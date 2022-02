MeToo niet enkel in academische wereld: 7 procent werknemers krijgt te maken met grensoverschrijdend gedrag

Duizenden Belgen werken in een bedrijf waar ze met grensoverschrijdend gedrag geconfronteerd worden. Dat blijkt uit de risicoanalyses die IDEWE, de grootste dienst voor preventie en bescherming op het werk, in 2021 uitvoerde. 7,4 procent van de ruim 41.000 bevraagden gaf aan dat ze in de voorbije zes maanden met grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer te maken kregen. Bij 6,5 procent ging het daarbij om een interne betrokkene, bijvoorbeeld een collega. Het vaakst werden zij ‘uitgekleed met de ogen’, maar bij 2 procent werden werknemers ook ‘rechtstreeks’ benaderd via gebaren, uitspraken of vormen van elektronische communicatie.

De cijfers van IDEWE tonen daarnaast aan dat de grootste dreiging voor werknemers van buiten hun eigen bedrijf komt. Bij de risicoanalyses gaf 8,4 procent van de mensen aan dat ze in het half jaar voor de bevraging met grensoverschrijdend gedrag van een ‘externe speler’ te maken kregen. Met die benaming wordt onder meer gedoeld op leveranciers en klanten, maar bijvoorbeeld ook op patiënten in een instelling voor zwaar hulpbehoevenden.

“In organisaties met een sterk hiërarchische structuur is er een groter risico op machtsmisbruik”, zegt Hilde De Man, verantwoordelijke psychosociaal welzijn bij IDEWE. Dat kan verklaren waarom uit de cijfers blijkt dat grensoverschrijdend gedrag vaker voorkomt in wat de preventiedienst ‘de ruwere sectoren binnen de arbeidsmarkt’ noemt. De industrie en de transportsector leggen zo een minder fraai rapport voor.

De Man wijst erop dat een beperkt welzijnsbeleid en weinig sociale controle tot slechtere cijfers leiden, maar waarschuwt om niet te snel conclusies uit de cijfers van haar organisatie te trekken. In de zogenaamd ‘ruwere’ sectoren was er minder telewerk. Daarnaast was er sprake van een aselecte steekproef: de preventiedienst streefde vooraf niet na om een evenwichtig beeld van de situatie in alle bedrijven in Vlaanderen te schetsen. Ze analyseerde gewoon de verzamelde data van de firma’s die zich aanboden.

Academische wereld

Uit de risicoanalyses van het IDEWE blijkt wel dat het onderwijs niet onveiliger is dan andere sectoren. Het is een schamele troost voor de academische wereld die al sinds vorige week onder vuur ligt omdat personeel er jarenlang seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik kon vertonen. Eerder gingen de VUB en de UGent door het stof, gisteren brachten de Mediahuis-kranten dan weer het nieuws dat een professor aan de KU Leuven de grenzen van verschillende doctoraatsstudenten overschreed. Aan de Brusselse LUCA School of Arts werd ondertussen een docent op non-actief gezet na getuigenissen in De Morgen over ongewenst gedrag.

De Man pleit voor een cultuur van bespreekbaarheid waarin werknemers niet afgestraft worden wanneer ze melding van misbruik doen. Daarnaast hebben organisaties er volgens haar baat bij wanneer werknemers vooraf weten hoe er met vormen van misbruik omgegaan wordt. “In twee derde van de gevallen houdt grensoverschrijdend gedrag op wanneer mensen erop aangesproken worden.”