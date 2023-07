Meteen naar het Vlaams Parlement: N-VA en Open Vld willen stikstofdecreet redden via noodgreep

Binnen de Vlaamse meerderheid is de voorbije dagen druk overlegd over een uitweg uit de stikstofcrisis. Sinds de Raad voor Vergunningsbetwistingen vorige week Ineos zijn vergunning ontnam voor de bouw van een fabriek in Antwerpen dreigt volgens juristen een ‘de facto vergunningenstop’ voor grote economische projecten. Naast Ineos gaat het dan onder meer om de uitbreiding van de luchthaven in Zaventem.

N-VA en Open Vld komen nu met een noodgreep. Beide partijen dienen vandaag het toekomstig stikstofdecreet - dat als juridisch fundament voor het vergunningenbeleid rond stikstof moet dienen - onverwachts in bij het Vlaams Parlement. Binnen de regering zit het stikstofdossier hopeloos geblokkeerd omwille van de tegenstellingen tussen de ministers Zuhal Demir (N-VA) en Jo Brouns (cd&v).

Als het traditionele pad wordt gevolgd voor het stikstofdecreet - met goedkeuringen in ‘eerste’ en ‘tweede lezing’ binnen de regering en tussendoor een reeks technische adviezen - zou de tekst ten vroegste in de lente van 2024 naar het Vlaams Parlement kunnen. Te laat voor een stemming voor de verkiezingen in juni. Intussen tikt de klok genadeloos voor een aantal belangrijke industriële projecten. Zo heeft Ineos zes maanden om zijn vergunning te redden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Nu de Vlaamse fracties van N-VA en Open Vld meteen zelf het stikstofdecreet indienen in het Vlaams Parlement, kan een finale stemming al “binnen een handvol maanden”, luidt het. Nog op tijd dus om de vergunning van Ineos te onderstutten en ook andere grote projecten uit de juridische nood te helpen. In de geel-blauwe lezing van het arrest rond het Britse chemiebedrijf is de komst van het decreet essentieel.

Binnen N-VA en Open Vld werd donderdag samengezeten over deze ‘direct naar start’-piste. Net na de middag kreeg ze groen licht. Ook Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) is mee in het verhaal. Omdat de Wetstraat in reces is, moet zij een advies van de Raad van State vragen over het decreet.

Demir

Er lijkt zo een nieuw hoofdstuk in de maak in de stilaan eindeloze Vlaamse stikstofsaga. Al meer dan twee jaar botst het binnen de centrumrechtse coalitie over het belangrijke en hypergevoelige dossier.

De Vlaamse regering vond net voor het zomerreces, op vrijdag 14 juli, geen akkoord over de uitvoering van het stikstofakkoord van maart. Cd&v weigerde om het toekomstige decreet, dat de politieke afspraken van maart moet onderbouwen, een eerste keer goed te keuren. Vlaams minister van Landbouw Brouns oordeelde dat er te weinig rekening werd gehouden met het toekomstperspectief van de boeren. Cd&v wacht op de uitkomst van het milieuonderzoek naar twee door haar bedongen versoepelingen voor de landbouw.

Vlaams minister van Omgeving Demir stuurde op maandag 17 juli daarop twee nieuwe ‘ministeriële instructies’ uit over het vergunningenbeleid rond stikstof. Met deze instructies verscherpte ze eigenhandig de vergunningsregels voor de landbouw en industrie. Ze kreeg hiervoor de zegen van minister-president Jan Jambon (N-VA), maar bij cd&v vielen de instructies slecht. Binnen de partij werd gesproken over pesterijen.

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) in het Vlaams Parlement. Beeld Tim Dirven

Op donderdag 20 juli kwam vervolgens het nieuws binnen dat de omgevingsvergunning van de toekomstige ethaankraker van Ineos in de Antwerpse haven werd vernietigd. Een project van ruim 4 miljard euro.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen stelde dat de stikstofimpact niet voldoende onderbouwd was. Volgens N-VA vooral omdat de rechters een volwaardig decreet misten. Het huidige stikstofbeleid steunt volledig op ministeriële instructies van Demir, die er kwamen na de vernietiging van het vorige (te soepele) stikstofdecreet van haar voorgangster Joke Schauvliege (cd&v) in 2021. Volgens cd&v lag het probleem elders: namelijk bij het feit dat Demir te coulant is voor de stikstofuitstoot van de industrie.

Cd&v

Alle ogen zijn nu gericht op cd&v. De demarche van N-VA en Open Vld is duidelijk een manier om het christendemocratische verzet binnen de Vlaamse regering te omzeilen. Het beloofde milieuonderzoek naar de versoepelingseisen van de christendemocraten zal ten vroegste begin september opgestart worden. Ze hebben voor 2024 dus geen garanties dat deze eisen echt meegenomen zullen worden in het decreet.

De kans dat de parlementaire fractie van cd&v zomaar de kant van hun N-VA- en Open Vld-collega’s zal kiezen in het halfrond lijkt dus klein. Parlementsleden zoals Bart Dochy en Tinne Rombouts hebben zich ook de voorbije weken nog getoond als voorvechters van de landbouwbelangen. En zoals gezegd: binnen cd&v is men er lang niet van overtuigd dat het probleem voor Ineos en co ligt bij het ontbreken van een decreet. Een versnelde stemming over het decreet is volgens de partij wellicht een pleister op een houten been.

Een voordeel heeft deze manier van werken wél voor cd&v: zoals gevraagd door de christendemocraten trekt Demir haar aangescherpte ministeriële instructies in. Die hebben geen zin meer na de Ineos-uitspraak. Ze rekent nu op een snelle stemming van het decreet om het juridische vacuüm rond stikstof te vullen.

Binnen N-VA en Open Vld klinkt het dat ook het probleem rond de versoepelingseisen van cd&v snel opgelost kan worden. Na de feiten weliswaar: indien begin 2024 uit het milieuonderzoek rond de eisen blijkt dat ze de stikstofdoelen niet onderuit halen, kunnen ze achteraf nog toegevoegd worden aan het decreet. Maar of cd&v die sprong in het duister zal wagen? De vraag stellen is ze beantwoorden, lijkt het.

En of er in het parlement een alternatieve meerderheid te vinden is voor het stikstofdecreet, ook dat is een groot vraagteken. Misschien wil Vooruit depanneren, maar de steun van de socialisten volstaat niet.

Opvallend detail nog: minister-president Jambon zat donderdagmiddag samen met Jim Ratcliffe, de oprichter en hoofdaandeelhouder van Ineos. De miljardair staat te boek als een van de rijkste Britten. Vlaanderen heeft zich al voor 500 miljoen euro borg gesteld - een record - voor de fabriek van Ineos.