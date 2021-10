‘Microsoft-managers tikten Bill Gates op de vingers voor ongepaste e-mails naar medewerkster’

De feiten zouden zich in 2007 en 2008 hebben afgespeeld. Enkele Microsoft-managers kwamen achter de inhoud van e-mailberichten tussen Gates en een werkneemster toen hij nog een werknemer en voorzitter van de raad van bestuur was bij Microsoft . Volgens anonieme bronnen, geciteerd in The Wall Street Journal, gedroeg de destijds getrouwde topman zich zeer flirterig en deed hij enkele “oneerbare voorstellen”.

Twee topmanagers van Microsoft, de toenmalige algemeen adviseur Brad Smith en de toenmalige top van HR Lisa Brummel, spraken met de miljardair en vertelden hem dat zijn gedrag ongepast was en moest stoppen. Gates ontkende de uitwisselingen niet, gaf toe aan de leidinggevenden dat het achteraf gezien geen goed idee was en zei dat hij ermee zou stoppen. De zaak werd vervolgens intern besproken door een bestuurscommissie, maar die concludeerde dat er geen verdere actie nodig was omdat er geen fysieke interactie was, aldus de anonieme bron. Volgens Microsoft-woordvoerder Frank Shaw werd er ook nooit een klacht ingediend.

Bridgitt Arnold, een woordvoerster van Gates, reageerde al in een verklaring: “Deze beweringen zijn valse, gerecycleerde geruchten van bronnen die geen directe kennis hebben, en in sommige gevallen aanzienlijke belangenconflicten hebben.”

Intieme relatie

Het is niet de eerste keer dat berichten komen bovendrijven over Gates’ gedrag tegenover vrouwelijke collega’s. De bestuursraad van Microsoft vroeg eind 2019 een onafhankelijk onderzoek aan, nadat een ingenieur van het bedrijf per brief beweerde dat ze een intieme relatie had met Gates. Gates stapte een jaar later zelf op als bestuurslid, nog voor het onderzoek was afgerond. Naar eigen zeggen om meer tijd te hebben voor zijn filantropische activiteiten.

Medeoprichter Bill Gates was topman bij Microsoft tot 2000, en bleef daarna nog full-time doorwerken bij het bedrijf tot 2008. Hij zat ook meer dan vier decennia in de raad van bestuur van Microsoft tot hij in maart 2020 opstapte. Het jaar daarop besloten Gates en zijn vrouw, Melinda French Gates, om hun 27-jarig huwelijk te beëindigen. De scheiding werd in augustus afgerond. De twee blijven samen de Bill & Melinda Gates Foundation leiden, een van ‘s werelds grootste liefdadigheidsorganisaties.