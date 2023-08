Meta blokkeert nieuwssites ook tijdens bosbranden Canada uit protest

Meta heeft in Canada nieuwssites op Facebook en Instagram sinds 1 augustus geblokkeerd. Reddingswerkers zeggen dat dit hun vermogen beperkt om belangrijke informatie te delen, nu Canada worstelt met de heftigste bosbranden die het land ooit hebben geteisterd. De Canadese premier Justin Trudeau vindt het ‘onbegrijpelijk dat Facebook met deze actie winst over de veiligheid van mensen verkiest’.

In juni heeft Canada de Online News Act aangenomen, een wet die grote digitale platformen als Facebook, Instagram en Google verplicht om nieuwsorganisaties te laten delen in de winst. Volgens de Canadese overheid profiteren deze platformen van het werk van nieuwsmakers, omdat mensen sites als Facebook bezoeken om aan hun nieuws te komen. Moederbedrijf Meta noemt de wet ‘fundamenteel onjuist’ en heeft als reactie hierop sinds 1 augustus alle nieuwskanalen op Facebook en Instagram geblokkeerd.

‘In plaats van ervoor te zorgen dat lokale journalisten die Canadezen informeren over iets als bosbranden eerlijk worden betaald, blokkeert Facebook het nieuws’, zei Trudeau maandag in een persconferentie. In Canada is al 13,3 miljoen hectare afgebrand – ruim drie keer de oppervlakte van Nederland. Er zijn meer dan duizend actieve bosbranden, waarvan tweederde niet onder controle is.

Juist gebaat

Volgens Meta zijn nieuwsorganisaties juist gebaat bij de bezoekers die ze via hun platformen op de site krijgen, maar het bedrijf zegt in hetzelfde persbericht ook dat ‘mensen Facebook en Instagram niet gebruiken om het nieuws te volgen’. Dat strookt niet met de bevindingen van Cira, de organisatie die het nationale domein van Canada beheert. Volgens hun jaarlijkse onderzoek gebruikt 34 procent van de Canadezen Facebook als bron om aan hun online nieuws te komen.

Delaney Poitras uit Fort Smith (onder Yellowknife in het noorden van Canada) moest in 24 uur twee keer evacuëren om aan het vuur te ontsnappen, vertelt ze tegen CBC. Volgens Poitras is het lastig om cruciale informatie met haar gemeenschap en bekenden te delen nu Facebook nieuwsorganisaties heeft geblokkeerd. ‘Via Facebook blijven we allemaal in contact.’

Overwegen beleid aan te passen

De Canadese minister van Erfgoed, Pascale St-Onge, vindt de beslissing van Meta ‘roekeloos’, vooral omdat de nieuwssites al geblokkeerd zijn terwijl de wet nog niet in werking is getreden – en er nu dus nog geen winst hoeft te worden gedeeld. Met deze beslissing probeert Meta waarschijnlijk de overheid onder druk te zetten: het bedrijf schrijft in een persbericht dat het hoopt dat de Canadese overheid zal inzien hoe waardevol Meta voor de nieuwsindustrie is en overweegt het beleid aan te passen.

Google biedt nog wel nieuwslinks aan, maar zegt deze uit de zoekmachine te verwijderen zodra de wet van kracht is. Dat zal binnen zo’n vier maanden gebeuren. Volgens Cira gebruikt bijna de helft van de Canadezen Google om naar nieuwsverhalen te zoeken. Vooral grotere nieuwsorganisaties zijn blij met de wet, schrijft CBC. De Online News Act moedigt nieuwsorganisaties en de digitale platformen aan vooral zelf te gaan onderhandelen over de winstverdeling. Kleinere mediabedrijven verwachten van dit soort onderhandelingen weinig te profiteren en worden zwaar geraakt nu ze op Facebook en Instagram (en straks Google) niet te vinden zijn.