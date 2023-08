Middeleeuwse krijgskunst beoefenen in Sint-Niklaas: ‘Wie zichzelf wil leren verdedigen, gaat beter naar een boksclub’

Er zijn er zo’n tien in België: clubs waar de sport Historical European Martial Arts (HEMA) wordt beoefend, een oude zwaardvechtkunst. In Sint-Niklaas startte Joris Jacobs (36) de club Arte Mortiferum.

Wie opgroeide met strips van De Rode Ridder of zich vergaapte aan de megalomane vechtscènes in Lord of The Rings kan in sporthal De Witte Molen in Sint-Niklaas gaan luisteren naar het gekletter van ijzeren langzwaarden, sabels of rapiers. Zo’n twintig liefhebbers van middeleeuwse krijgskunsten oefenen er vechttechnieken die in de veertiende eeuw door een Duitse zwaardvechtmeester vereeuwigd werden in nauwkeurig onderzochte manuscripten.

De sport heet HEMA (Historical European Martial Arts) en werd in de jaren negentig opgestart door universiteitsstudenten met een voorliefde voor geschiedenis en vechtkunst. Het is nog steeds een nichesport, maar de clubs worden populairder. De Europese krijgskunsten staken zelfs de grote plas over. Op de website van een Amerikaanse site staan afbeeldingen van middeleeuwse schilderijen en foto’s van trainingen in een goed nagemaakt ridderpak.

Uitlaatklep

“Wij houden het bij een schermmasker en zwarte veiligheidskleding met dikke padding. Wat nodig is, want in tegenstelling tot schermen, gaat het hier niet enkel om lichte aanrakingen. De volledige uitrusting kost een kleine 1.000 euro, maar het is belangrijk om op veilig te spelen”, vertelt de 29-jarige Jonas na een half uur opwarming: plankoefeningen, push-ups en touwtjespringen. “Heel eerlijk, ik volg al twintig jaar judo, maar dit is echt een jongensdroom die uitkomt (lacht). Het voelt alsof ik hier eindelijk één of ander oergevoel kan loslaten.”

De club in Sint-Niklaas heet Arte Mortiferum en werd opgericht door Joris Jacobs (36), commercieel manager bij Katoennatie. Hij staat dertigste op de wereldranglijst en leerde de sport kennen toen hij voor zijn werk een tijdje in het Spaanse Santander woonde. “Daar is een bekende taiboxclub die besloot te experimenteren met historische krijgskunsten. Ik had er al van gehoord, maar ik had nooit verwacht dat de liefde meteen zo groot zou zijn”, legt Joris uit.

“Het is een leuke uitlaatklep die het midden houdt tussen focus en ontspanning, maar vooral het studiewerk spreekt me aan: oude manuscripten bespreken met andere sporters. Niet eenvoudig, want die teksten zijn vaak voor interpretatie vatbaar. Uit twee regels en een tekening moet je opmaken hoe je je duim op het lemmet legt, hoe je je lichaam draait en hoe je afweren en aanvallen combineert.”

Man-tegen-man

De Belgische HEMA-federatie bouwt haar kennis rond langzwaarden op aan de hand van twee dominante stromingen: een Duitse en een Italiaanse. “De Duitsers waren slechte tekenaars, maar ze schreven gedetailleerde teksten. Die dateren uit 1300, maar het lukt om er een nauwkeurige interpretatie van de gevechtstechnieken uit af te leiden. Af toe duikt er zelfs een nieuwe heilige graal op. Vier jaar geleden werd in Italië een boek ontdekt van een vechtmeester die ridders wapens leerde hanteren om zich te verdedigen tegen Turkse invasies. Die middeleeuwse man-tegen-mangevechten zijn door historici lang omschreven als platvloerse krachttoeren, maar ze berustten op goed onderbouwde technieken.”

In België zijn er een tiental HEMA-clubs. De link met de internationale gemeenschap is nooit ver weg. “Eén van onze leden komt uit het Midden-Oosten en heeft specifiek interesse in het historisch gebruik van de sabel. Zo krijg je unieke discussies die bijvoorbeeld beide kanten van de kruistochten belichten. In Amerika zag ik nog meer nationaliteiten samenkomen: Mexicanen die in het Spaanse verleden doken, mensen met Engelse roots die hun Schots verleden wilden onderzoeken... Het is dankzij die levendige community dat onze wapenkennis blijft aangroeien.”

De exploratie van de middeleeuwse krijgskunst is dus in de eerste plaats een geschiedkundige snelcursus, maar is iedereen mee met die boodschap? “We kunnen als sportclub geen screening doen. Toen we net opstartten kregen we wel eens vreemde aanmeldingen, maar die filterden zichzelf weg. We steken immers veel tijd in historische en theoretische uitleg. Wie zichzelf wil leren verdedigen, gaat beter naar een boksclub.”