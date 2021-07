► Metronet in Chinese metropool onder water na noodweer: bijna 200.000 bewoners geëvacueerd, zeker 12 doden

De Chinese metropool Zhengzhou, een stad met ruim 10 miljoen inwoners in de provincie Henan in het centrum van China, wordt sinds dinsdag getroffen door hevige regenval en overstromingen. Onder meer het metronet stroomde daardoor deels vol, waardoor honderden mensen vast kwamen te zitten in ondergelopen metrostellen. Volgens de lokale autoriteiten zijn daarbij al zeker twaalf mensen om het leven gekomen, honderden gewonden moesten naar het ziekenhuis worden gebracht.

Veel straten in Zhengzhou stonden onder water. Beeld Reporters / Splash

Daarnaast staan veel straten in de stad blank en is de water- en stroomvoorziening op veel plekken uitgevallen. Het verkeer werd praktisch lamgelegd en de luchthaven van Zhengzhou moest honderden vluchten annuleren.

De Chinese president Xi Jinping noemt de situatie in Zhengzhou “zeer ernstig”. Op de Chinese staatstelevisie zei hij dat meerdere dammen nabij de stad het hadden begeven. Mogelijk vielen ook daarbij nog doden. Het leger wordt massaal ingezet om andere dammen te beveiligen en de watersnood te bestrijden.

Volgens de autoriteiten komt de regenval waar de miljoenenstad nu mee te maken krijgt maar een keer in de 100 jaar voor. Tyfoon In-Fa is de oorzaak van het noodweer in Henan, dat al sinds vorige week geteisterd wordt door hevige regenval. De tyfoon ging eerder ook al tekeer in twee andere Chinese provincies. De afgelopen dagen zijn al tienduizenden mensen geëvacueerd. De schade aan de landbouw alleen al loopt op in de miljoenen.

Tussen zondag en dinsdag viel er gemiddeld 449 mm neerslag.

Dam doorgebroken

Nabij Zhengzhou is in de nacht van dinsdag op woensdag (lokale tijd) een dam doorgebroken. Het Chinese leger waarschuwde in de uren voor de doorbraak al dat de dam het elk moment kon begeven. Er zijn militairen ingezet om te helpen bij de bestrijding van de wateroverlast.

De provincie Henan wordt al sinds vorige week geteisterd door hevige regenval, die werd veroorzaakt door tyfoon In-Fa, die ook tekeerging in twee andere provincies. De waterstanden van de zijrivieren van de Gele Rivier en de Hai He overschreden door de aanhoudende regen de alarmniveaus. De afgelopen dagen werden honderdduizend mensen in veiligheid gebracht. De schade aan de landbouw loopt in de miljoenen. Ook andere delen van China kampen met slecht weer.

Rescue work is underway. According to the official Weibo account of Zhengzhou Fire Control Team, more than 300 people have been evacuated so far. #Zhengzhou ##Henan #floods pic.twitter.com/7cZPVatdpC — SHINE (@shanghaidaily) 20 juli 2021

Video being shared on WeChat ht @KarolineCQKan pic.twitter.com/BPOhd9TwEB — Akshat Rathi (@AkshatRathi) 20 juli 2021

