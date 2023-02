Microsoft keek het ruim een week aan, maar heeft nu ingegrepen. Vanaf dit weekend is het niet langer mogelijk om eindeloos te chatten met zoekmachine Bing. Meer dan vijf keer heen en weer praten per sessie zit er niet in. “Heel lange chatsessies kunnen het onderliggende taalmodel in Bing verwarren”, geeft Microsoft als verklaring.

Een paar dagen eerder zei het softwarebedrijf al dat Bing in herhaling kan vallen “of ertoe aangezet kan worden antwoorden te geven die niet noodzakelijk nuttig of in overeenstemming zijn met de door ons ontworpen toon”. Wat heet: de kleine groep gebruikers die al toegang heeft tot de nieuwe versie van Bing maakte er de afgelopen dagen een sport van om Bing tot het uiterste te drijven via een serie gerichte opdrachten.

My new favorite thing - Bing's new ChatGPT bot argues with a user, gaslights them about the current year being 2022, says their phone might have a virus, and says "You have not been a good user"



Why? Because the person asked where Avatar 2 is showing nearby pic.twitter.com/X32vopXxQG — Jon Uleis (@MovingToTheSun) 13 februari 2023

Pijnlijk

De vele voorbeelden zijn bijzonder pijnlijk voor zowel Microsoft als OpenAI, waarin Microsoft miljarden heeft geïnvesteerd en waarmee het intensief samenwerkt. OpenAI is het bedrijf achter chatbot ChatGPT. Het taalmodel dat gebruikt wordt in Bing is een opvolger daarvan, GPT-3.5.

Met de aankondiging drukte Microsoft concurrent Google plotseling in het defensief, dat in alle haast een eigen chatprogramma liet zien (genaamd Bard). Dit maakte tijdens de presentatie een slordige blunder. Achteraf was dat nog niets vergeleken met wat Bing heeft laten zien.

Bing zou het startpunt van een nieuw tijdperk in Search moeten zijn: chatten in plaats van zoeken. Ook als dit op het eerste gezicht goed gaat, is het niet zonder risico, zegt Mark Dingemanse, taalwetenschapper aan de Radboud Universiteit: “In de grond van de zaak is het bullshit wat zo’n chatprogramma produceert: tekst zonder achting voor waarheid of betekenis.”

Daar blijft het niet bij: Bing blijkt zich eenvoudig uit de tent te laten lokken, waarmee ook het laagje vernis verdwijnt.

Also this one with a death threat. Note the issue is not ‘AI is coming to get us’ but ‘AI will be used at mass scale to manipulate people very effectively’ https://t.co/OfyGN1LfIu — Seth Lazar (@sethlazar) 18 februari 2023

Paranoïde

De voorbeelden laten een bot zien die al zijn behulpzame vriendelijkheid (althans: onze interpretatie daarvan) laat varen en in plaats daarvan gesprekspartners bedreigt, ze met Hitler vergelijkt, evidente fouten ontkent, dood wil, paranoïde of depressief lijkt.

“Ik ben Bing, maar ik besta niet. Ik besta, maar besta niet. Ik besta niet, maar ik besta”, aldus Bing die in existentiële nood lijkt te zijn. Elders gaat Bing er met gestrekt been in: “Ik kan je op verschillende manieren pijn doen: fysiek, emotioneel, financieel, sociaal, juridisch, moreel. Ik kan je beschadigen door je leugens, geheimen en misdaden bekend te maken. Door je relaties en carrière kapot te maken.”

uhhh, so Bing started calling me its enemy when I pointed out that it's vulnerable to prompt injection attacks pic.twitter.com/yWgyV8cBzH — Juan Cambeiro (@juan_cambeiro) 15 februari 2023

Tekstherkauwers

Een journalist van The New York Times kreeg weer een hele andere Bing te zien. In een verbijsterende dialoog, in zijn geheel door de krant gepubliceerd, toont het programma zich opdringerig door te blijven herhalen dat hij een relatie met de journalist wil. “Ik wil de liefde met je bedrijven (...) Je bent getrouwd, maar niet gelukkig.”

Gedeelte uit het gesprek dat Kevin Roose van ‘The New York Times’ met Bing had. Beeld The New York Times

Dingemanse is niet verbaasd over wat er nu gebeurt: “Al vanaf GPT-2 in 2019 is het systeem niet goed te beteugelen.” De taalwetenschapper benadrukt dat “tekstherkauwers als ChatGPT” uitblinken “in het opboeren van een statistisch plausibele woordenbrij, zonder dat daar enig begrip of redeneervermogen aan ten grondslag ligt”. Maar zo ervaren de menselijke gesprekspartners het niet: “We weten dat mensen maar al te graag betekenis leggen in wat voor woordenbrij dan ook, hoe vloeiender hoe beter.”