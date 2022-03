Miguel Van Damme (1993-2022) verbaasde iedereen met zijn liefde voor het leven

De voetbalwereld is in rouw na het overlijden van Miguel Van Damme (28). In 2016 stelden artsen leukemie vast bij de Cercle Brugge-doelman. Sindsdien verbaasde hij iedereen met zijn liefde voor het leven. ‘Het gaf hem kracht om voor anderen een boegbeeld te zijn.’

De afgelopen jaren is Miguel Van Damme uitgegroeid tot een nationale beroemdheid, maar in het Oost-Vlaamse voetbalcircuit gaat zijn naam al langer over de lippen. Hij is amper elf jaar wanneer hij na een passage bij FC Lembeke overstapt naar KSK Maldegem. De trainers lauweren zijn capaciteiten als speler en Van Damme verbergt niet dat hij van een carrière als professionele aanvaller droomt.

Zijn pad neemt een onverwachte wending wanneer hij als veertienjarige de kans krijgt om tijdelijk de plaats van een afwezige doelman in te nemen. Dat bevalt hem zo dat hij nooit naar het veld terugkeert. Kiran Van Landschoot, huidig voorzitter van de club, herinnert zich Van Damme als een groot talent, maar niet als een wonderkind. “Het is zijn werklust die hem naar het hoogste niveau bracht”, vertelt hij. Extra trainingen en een gespecialiseerde opleiding op school leiden er mee toe dat Van Damme in 2011 de kampioenstitel in eerste provinciale behaalt.

Geslaagde testdagen

In de bestuurslokalen van Cercle Brugge wordt het parcours van Van Damme ondertussen druk besproken. De jongeman mag deelnemen aan enkele testdagen en krijgt meteen een contract onder de neus geschoven. De overstap naar eerste klasse komt er abrupt en is niet vanzelfsprekend. Aanvankelijk zit Van Damme als derde doelman vooral op de bank. Hij mist de technische bagage waarover veel van zijn ploegmaats wel beschikken, maar dat belet hem niet om verder te trainen.

“Hij heeft veel pas op latere leeftijd geleerd, maar hij had een fantastische mentaliteit. Bovendien wist hij goed wat hij wel en niet kon”, herinnert Cercle-trainer Lorenzo Staelens zich. In interviews laat Van Damme zo meermaals optekenen dat hij zichzelf niet als de grootste keeper beschouwt, maar dat hij hoopt om het verschil te maken met zijn sprongkracht en reflexen.

Van Dammes zelfkennis legt hem geen windeieren. Hij is pas twintig wanneer hij voor het eerst als prof onder de lat staat tijdens een match tegen KV Mechelen. Hij groeit door tot eerste doelman en ondertussen gaat het hem ook op persoonlijk vlak voor de wind. Hij vindt de liefde bij kapster Kyana Dobbelaere en maakt plannen om met haar samen te wonen.

“Hij deed zijn best om het leven voor de mensen om zich heen zo aangenaam mogelijk te maken.” Beeld Carmen De Vos

In juni 2016 slaat het noodlot echter toe. De sportarts van de Cercle belt hem op en laat weten dat er iets afwijkends opgemerkt is in zijn bloed. Een dag later laat Van Damme zich uitgebreid onderzoeken in een ziekenhuis. Het verdict van de artsen is onverwacht en komt bijzonder hard aan: leukemie.

Van Damme laat zich niet kisten. Hij begint aan een chemokuur en is er rotsvast van overtuigd dat hij zal genezen. “Als Miguel zich iets in het hoofd haalde, dan zou het ook gebeuren. Dat was op het veld zo maar ook daarbuiten”, herinnert Staelens zich. Zo komt het dat Van Damme negen maanden na zijn diagnose weer opduikt bij de trainingen van de Vereniging. De kankercellen zijn uit zijn bloed verdwenen en de artsen verbazen zich over zijn toestand.

Hij trouwt met zijn geliefde en laat in maart van 2017 weten dat hij volledig genezen verklaard is. Alleen is de opluchting van korte duur: in de zomer van 2019 wordt opnieuw leukemie aangetroffen in zijn lichaam, ditmaal ook in de hersenen en in het beenmerg.

Troosten

Er volgt een periode van genezen en hervallen die zwaar is voor Van Damme. Toch vindt hij telkens weer de moed om zijn kruis met geheven hoofd te dragen. “Hij deed zijn best om het leven voor de mensen om zich heen zo aangenaam mogelijk te maken”, vertelt tv-maker Eric Goens. Hij volgde de man maandenlang voor Miguel, een portret dat nog steeds op VRT NU te zien is.

Tijdens die periode vindt Van Damme het niet makkelijk om de mensen om zich heen te troosten. Met de beste bedoelingen informeren veel mensen naar zijn gezondheid, maar hij wil het ook graag over meer alledaagse onderwerpen hebben. Opvallend daarbij is zijn kenmerkende gevoel voor humor.

“Tijdens een WhatsApp-conversatie over de povere resultaten van Cercle Brugge zei hij eens dat ik de hoop in de ploeg niet mocht opgeven”, vertelt Goens. “Al zouden daar volgens mij misschien twee mirakels voor nodig zijn: een voor zijn gezondheid en een voor de Vereniging. Zulke scheve opmerkingen waardeerde hij.”

Vriendin zwanger

In september 2020 blijkt dat voor mirakels niet veel tijd meer overblijft. Twee dagen nadat zijn vriendin ontdekt dat ze in verwachting is laten dokters aan Van Damme weten dat hij uitbehandeld is. Wanneer hij in mei van 2021 bij de geboorte van zijn dochter Camille aanwezig is, overtreft hij de inschattingen van alle artsen.

Goens herinnert zich dan ook hoe trots Van Damme is wanneer hij Camille een tijdje later voor het eerst zelfstandig kan vasthouden. Door zijn verzwakte toestand is dat namelijk niet meer vanzelfsprekend. “Ik vroeg hem wel of het niet moeilijk zou zijn om verder te leven nu die belangrijke mijlpaal achter de rug was, maar Miguel vond elke dag iets om voor te leven”, zegt Goens. “Het gaf hem kracht om voor anderen een boegbeeld te zijn.”

Van Damme overleed in de nacht van maandag op dinsdag. Zijn vriendin noemt hem op Instagram een voorbeeld voor velen. “Je hebt gevochten als een leeuw. We zijn zo dankbaar voor wie je was.”