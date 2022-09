Michail Mizintsev, de ‘slager van Marioepol’, schuwt brute oorlogstactieken niet

In eerste instantie leek het gewoon de zoveelste personele wijziging binnen de Russische legertop. Toch was de aankondiging die het Russische ministerie van Defensie afgelopen zaterdag deed wel degelijk een opvallende. Uit een verklaring volgde dat Michail Mizintsev per direct Dmitri Boelgakov als onderminister van Defensie vervangt. Daarmee krijgt de zestigjarige Mizintsev de leiding over de logistiek van de oorlog in Oekraïne. In het bijzonder moet hij erop toezien dat de troepen van wapens en militaire apparatuur worden voorzien.

De keuze voor Mizintsev, die zijn militaire carrière begin jaren tachtig begon in het Rode Leger, is op zijn zachtst gezegd bijzonder. De kort gekapte kolonel-generaal met de helblauwe ogen was voordat het conflict in Oekraïne begon een betrekkelijk onbeduidend figuur binnen de Russische strijdkrachten. Zijn naam kreeg pas meer bekendheid tijdens het beleg van Marioepol, dat van eind februari tot half mei duurde.

Bombardementen op burgerdoelen

Volgens het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken was Mizintsev een van de drijvende krachten achter de slag om de Oekraïense havenstad, waarbij het Russische leger brute methoden gebruikte om de stad te veroveren. De burgemeester van Marioepol stelde destijds dat er minstens 20.000 burgerdoden bij de bombardementen vielen.

Voor het Verenigd Koninkrijk was de veronderstelde rol van Mizintsev bij dat beleg reden genoeg om hem in maart op de sanctielijst te plaatsen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Londen motiveerde dat besluit door te stellen dat Mizintsev “bekendstaat vanwege het gebruik van verwerpelijke tactieken, waaronder het bombarderen van burgerdoelen”. Kort daarna plaatste ook de Europese Unie hem om diezelfde reden op de sanctielijst.

Zowel Oekraïense als westerse inlichtingendiensten brachten de kolonel-generaal in verband met de beschieting van een kraamkliniek in Marioepol op 9 maart. Ook zou hij een week later een rol hebben gespeeld bij het bombardement van een theater in de stad waar meer dan duizend burgers dekking zochten tegen de gewelddadigheden. Het gebruik van die gruwelijke oorlogstactieken leverde Mizintsev in Oekraïne de bijnaam ‘de slager van Marioepol’ op.

Slag om Aleppo

Naar verluidt was het bovendien niet de eerste keer dat Mizintsev zijn verwoestende gevechtsleer in de praktijk bracht. Ook gedurende de Russische inmenging in de burgeroorlog in Syrië zou hij volgens diverse westerse inlichtingendiensten een rol als nietsontziend krijgsheer hebben gespeeld, onder meer tijdens de slag om Aleppo. Daarbij werden eveneens consequent burgerdoelen bestookt, onder meer met internationaal verboden clusterbommen. Dat de Russische president Vladimir Poetin er nu voor kiest om Mizintsev de leiding te geven over de logistiek in de oorlog, is voor velen dan ook een veeg teken.