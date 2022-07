‘Met zo’n bedrag kun je al eens op reis’: wat betekent de fiscale hervorming concreet? Vier lezers ontdekken of ze meer of minder overhouden

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) lanceerde begin deze week een ambitieus plan om het fiscaal systeem volledig overhoop te gooien. Maar wat betekent dat nu in de praktijk? Professor fiscaal recht Michel Maus (VUB) rekende het uit voor vier van onze lezers. En zij gaan er allemaal fors op vooruit.

Gepensioneerd maatschappelijk werker Dirk Druyts (69)

‘Een taks op fossiele brandstoffen zou nog aardig wat opleveren’

Dirk Druyts: 'Ik hoop dat leeftijdsgenoten die een lagere uitkering krijgen er minstens even sterk op vooruitgaan in de hervorming.' Beeld © Eric de Mildt

Dirk Druyts omschrijft zichzelf als ‘een klassieke en eenvoudige gepensioneerde”. Sinds hij zijn carrière als maatschappelijk werker bij een overheidsdienst afrondde, krijgt de man een maandelijks pensioen van 1.900 euro uitgekeerd. Samen met zijn vrouw bezit hij een woning en het koppel heeft ook wat roerende inkomsten. Het gaat om een kapitaal van ongeveer 6.000 euro dat onderverdeeld is bij verschillende banken. Al worden op dat bedrag wel nog interesten en voorheffingen betaald.

Beeld DM

MAUS: “Met de belastingvrije som en de veranderde tarieven, zoals ook hier, krijgt iedereen nu een soort van nieuw vakantiegeld. Het wordt wel afwachten wat er gaat veranderen aan de tweede pensioenpijler. Dat zou dan weer tot een belastingverhoging kunnen leiden. De vraag is of dit hele plan wel betaalbaar gaat zijn voor de overheid. Gaat de belastingverlaging op arbeid van tien miljard euro wel kunnen gefinancierd worden?”

“Ik mag uiteraard niet klagen, want ik ga er blijkbaar op vooruit”, reageert Druyts op de analyse van Maus. Hij wijst er daarbij wel op dat zijn pensioen hoog ligt omdat hij altijd als ambtenaar werkte. Daarom hoopt de maatschappelijk werker dat leeftijdsgenoten die een lagere uitkering krijgen er minstens even sterk op vooruitgaan in de hervorming.

“Dat ambtenarenpensioen komt uit een tijd waarin de arbeidsvoorwaarden in de privé vaak aantrekkelijker waren, maar dat is vandaag niet noodzakelijk nog het geval”, zegt hij. De man vermoedt dat het moeilijk wordt om aan verworven rechten te raken en zo een gelijkere verdeling te bewerkstelligen. Toch denkt hij dat pakweg een taks op fossiele brandstoffen de schatkist aardig wat geld zou kunnen opleveren. “Tot die tijd doe ik giften aan het goede doel.”

Administratief bediende Niki Hallemeesch (49)

‘Besparing is welkom want leven van alleenstaanden is duur’

Als administratief bediende verdient Niki Hallemeesch (49) uit Bredene 2.073 euro per maand. Ze werkt voor 70 procent en krijgt een uitkering van het ziekenfonds, waardoor er maandelijks zo’n 1.850 euro netto op haar rekening gestort wordt. De vrouw is alleenstaande, maar woont bij haar ouders en komt daardoor zonder problemen rond. Ze hoeft daarbij niet te rekenen op veel extralegale voordelen, want haar werkgever biedt haar enkel een maaltijdcheque van 6,5 euro per gewerkte dag. De organisatie biedt wel een tweede pensioenpijler aan. Daardoor wordt er maandelijks een bedrag aan de kant gezet dat Hallemeesch kan gebruiken wanneer haar carrière erop zit.

Beeld DM

MAUS: “Met enkel bescheiden arbeidsinkomsten ga je een fameuze belastingbesparing realiseren. Met zo’n bedrag kan je al eens op reis gaan. Vooral de verhoogde belastingvrije som en de herdefiniëring van de belastingschalen zorgen hier voor het verschil.”

Hallemeesch reageert enthousiast wanneer ze hoort dat de fiscale hervorming haar een maandelijkse belastingbesparing van 118 euro zou opleveren. Ze is er zich van bewust dat ze sowieso minder taksen betaalt omdat haar loon relatief laag ligt, maar de besparing is welkom omdat het leven van alleenstaanden behoorlijk duur is. “Je betaalt basisbehoeften als energie en internet alleen, terwijl de prijzen voor koppels ongeveer even hoog liggen en zij de rekeningen kunnen splitsen.”

Van Peteghem wil zijn hervorming deels financieren door extralegale voordelen in het vizier te nemen. Het is een aanpak die Hallemeesch ondersteunt. “Ik denk dat de eco- en cultuurcheques hun doel wat voorbijgaan. De meeste mensen willen gewoon een hoger nettoloon en zelf beslissen waar ze het aan uitgeven. Daar is vandaag te weinig marge voor omdat de belastingen op arbeid zo hoog liggen.” De voorspelde belastingbesparing komt haar ook goed uit omdat haar pensioen volgens de recentste berekeningen niet meer dan 1.300 euro zal bedragen. Ze was immers niet altijd ambtenaar en momenteel is ze niet voltijds aan de slag. “Als ik maandelijks 118 euro minder belastingen hoef te betalen, kan ik dat bedrag sparen voor na mijn pensioen. Al hoop ik dat de beloofde pensioenhervorming ook nog iets zal opleveren.”

