Migratiecrisis aan Poolse grens verhardt: ‘Wit-Russische militairen spelen actieve rol’

‘Het was geen rustige nacht’, zei de Poolse minister van Defensie over de crisis aan de grenzen van zijn land. De Poolse grenswacht meldt dat drie groepen mensen een poging waagden om vanuit Wit-Rusland de grens over te steken. Ze zijn gearresteerd of de grens over gezet. Volgens Polen zou het Wit-Russische leger een actieve rol spelen in de crisis.

De migratiecrisis aan de Poolse grens houdt aan. In het grensgebied bevinden zich volgens de autoriteiten nog steeds duizenden migranten, die door het Wit-Russische regime naar de grens zijn gestuurd om de EU onder druk te zetten. De grootste groep arriveerde maandag vlakbij het grensplaatsje Kuźnica, waar ze vast kwamen te zitten in het niemandsland op de grens.

Bij Kuźnica gebeurde vannacht weinig, volgens de Poolse autoriteiten. Daar verblijven de migranten in tenten en stoken kampvuren om zichzelf warm te houden. De temperatuur komt ’s nachts onder het vriespunt. Op andere plekken probeerden groepen van enkele tientallen mensen Polen binnen te komen.

(Beelden via Twitter van de huidige situatie in Kúznica)

Volgens de Poolse grenswacht gaat het om drie plekken, waaronder Krynki en Białowieża, twee zuidelijker gelegen grensplaatsen. De groepen van circa vijftig personen zijn gearresteerd of terug de grens over gezet. In totaal spreekt de grenswacht van 599 pogingen in het afgelopen etmaal. Deze informatie valt niet te controleren omdat de Poolse regering geen journalisten toelaat in het gebied.

De Poolse autoriteiten zien geen snelle oplossing in de komende dagen. Er zijn momenteel ongeveer 15.000 militairen aan de grens, meldt Defensieminister Mariusz Błaszczak. Ondertussen verslechtert de situatie van de migranten die vastzitten aan de grens. Wit-Russiche Telegramkanalen, zoals die van het oppositiemedium Nexta, tonen beelden van een vrouw die wordt weggedragen op een brancard.

Beeld Reuters

Volgens de Poolse autoriteiten spelen de Wit-Russische militairen een actieve rol aan de grens. Ze zouden de migranten voedsel geven. Tegelijk verhinderen ze hun terugkeer naar Wit-Rusland. Ook is er sprake van intimidatie: er is beeldmateriaal van vermoedelijk Wit-Russische soldaten die in de lucht schieten, verspreid door het Poolse ministerie van Defensie.

Een woordvoerder van de Poolse Inlichtingendienst zei woensdagochtend op de radio dat de Poolse regering rekening houdt met de komst van nog een groep migranten die zich op dit moment in Minsk bevindt. Ook zei hij dat de Poolse autoriteiten verzoeken de Facebookgroepen waar informatie wordt gedeeld over de migratieroute via Wit-Rusland, te verwijderen.