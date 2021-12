Miami strijkt miljoenen op dankzij eigen cryptomunt: wordt de stad centrum van cryptofinanciën?

Miami heeft sinds enkele maanden zijn eigen cryptomunt MiamiCoin, waarvan een flink deel van de opbrengst automatisch naar de stad gaat. Zo zitten er inmiddels al miljoenen dollars in de stadskist. In de stad vind je ook honderden crypto-geldautomaten en werd er een groot crypto-evenement georganiseerd. Wordt Miami de cryptohoofdstad van de Verenigde Staten?

Wie zin heeft om bitcoins te kopen, kan dat in Miami gewoon doen via geldautomaten in de stad – volgend jaar zullen het er meer dan 350 zijn. Diverse financiële reuzen, zoals de bank Goldman Sachs en investeringsbedrijf Blackstone Group, weten ook Miami te vinden voor cryptomuntavonturen. Ze openden daar kantoren die zich bezighouden met door cryptografische technieken gecreëerd geld.

Afgelopen zomer bezochten duizenden mensen de stad voor het evenement ‘Bitcoin 2021'. En volgend jaar komt die conferentie over digitaal geld, de grootste ter wereld, opnieuw naar de metropool op het zuidpunt van Florida.

Een drijvende kracht achter het openzetten van de deuren voor crypto in Miami is burgemeester Francis Suarez. Om te onderstrepen waar zijn hart ligt, kondigde hij onlangs aan dat hij een keer zijn salaris uitbetaald wil krijgen in bitcoin. En binnenkort kan hij misschien zelfs betaald worden in een cryptomunt van zijn eigen stad: de MiamiCoin.

De MiamiCoin wordt al enkele maanden aangemaakt (door het inleveren van andere digitale munten) door crypto-enthousiastelingen uit Miami zelf en ver daarbuiten. Een flink deel van de opbrengst, 30 procent, gaat automatisch naar de stad. Er zit inmiddels al voor meer dan 20 miljoen dollar (17,7 miljoen euro) in de pot. Miami mag het geld gebruiken voor infrastructuur of om de belastingen te verlagen. Maar burgemeester Suarez is van plan het geld gewoon te verdelen, in de vorm van bitcoins, onder de burgers van zijn stad.

New York wil niet achterblijven

Ondertussen is New York wakker geworden. De financiële hoofdstad van de wereld als het gaat om ouderwets, om niet te zeggen ‘echt’ geld, wil ook meesurfen op de cryptogolf. De nieuw verkozen burgemeester, Eric Adams, wil niet voor zijn collega uit Miami onderdoen en belooft zijn eerste drie salarisbetalingen in bitcoin te zullen ontvangen.

En sinds half november heeft ook New York zijn eigen cryptomunt, NYCCoin. Al zit er in de digitale portemonnee waar de stad uit mag putten nog lang niet zo veel. De organisatie CityCoin, die het concept heeft bedacht en er de programma’s voor heeft ontwikkeld, wil nog veel meer steden hun eigen digitale geld geven.

Dat Miami in al die dingen vooroploopt, heeft alles te maken met de lange tentakels die naar de stad lopen vanuit Midden- en Zuid-Amerika. Ondernemingen en welgestelde inwoners van landen als Venezuela, Argentinië en Brazilië koesteren wantrouwen tegen hun eigen overheid en munt, gezien de hyperinflatie en regimewisselingen waar ze mee te maken hebben gehad. Voor hen is Florida een financieel toevluchtsoord. De hulp die je daar krijgt om je geld ook nog eens anoniem te parkeren, bijvoorbeeld in de vorm van bitcoin, buiten het zicht van banken of de Amerikaanse overheid, maakt de stad extra aantrekkelijk.

Dat Miami vooroploopt op cryptogebied heeft alles te maken met de lange tentakels die naar de stad lopen vanuit Midden- en Zuid-Amerika. Beeld AFP

Maar met digitaal geld, en met de blockchain – het openbare en verifieerbare register van transacties met dat geld – kun je nog zoveel meer doen, zegt Chris Castiglione. Hij geeft les in de werking en de toepassingen van de blockchain aan de Columbia University in New York, en stapte zodra het kon in MiamiCoin, om te zien hoe het werkt en omdat hij het een geweldig idee vindt.

Vertrouwen

Dat zulke munten kunnen bestaan, is volgens hem te danken aan recente innovaties die de blockchain veelzijdiger maken. Die is nu een speelveld waar niet alleen maar geld van eigenaar verandert, maar waar allerlei financiële diensten kunnen worden aangeboden. Het voordeel ten opzichte van bijvoorbeeld banken, vinden cryptofans als hij, is dat je bij die diensten niet een bepaalde instantie, zoals de overheid of een bedrijf, hoeft te vertrouwen. Het controleren van alle gegevens en het garanderen dat een overeengekomen bedrag wordt betaald, gebeurt collectief door gebruikers van de blockchain, in de praktijk door hun computers.

Net als bij bitcoin hangt de waarde van de ‘stadsmunten’ af van het vertrouwen van gebruikers erin, van de zekerheid dat ze niet tot in het oneindige aangemaakt kunnen worden, en van vraag en aanbod. Een bitcoin is momenteel ruim 50.000 euro waard, een MiamiCoin 2 cent, een NYCCoin een kleine achtduizendste van een cent. Waar het echter om gaat is niet de koers, maar wat je in bijvoorbeeld Miami meer kunt doen met voor tien dollar aan MiamiCoins dan gewoon met tien dollar.

Diensten scheppen

Dat moet zich allemaal nog ontwikkelen, denkt Castiglione, maar hij is optimistisch: “Je hoopt dat mensen deze munt gaan gebruiken om diensten te scheppen die de stad helpen. Misschien krijg je straks wel gratis toegang tot een deelkantoor in Miami als je een bepaald aantal MiamiCoins in je wallet (elek­tro­ni­sche por­te­mon­nee, red.) hebt. Het is basisgereedschap, en daar kun je creatief mee zijn. Wellicht kun je er straks je belastingen mee betalen. Het hebben van een stadsmunt is een manier om te onderstrepen dat je betrokken bent bij de stad, en de manier waarop die wordt bestuurd.”

De bedenker van CityCoins, Patrick Stanley, is minder voorzichtig. “De burgers van Miami hebben al voor 21 miljoen dollar geprofiteerd, en dat wordt alleen maar meer”, zei hij tegen Blockworks, een nieuwssite gespecialiseerd in crypto. “Dat stopt nooit meer.”