Migranten trekken massaal door een van de onherbergzaamste en gevaarlijkste landroutes ter wereld

In het hele jaar 2022 maakten 248.000 mensen de tocht van ongeveer 100 kilometer door het onherbergzame regenwoud op de grens van Colombia en Panama. Nu waren het er begin juli al 227.000. Aan het einde van dit jaar, vermoedt de migratiedienst van Panama, zullen minstens 400.000 migranten de landroute hebben afgelegd die bekendstaat als een van de onherbergzaamste en gevaarlijkste ter wereld.

De stijging vindt plaats ondanks aanscherping van de Amerikaanse asielwetgeving door de regering-Biden, in mei. Een van de nieuwe regels, bedoeld om migranten te ontmoedigen, is dat migranten die over land uit Zuid- Amerika komen, eerst asiel moeten aanvragen in een van de Midden-Amerikaanse landen.

Daarnaast kondigde het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid eerder dit voorjaar, samen met de Colombiaanse en Panamese overheid, ‘een 60-daagse campagne’ aan in het Dariéngebied. Daar wilden de drie landen “een einde maken aan de illegale verplaatsing van mensen en goederen door de Darién, zowel over land als via maritieme corridors”. Hoe dat precies zou moeten gebeuren, liet de woordvoerder destijds in het midden, evenals de timing van het voornemen.

Vooralsnog blijven de mensen komen, in steeds groteren getale, naar het gebied dat zijn naam dankt aan het feit dat er geen weg doorheen loopt. De Pan-Amerikaanse snelweg verbindt Argentinië met Alaska. Maar in de Darién ontbreekt de weg gedurende 106 kilometer, vandaar de naam gap; gat.

Veruit de meeste migranten komen uit Venezuela (dit jaar al meer dan 100.000) en Haïti (33.000). Ook migreren er veel Chinezen (8.500) en Afghanen. Ze komen uit alle plaatsen op aarde waar het dagelijks leven door dictatuur, oorlog of honger zo ondragelijk is geworden dat een tocht van ruim een week door een ondoordringbaar tropisch bos, soms met een kind op de arm, een goed idee lijkt.

Niet iedereen bereikt de noordkant van het Darién Gap levend. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zijn er op de route sinds 2018 ten minste 258 mensen overleden of verdwenen. Ze kwamen om door uitputting, door slangenbeten of werden meegesleept door kolkende bergrivieren.

Ook worden in het als wetteloos bekend staande grensgebied migranten beroofd, verkracht en soms vermoord door leden van de criminele organisaties. Hulporganisaties vermoeden dat het werkelijke dodental in de Darién veel hoger ligt dan het officiële aantal, omdat de meesten nooit worden ontdekt.

Toerisme

Opvallend genoeg ziet het Darién-gebied ook een toename van toerisme. Volgens onderzoek van Reuters is het gebied, dat sinds 1981 op de UNESCO lijst voor werelderfgoed staat, in toenemende mate een magneet voor avonturiers. Migranten komen ze meestal niet tegen, omdat lokale gidsen met opzet andere routes kiezen.

De Spaanse krant El País schreef dit voorjaar over een Duitse startup, Wandermut genaamd. Die organiseert voor 3.500 euro per persoon een 10-daagse tocht door door het Darién-regenwoud, met een satelliettelefoon op zak en een verzekering die een helikopter dekt in geval van nood. “Wij gaan daarheen waar niemand naartoe gaat”, staat er op de website. In het geval van de Darién Gap klopt dat niet: er zijn wel andere mensen op weg , maar dan zonder satelliettelefoon.