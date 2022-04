Middenveldorganisaties trekken naar Raad van State tegen toewijzingsbeleid sociale woningen

De Vlaamse regering wil vanaf 2023 een nieuw toewijzingssysteem voor sociale woningen invoeren. In Vlaanderen staan nog altijd ongeveer 170.000 gezinnen op een wachtlijst. De regering wil naar eigen zeggen dan ook de beschikbare woningen toekennen aan hen die het echt nodig hebben.

In het nieuwe systeem staat vooral de zogenaamde lokale binding centraal. Een kandidaat-huurder zal in de meeste gevallen moeten aantonen dat hij in de laatste tien jaar minstens vijf jaar onafgebroken in dezelfde gemeente of buurt woonde.

Maar volgens een aantal middenveldorganisaties wordt die lokale binding vooral een uitsluitingsmechanisme. Uit onderzoek blijkt namelijk dat mensen in armoede vaker verhuizen, net omdat het moeilijk is om een geschikte woning te vinden. Ook wie nog niet zo lang in het land is, maakt in de praktijk zo goed als geen kans meer op een sociale woning.

In de nieuwe regeling zullen ook minder ‘versnelde toewijzingen’ gebeuren. Nu kon in sommige gevallen sneller een sociale woning toegewezen worden, bijvoorbeeld om te voorkomen dat een gezin op straat zou belanden.

Het nieuwe systeem dreigt dan ook zijn doel, namelijk een woning voorzien voor wie die het meest nodig heeft, voorbij te schieten, vinden onder andere HUURpunt, het Vlaams Huurdersplatform, Netwerk tegen Armoede, Welzijnszorg en Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

Ze pleiten er allereerst voor om meer sociale woningen te voorzien, zodat de acute woonnood minder groot is. Maar ze dienden vrijdag ook een verzoekschrift in bij de Raad van State om het nieuwe systeem aan te vechten. “Het systeem zal niet de kwetsbaarste groepen helpen, maar dak- en thuisloosheid net meer in de hand werken”, klinkt het bij de organisaties.