Niki Hallemeesch. Beeld © Eric de Mildt

Arbeider Maarten Vanden Broucke (36)

‘Ik hoop dat rekening niet bij de werkgevers zal belanden’

Maarten Vanden Broucke werkt minstens 40 uur per week als arbeider en verdient zo een bruto uurloon van 20,10 euro. Jaarlijks verdient hij zo’n 45.000 euro bruto en omdat hij zo veel uren draait, ligt ook zijn vakantiegeld behoorlijk hoog. De man kreeg vorig jaar een bedrag van 5.000 euro op zijn rekening gestort en ontving een dertiende maand van 1.200 euro netto. Naast eco- en maaltijdcheques ontvangt hij geen extralegale voordelen. Het nettoloon dat hij wel krijgt, investeert hij deels in aandelenportefeuilles en crypto. Vandaag is een bedrag van ongeveer 1.500 euro onderverdeeld in verschillende fondsen.

Beeld DM

MAUS: “Cryptomunten worden nu in principe belast aan 33 procent, maar in het nieuwe systeem krijgt hij 6.000 euro belastingvrijstelling op roerende inkomsten. Dat betekent dat de inkomsten van dividenden en cryptomunten worden samengeteld. Als men dus onder die 6.000 euro blijft, dan levert dat een heel forse besparing op. Voor zijn gewoon loon zijn ook hier de belastingvrije som en de veranderde belastingschijven van groot belang.”

Vanden Broucke verliest jaarlijks misschien 150 euro door de belastingen op ecocheques, maar daarbuiten gaat hij er in het nieuwe voorstel op vooruit. Naast tevredenheid over de verwachte belastingbesparing maakt hij zich echter zorgen over de betaalbaarheid van het plan. “Werkgevers betalen vandaag al veel om ons in dienst te houden, ik hoop dat de rekening van de hervorming uiteindelijk niet bij hen zal belanden.” Daarnaast vindt hij het lastig dat dergelijke regels vaak hervormd worden. Zo wordt het namelijk moeilijk om voorspellingen op lange termijn te doen. “Ik vrees voor salamipolitiek waarbij telkens een andere klasse wat moet inboeten. Vandaag kan ik misschien blij zijn, maar wie weet wat de toekomst brengt.”

De arbeider zal straks ook minder belastingen betalen op zijn aandelenportefeuille. De belastingvrije som wordt opgetrokken van 800 naar 6.000 euro. Vanden Broucke weegt dat persoonlijke voordeel wel af tegenover het algemene belang. “Ik vind het logisch dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Als zij grote winsten boeken, moeten ze sneller bijdragen.” De belastingvrije som zou voor de arbeider daarom ook rond de 3.000 euro mogen liggen, al vindt hij het moeilijk om er een precies cijfer aan te koppelen.

Maarten Vanden Broucke. Beeld © Eric de Mildt

Zelfstandige Peter Van Vliet (64)

‘Minder belasting voor kmo’s zou voor extra jobs zorgen’

Peter Van Vliet is een zelfstandige consultant, die bedrijven advies geeft over hoe ze meer winst kunnen maken door onder andere reorganisaties. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen, die intussen het huis uit zijn. Hij is vooral actief in de sector van de auto- en motoronderdelen. Hij keert zichzelf ongeveer 4.000 euro bruto per maand aan loon uit en laat voldoende geld in de firma zitten. Hij beschikt over een pakket privéaandelen. Als extralegale voordelen heeft hij een bedrijfswagen met tankkaart, een telefoon op naam van de zaak en een gedeelte van de woning is als kantoor ingericht.

Beeld DM

MAUS: “Je krijgt hier een double dip. Met 15 procent vennootschapsbelasting voor kmo’s, ten opzichte van 20 procent in het huidige systeem, gaan we zeer goed scoren op internationaal vlak. Maar er zijn wel voorwaarden aan gekoppeld: je moet minstens aan één bedrijfsleider een loon uitbetalen van 45.000 euro. Die zal er ook zijn in het nieuwe systeem. Het verlaagd tarief in de personenbelasting zorgt er dan weer voor dat het loon ook minder belast wordt. Een kleine zelfstandige zal dus twee keer kunnen profiteren.”

“Dat de vennootschapsbelasting voor kmo’s zou dalen in het plan, dat had ik nog niet gelezen”, zegt Van Vliet. “Dat is een leuke verrassing. Het zou geweldig zijn als daar consensus over zou komen. In mijn ogen zou het ondernemers stimuleren. Ik ken een heleboel mensen die nu twijfelen of ze al dan niet zouden starten als zelfstandige, dit zou hen over de streep kunnen trekken. In België wordt toch wel een en ander gedaan voor de kleine ondernemers, zo is er nu ook al enige tijd een lager startkapitaal. Het zal ook wat lucht geven aan kleine bedrijfjes zoals dat van mij. Je kan dan al eens nadenken over het aanwerven van een personeelslid, bijvoorbeeld als kantoorhulp. Het kan dus zeker voor meer werkgelegenheid zorgen.”

Dat er wat gesnoeid wordt in de extralegale voordelen, daar heeft Van Vliet niet zoveel problemen mee. “Je moet een evenwicht kunnen vinden. En aan die fiscale koterij met allerlei aftrekposten moet een eind komen. Ik maak me alleen wat zorgen over wie dat allemaal gaat betalen. Het wegvallen van bijvoorbeeld ecocheques en de tankkaart van de bedrijfswagen, zal dat allemaal wel volstaan? Ik hoop in ieder geval dat de rekening zal kloppen. Als de regering-De Croo dit nog zou kunnen binnenhalen, dat zou toch een mooie pluim op hun hoed zijn.”