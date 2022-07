Mieke Gorissen in tranen na 19e plaats op eerste WK-marathon: ‘Ik kan het niet geloven’

De 39-jarige Gorissen, toe aan haar eerste WK, finishte in 2u31:06. Het persoonlijk record van de Limburgse bedraagt 2u28:31, op 18 april 2021 gelopen in het Nederlandse Enschede. Met haar 19e plaats deed Gorissen duidelijk beter dan haar 28e plaats van vorig jaar op de Olympische Spelen in Tokio.

In ideale omstandigheden passeerde Gorissen halfweg in 1u14:52. “Ik voelde me heel goed in het begin, maar misschien ging ik een beetje te snel”, zei Gorissen, die een persoonlijk record van 2u28:31 heeft. “Ik zat in een groep met veel Europese vrouwen en op een gegeven moment moest ik afhaken.”

Ondanks de vroege start (6u15 plaatselijke tijd) was er heel wat publiek komen opdagen, in tegenstelling tot de Spelen in Tokio. “De mensen moedigden me aan. Ze zeiden me dat ik het ging halen, het was geweldig”, glimlachte Gorissen.

In tegenstelling tot Bashir Abdi een dag eerder, had Gorissen geen problemen bij de bevoorrading. “Alles is perfect verlopen”, stelde ze. Gevraagd naar haar toekomstige doelen, antwoordde Gorissen eerlijk dat ze geen idee had. “Wanneer je een doel hebt als het WK, met al de stress die erbij komt, dan is het moeilijk om verder vooruit te blikken.”

De 27-jarige Gotytom Gebreslase veroverde de wereldtitel met een chrono van 2u18:11. Ze deed zo beter dan het kampioenschapsrecord van 2u20:57, dat sinds 2005 op naam van Paula Radcliffe stond. De Keniaanse Judith Jeptum Korir (2u18:20) en de Israëlische Lonah Chemtai Salpeter (2u20:18) vervolledigden het podium. Titelverdedigster Ruth Chepngetich uit Kenia moest voor halfweg opgeven met darmproblemen.

Zondag bezorgde Bashir Abdi België al een bronzen WK-medaille in de marathon bij de mannen.