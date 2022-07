Mexico arresteert een van beroemdste drugscriminelen: Rafael Caro Quintero

De VS hadden een prijs van 20 miljoen dollar op de arrestatie van Caro Quintero gezet. Weinig Mexicaanse drugsbazen worden zo gehaat door de Amerikanen als Rafael Caro Quintero, een van de grondleggers van de drugsimperia die opkwamen in Mexico in de jaren tachtig en negentig. Hij werd al eens veroordeeld voor de moord op de Amerikaanse politieagent Enrique ‘Kiki’ Camarena, lid van de Amerikaanse DEA, de Drug Enforcement Administration. Hij zat 28 jaar vast, maar een Mexicaanse rechter oordeelde in 2013 dat hij moest worden vrijgelaten. Onmiddellijk dook hij onder en begaf zich weer in de drugshandel.

Vrijdag kwam aan zijn vrijheid een einde toen hij werd gevonden door een legerhond genaamd Max, aldus de Mexicaanse marine. Hij werd gearresteerd in de gemeente Choix in de noordelijke staat Sinaloa, een van de staten die sinds jaar en dag te boek staat als hart van de Mexicaanse drugshandel.

Op diezelfde vrijdag stortte in de stad Los Mochis in Sinaloa een legerhelikopter neer. Bij de crash kwamen veertien leden van de Mexicaanse marine om. Het succes van de vangst van Caro Quintero lijkt toevallig samen te gaan met een groot verlies. Volgens de marine is er geen verband tussen de arrestatie van de drugsbaas en het helikopterongeluk.

Meedogenloze drugsbaron

Inmiddels 69 jaar oud, behoort Caro Quintero tot de eerste generatie meedogenloze drugsbaronnen. Samen met Miguel Ángel Félix Gallardo richtte hij het Guadalajara-kartel op, de eerste overkoepelende Mexicaanse drugsorganisatie die meerdere ‘plazas’, meerdere territoria, verenigde en van de marihuanateelt- en smokkel overstapte op de import van (onder andere Colombiaanse) cocaïne, bestemd voor de Verenigde Staten.

In de strijd tegen dat kartel stuurden de VS halverwege de jaren tachtig agenten van de DEA naar Mexico. Eén van hen, Enrique Camarena, werd vervolgens ontvoerd, gemarteld en vermoord. De jacht van Camarena op Félix Gallardo en het noodlottige einde van de Amerikaan speelt een prominente rol in de Netflix-serie Narcos: Mexico.

Caro Quintero vluchtte na de moord op Camarena naar Costa Rica, maar werd daar gearresteerd en uitgeleverd aan Mexico, waar hij veertig jaar cel kreeg. Drugsbaas Félix Gallardo, ook wel ‘jefe de jefes’ (baas der bazen) genoemd, zit sinds 1989 vast. Sinds 2013, negen jaar lang, was Caro Quintero een vrij man. Een rechter stelde dat jaar dat er fouten waren gemaakt in het eerdere vonnis. De Amerikanen uitten meteen kritiek op de vrijlating en eisten dat Mexico opnieuw jacht maakte op de verantwoordelijke voor de moord van een DEA-agent.

De arrestatie van de Mexicaanse drugsbaron Rafael Caro Quintero in San Simon. Beeld ANP / EPA

Ondanks zijn status in de jaren tachtig, was hij de afgelopen jaren geen belangrijke speler meer in de Mexicaanse drugshandel. Zijn vangst is vooral van grote symbolische waarde, stelde voormalig DEA-baas van internationale operaties Mike Vigil in het Mexicaanse nieuwsprogramma Los Periodistas. ‘De prijs op zijn hoofd was hoger dan die de VS uitloofden voor Pablo Escobar of ‘El Chapo’ Guzmán.’

Rafael Caro Quintero wordt waarschijnlijk binnen korte tijd uitgeleverd aan de VS. De Amerikaanse officier van justitie Merrick Garland stelde dat de Verenigde Staten meteen om diens uitlevering zullen vragen. ‘Er is geen schuilplaats voor wie Amerikaanse agenten ontvoert, martelt en vermoordt’, reageerde hij. ‘We zijn de Mexicaanse autoriteiten zeer dankbaar voor de vangst van Caro Quintero.’ De arrestatie vond plaats in de week waarin de Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador zijn ambtgenoot Joe Biden ontmoette in Washington.