Michael Bloomberg: niet alleen een man, maar ook een merk én een heel grote zak geld

Michael Bloomberg, de oprichter van ’s werelds belangrijkste leverancier van financiële data, wil zijn bedrijf nalaten aan zijn liefdadigheidsinstelling. Hij heeft een geschat vermogen van 94,5 miljard dollar, grotendeels afkomstig van de 88 procent die hij bezit van zijn gelijknamige bedrijf.

Mensen die hun naam geven aan hun product en er vervolgens schatrijk mee worden: ze bestaan. Henry Ford, Walt Disney, Levi Strauss en Estée Lauder, om er maar een paar te noemen. Maar waarschijnlijk heeft niemand er meer geld mee verdiend dan Michael Bloomberg (81). Zijn naam plakt op een persbureau en op peperdure softwareterminals waarmee bankiers toegang hebben tot een schat aan financiële informatie.

Bloomberg begon zijn loopbaan bij de Amerikaanse zakenbank Salomon Brothers, waar hij opklom tot hoofd van de aandelenhandel. Opmerkelijk, gezien zijn studie elektrotechniek aan John Hopkins University, al vulde hij die later aan met een economieopleiding aan Harvard Business School. Zijn droom was partner te worden bij Salomon. Dat lukte hem, maar pas nadat anderen die de promotie volgens hem minder hadden verdiend hem waren voorgegaan.

Een onrecht dat hem de tranen in de ogen deed schieten, schreef hij in zijn autobiografie uit 1997, die – hoe kan het ook anders – Bloomberg by Bloomberg heet. “Ik zocht iemand om de schuld te geven. Ik ga stoppen, zei ik tegen mezelf in de eerste van vele buien van geraaskal. Ik ga ze vermoorden. Ik ga mezelf doodschieten.”

In 1981, op zijn 39ste, werd Bloomberg bij een herstructurering de laan uit gestuurd. “Was ik verdrietig in de auto op weg naar huis? Reken maar. Maar, zoals gewoonlijk, was ik veel te macho om het te laten zien. En ik had 10 miljoen dollar gekregen als compensatie voor mijn gekwetste gevoelens.”

Op zijn laatste dag bij Salomon kocht hij een nertsmantel voor zijn vrouw Sue, omdat hij bezorgd was dat zij zich zou schamen voor zijn lagere maatschappelijke status. “Maak je geen zorgen, we kunnen nog altijd eten, we tellen nog altijd mee, zei die mantel.”

Stevige cheque

Daags nadien richtte Bloomberg samen met een paar voormalige collega’s in Manhattan zijn eigen bedrijf op. Het heette Innovative Market Systems, later omgedoopt tot Bloomberg. Het maakte en verkocht een computersysteem dat in realtime financiële gegevens kon leveren aan Wall Street-handelaren, waaronder nieuws, aandelenkoersen en analyses.

Het werd een gigantisch succes. Bloomberg verhuurt nu wereldwijd 365.000 terminals aan onder meer zakenbankiers, obligatiehandelaren, aandelenanalisten, fondsbeheerders en centrale banken. Een jaarabonnement kost 30.000 dollar. Maar de terminals zijn onmisbaar, en goede alternatieven zijn er niet.

Daarom kan Bloomberg zich ook permitteren geen kortingen te geven. “Er valt niet over te onderhandelen”, klaagde een belangrijke klant tegen Financial Times (FT). “Dat vind ik niet fijn, zeker niet omdat ik er maandelijks een stevige cheque voor moet uitschrijven, maar ik heb er wel respect voor.”

Liefdadigheid

Het Bloomberg-imperium boekt een omzet van ruim 12 miljard dollar per jaar. “Als data werkelijk de olie van de 21ste eeuw zijn, dan is Michael Bloomberg de John D. Rockefeller van zijn tijd”, aldus FT. Bloomberg bezit 88 procent van de aandelen van zijn bedrijf. Volgens zakenblad Forbes heeft hij een persoonlijk vermogen van 94,5 miljard dollar. Wereldwijd doen maar tien personen het beter.

Dat bedrijf gaat naar de stichting Bloomberg Philanthropies als Bloomberg de pijp aan Maarten geeft, of zelfs eerder nog. Mogelijk zullen de twee dochters van Bloomberg erop toezien dat het goede doel de binnenstromende winsten goed besteedt. Bij leven heeft Michael Bloomberg al meer dan 12,7 miljard dollar geschonken ter bestrijding van onder meer wapengeweld en klimaatverandering.

Het is niet de enige manier waarop hij zich maatschappelijke dienstbaar heeft gemaakt. Van 2002 tot 2013 was hij burgemeester van New York. Eind 2019 stelde hij zich als Democraat kandidaat voor de Amerikaanse presidentsverkiezing, om zich een paar maanden later kansloos terug te trekken. Toch bleef hij achter de schermen actief, onder meer door honderden miljoenen dollars te pompen in een campagne om de herverkiezing van Donald Trump te fnuiken. Het is onduidelijk of hij daar een liefdadigheidsdoel in zag.