof: ‘Ik kan en wil dit niet laten passeren’

VUB rector Caroline Pauwels. Beeld BELGA

De partijvoorzitters van Open Vld en N-VA leken ooit vanzelfsprekende bondgenoten te worden, maar werden elkaars grootste rivaal. Tegenwoordig spat de kilte van het scherm. Hoe is het zover gekomen? En waar eindigt dit? Hoofdredacteur Bart Eeckhout en politiek journalist Jeroen Van Horenbeek analyseren.

Beeld fgh

3. ‘Wie hier begint verdient 1.800 euro. We begrijpen niet dat niemand hierop afkomt’: deze bedrijven langs de A12 schreeuwen om personeel

“Het is zwaar werk ja, maar onze mensen hebben een nine to five-job en mogen op vrijdag om 12 uur stoppen. En ze verdienen gemiddeld 1.800 euro per maand netto. We zijn een familiebedrijf, niemand is hier dus een nummer. Tot voor corona werkten mensen hier gemiddeld vijftien jaar. Toen konden we bij een vacature het aantal sollicitaties nauwelijks bijhouden. Ik snap niet wat er mis is. Waar zijn al die werklozen als we ze nodig hebben?”

Die vraag stellen heel veel bedrijven langs de A12 tussen Antwerpen en Boom zich. Het is zuchten en zwoegen om werkvolk te vinden. Journaliste Cathy Galle ging op onderzoek naar de oorzaken daarvan. Lees hier haar volledige reportage.

Beeld Tim Dirven

4. Stad versus rand: waarom is het zo lastig een plek te verlaten die volgens vele studies ongezond is en eenzaam maakt?

Nu de huizenmarkt in de stad oververhit is, zoeken meer mensen verkoeling in de rand. Ook journaliste Katrin Swartenbroux overweegt zo’n verhuis - zij het met frisse tegenzin. “Het is niet dat ik nu ieder weekend ‘Kumbaya’ zing met de dakloze die slaapt in het portiek van de buren of dat mijn vriendengroep een bonte verzameling van achtergronden is, maar ik blijf graag naïef in mijn idee dat mijn woonplaats me wereldser maakt. Dat ik mijn eventuele kinderen naar een school zou kunnen sturen waar ze niet alleen met Emma’s en Victors in de klas zitten.”

Lees hier het volledige artikel.

Beeld Elise Vandeplancke

5. Hij stemt voor PVDA, zij komt op voor Vlaams Belang: ‘Toen heb ik haar gezegd: kijk, die gasten zitten ook bij jouw partij’

De nieuwe serie Billy vs Benjamin op Streamz vertelt het surrealistische liefdesverhaal van een kringwinkelmeisje en een immomakelaar met een racistisch randje. Maar liefde tussen links en rechts bestaat ook in het echt. Drie koppels vertellen erover. “Het was soms heftig, ja.”

Beeld Thomas Nolf / Thomas Sweertvaegher

6. Het plaatje is heel anders dan een jaar geleden: wie belandt vandaag nog in het ziekenhuis met Covid-19? En in welke fase zitten we nu?

De pandemie is de weg naar de endemie ingeslagen, hoor je hier en daar. Hoe zit dat precies? En wie zijn de mensen die in deze fase in het ziekenhuis belanden door Covid-19? Wetenschapsjournaliste Barbara Debusschere zocht het uit.

Beeld Anne Casaer

Ex-basketballer Pieter Loridon haalde vorige week het nieuws met zijn pogingen om met opzet besmet te geraken met het coronavirus. Joël De Ceulaer schrijft hem in ‘Uitkijkpost’ een licht satirisch getinte brief.

Pieter Loridon. Beeld Studio Caro

8. ‘Als de taliban een zwangere, ongetrouwde vrouw een veilige plek bieden, dan weet je dat je flink in de penarie zit’

De Nieuw-Zeelandse journalist Charlotte Bellis, partner van de Belgische fotograaf Jim Huylebroek, beleefde de afgelopen weken en maanden een kafkaëske calvarietocht om toegelaten te worden in haar eigen land. In de Afghaanse hoofdstad Kaboel wacht ze af of ze in mei in Nieuw-Zeeland kan bevallen, dan wel haar kind ter wereld moet brengen in een land waar jaarlijks tienduizenden vrouwen sterven in het kraambed.

“Jazeker, je kunt komen”, kreeg ze van de taliban te horen. “Zeg maar tegen iedereen dat je getrouwd bent, en als er problemen zijn bel je ons.”

“Als de taliban jou – een zwangere, ongetrouwde vrouw – een veilige plek bieden, dan weet je dat je flink in de penarie zit”, aldus Bellis.

9. Verdubbel je verlof in 2022: hoe je van 29 vakantiedagen 62 vrije dagen maakt

Een werknemer krijgt in ons land gemiddeld 29 vakantiedagen per jaar, extraatjes zoals anciënniteit en ADV-dagen meegerekend. Met wat puzzelwerk, waarbij we op zoek gaan naar interessante blokken van minimaal vier opeenvolgende dagen thuis, kan je dat aantal meer dan verdubbelen.

Arbeidsexpert en juridisch adviseur Marijke Beelen van hr-dienstenbedrijf Acerta legt het uit.