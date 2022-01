Miguel Wiels gaat opnieuw 24 uur live: ‘De sector bloedt nog steeds’

De eerste editie van 24 uur live, in volle lockdownperiode, lag voor de hand. Concerten kunnen nu in feite doorgaan. Waarom deze herhaling?

Miguel Wiels: “De beperkingen die nog altijd van kracht zijn voor de cultuursector spelen natuurlijk een rol. Hoewel er meer mogelijk is dan een jaar geleden, voelt iedereen dat de limiet van tweehonderd personen op evenementen een kleine pleister is op een grote wonde. Ik zie het bij mijn muzikanten, maar ook bij de technici die licht en geluid doen of bij de podiumcrew: iedereen is aan het bloeden. De agenda’s waren sowieso al erg leeg en er worden nog altijd evenementen gecanceld.

“Maar ik denk dat de goesting om op een podium te staan en muziek te spelen de echte doorslag heeft gegeven. Met deze liveshow willen we vooral proberen om de maatschappij een positieve, muzikale boosterprik te geven.”

Is dat nodig?

“Dat gevoel hebben wij toch. Het is nog steeds niet evident voor mensen om zich eens goed te laten gaan, de kansen om te gaan dansen zijn haast onbestaand. De vorige editie zagen we, terwijl we voor een leeg Sportpaleis speelden, op het scherm hoe mensen zichzelf in hun woonkamer aan het filmen waren terwijl ze zich uitleefden. De respons van Vlaanderen was fenomenaal en ook de samenhorigheid onder de muzikanten en artiesten gaf een heel erg fijn gevoel.”

U hebt alleszins weer een groot blik artiesten weten te openen.

“Ik ben vooral trots dat muzikanten van gelijk welke rang of stand hun weg vinden naar dat podium. Tegenover een rockgroep als Black Box Revelation staat evengoed een schlagerzanger als Yves Segers.”

Is het altijd even makkelijk geweest om positief te blijven het voorbije jaar? De cultuursector is vaak op de barricaden geklommen om gehoord te worden door de politiek.

“Dat klopt, en dat was nodig. Zelf heb ik ook aan den lijve ondervonden hoe hard de sector afziet en ik ben dan nog een ervaren rot die al zijn strepen heeft verdiend. Voor een beginnende artiest moet het een verschrikkelijke periode zijn.

“Maar ik wil graag benadrukken dat dit géén politiek statement is, of zelfs een sneer richting het establishment. We hopen vooral dat de kijkers voelen hoeveel zin wij hebben om weer op te treden en zelf weer goesting krijgen om naar de zaal te blijven komen.”

Dreigt het geen negatieve spiraal te worden? Heel wat mensen kopen geen tickets meer omdat er nog genoeg in de wachtrij staan na afgelastingen.

“Dat is zeker en vast deel van het verhaal. Bovendien werkt de snelle opeenvolging van coronagolven een soort onzekerheid in de hand bij organisatoren. Het is koffiedik kijken wat de komende maanden geven. Voor de zomer lijkt de prognose oké, maar op hoeveel publiek mogen we dan precies rekenen? En wat vanaf september?

“Als er al iets op poten wordt gezet, dan reageert het publiek heel voorzichtig. Zelfs al zou Jambon vrijdag beslissen de boel weer helemaal open te gooien, dan hangt het zwaard van Damocles ons nog steeds boven het hoofd.”

Eerst zaterdag maar overleven. Is dat geen marteling, 24 uur aan een stuk spelen?

“Ik had de vorige keer verwacht dat mijn handen en vingers het niet zouden volhouden, dat ik geweldige spierpijn zou hebben. Maar dat viel best mee. Als je van de ene geweldige artiest naar de andere fladdert, dan vliegt de tijd zo voorbij.”

