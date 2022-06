Midden juli moet ‘nucleair akkoord’ met Engie op tafel liggen, meebetalen voor kernafval is rode lijn

Binnen de federale regering heerst vandaag een gewapende vrede over de kernuitstap. Na erg moeilijke debatten is op 18 maart besloten om de twee jongste kerncentrales tien jaar langer open te houden dan wettelijk voorzien, tot 2035, om de Belgische stroombevoorrading te helpen verzekeren. Hiervoor is wel een akkoord nodig met de Franse uitbater Engie.

Volgens welingelichte bronnen mikken premier Alexander De Croo (Open Vld) en minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) – die steeds in tandem onderhandelen – nu op midden juli voor een akkoord. Op 21 juli begint traditioneel de zomervakantie in de Wetstraat. Sowieso is er weinig tijd te verliezen: er zijn werken nodig in de kerncentrales om ze langer open te kunnen houden. Officieel is de deadline voor de onderhandelingen (‘begin juni’) al verlopen.

In een uitgelekte brief heeft Engie recent zijn eisen voor een nucleaire verlenging kenbaar gemaakt aan premier De Croo. Het energiebedrijf wil dat de Belgische overheid mede-eigenaar wordt van de twee kerncentrales. En dat de overheid betaalt voor het bijkomende kernafval. Twee eisen die ingaan tegen wat in de regering is afgesproken op 18 maart. Volgens dit akkoord mag de Belgische overheid geen mede-eigenaar worden van de kerncentrales en moeten de kosten van het kernafval bij Engie blijven. Het gaat om een kost die oploopt tot 40 miljard euro.

Rode lijn

Meebetalen voor het kernafval lijkt een dikke rode lijn voor de regering. Op voorzet van Van der Straeten zal het federaal parlement volgende week stemmen over de nieuwe wet op de zogenaamde nucleaire provisies. Deze moet verzekeren dat Engie als uitbater opdraait voor de kosten van de ontmanteling van de Belgische kerncentrales en de kosten van het bijhorende kernafval. In de commissie Energie is het wetsontwerp vorige woensdag goedgekeurd, door alle partijen.

Wat betreft het mede-eigenaar worden van de kerncentrales: daar lijkt in de regering-De Croo wel enig animo voor te bestaan. Op die manier zou de Belgische politiek meer vat krijgen op het beleid rond de kerncentrales, is de redenering. Al hangt dan alles af van de voorwaarden waaraan de overheid mag instappen. Hierover is vandaag nog weinig bekend. De onderhandelingen worden discreet gevoerd. “Wie onderhandelt, moet koelbloedig zijn”, zei De Croo hier begin juni over.

In de omgeving van Van der Straeten wordt benadrukt dat ze onderhandelt om te slagen met Engie. “We hebben nog nooit een akkoord niet uitgevoerd. Dat geïnsinueerd wordt dat we gesprekken willen laten mislukken, zegt meer over de anderen dan over ons”, klinkt het.

N-VA-voorzitter Bart De Wever en MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez hebben al vragen gesteld bij de trage vooruitgang van de gesprekken met Engie. Volgens De Wever saboteert Van der Straeten de onderhandeling, zodat ze alsnog kan doorzetten met haar eerste plan: de volledige kernuitstap, zoals die beslist is in 2003. Bouchez heeft Van der Straeten tot begin juli gegeven om een akkoord te vinden. Anders wil hij dat het dossier naar het parlement wordt overgeheveld.