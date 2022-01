Michael Verstraeten (ex-Viruswaanzin) lanceert, Joyce De Troch presenteert: ‘Nieuws zonder woke’

“Nieuws zonder woke.” In de eerste uitzending van Verso TV geeft anker Joyce De Troch uitleg bij wat de kijker van het kersverse mediakanaal mag verwachten. Twee keer per week wil de online zender een uur lang een alternatief voor de ‘traditionele en gekleurde journaals’ bieden. Volgens oprichter Michael Verstraeten (ex-Viruswaanzin en oprichter van Vrijheid) zijn de klassieke nieuwsuitzendingen namelijk niet objectief.

Bij de verslaggeving over het coronavirus zouden media zich volgens hem blindstaren op de visie van lokale virologen en geen aandacht schenken aan ‘de mondiale wetenschap’. In de proefaflevering van Verso TV mag gezondheidseconoom Lieven Annemans (UGent) daarom over de vaccinatie van kinderen spreken. De gezondheidseconoom is niet onbesproken. Eerder deze week distantieerde de UGent zich van zijn uitspraken over het onderwerp omdat ze zouden ingaan tegen de wetenschappelijke logica.

Verstraeten vertelt dat zijn nieuwszender zich niet uitsluitend op corona wil vastpinnen. Hij wil ook verslag uitbrengen over gebeurtenissen in het buitenland en verzamelt daarom een team dat de zender mee vorm moet geven. Om ervoor te zorgen dat er zo snel mogelijk nieuwe uitzendingen kunnen komen, rekent hij op bijdragen van het publiek. Een maandabonnement op Verso TV kost 5,99 euro, echte fans kunnen meteen de jaarprijs van 60 euro op tafel leggen. Daarnaast is er de mogelijkheid om een gift te doen, want Verstraeten wil op korte termijn een degelijke studio bouwen.

Verso TV zet zich expliciet af tegen gekleurde berichtgeving. Volgens de oprichter van de zender weegt het politiek correcte denken namelijk zwaar door op de inhoud van de klassieke nieuwsmedia. Dat Verstraeten zelf het gezicht was van Viruswaanzin en meewerkte aan verschillende anti-coronabetogingen, zal de objectiviteit van zijn zender volgens hem niet schaden. Hij gelooft namelijk dat abonnees van het nieuwe medium het onderscheid zullen maken tussen die persoonlijke standpunten en de neutraliteit van de verslaggeving.