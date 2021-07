Middenveld pleit voor individuele regularisatie van Brusselse hongerstakers

Die actie in de Brusselse kerk gaat haar zevende week in, en roept veel vragen op volgens de ondertekenaars. “Het is al te gemakkelijk hen verantwoordelijk te stellen voor hun eigen situatie, aangezien velen al jaren geleden het bevel kregen het grondgebied te verlaten en aan hun lot werden overgelaten. Ze zijn dikwijls niet bij machte om naar hun land terug te keren.”

De betrokken middenveldorganisaties zien een structureel onderliggend probleem. “Niet alleen van een falend asiel- en migratiebeleid, eveneens van een structureel probleem van economische uitbuiting op de arbeidsmarkt.” Onze economie heeft deze buitenlandse arbeidskrachten nodig, luidt het. Maar daarvoor moet hun deelname aan de economie legaal georganiseerd worden. “Binnen die aanpak kan voorzien worden om arbeidskrachten die al in België verblijven de mogelijkheid te geven om in België een arbeidsvergunning aan te vragen.”

Ze steunen staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) in zijn aanpak voor het vinden van structurele oplossingen, om in de toekomst te vermijden dat mensen jarenlang in de illegaliteit blijven hangen. Maar zijn plannen voor een aanklampend beleid kosten tijd. Die tijd is er niet en het biedt ook geen oplossing voor de huidige groep van mensen zonder wettig verblijf. “Ook voor hen moet nu gezocht worden naar oplossingen, en dat kan alleen maar door hun de kans te geven een dossier tot individuele regularisatie in te dienen, hun verhaal te aanhoren en op basis van algemeen aanvaarde richtlijnen, aangevuld met de discretionaire bevoegdheid van de minister, te beoordelen.”

