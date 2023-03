Met ‘Wild Isles’ bereikt David Attenborough een keerpunt in zijn omvangrijke oeuvre

Het zal zeer waarschijnlijk zijn laatste serie zijn, kondigde de 96-jarige Sir David Attenborough aan in de publiciteit rond Wild Isles. Aanstaande zondag is het zover: dan zendt de BBC het eerste van vijf delen uit, om 20.00 uur Nederlandse tijd. Het is niet alleen de afsluiter van een lange reeks documentaires en series waarin Attenborough de fascinerende natuur over de hele wereld bezong, maar ook een keerpunt in zijn omvangrijke oeuvre. Voor het eerst bleef hij dicht bij huis, om de kijker te wijzen op de schoonheid en waarde van de natuur van het Verenigd Koninkrijk, en het verlies en de bedreigingen ervan.

Dat is een stijlbreuk in het genre waar Attenborough een loopbaan lang patent op leek te hebben. Hoewel hij zich de laatste jaren nadrukkelijker bezorgd uitliet over de teloorgang van natuur over de hele wereld en de omgang van de mens met de aardbol, kreeg hij in het verleden wel de kritiek dat hij een te rooskleurig beeld schetste van ongerept natuurschoon waar de invloed van de mens buiten beeld gelaten werd. In Wild Isles is dat anders, zo beschreef The Guardian in een vooruitblik: achter een kudde wilde paarden zien we nu elektriciteitskabels hangen, er komen volop boerderijen in beeld met hun machines en hekwerken, of reeën waarvoor een begraafplaats een thuishaven is.

Aan de serie is drie jaar gewerkt, en hij zal de kijker opnieuw versteld doen staan. Onder meer met macro-opnamen van het intieme leven van het tijmblauwtje (een geherintroduceerde vlindersoort) en andere insecten, maar evenzeer door buizerds en steenarenden die op konijnen en hazen jagen.

De stem van Moeder Natuur

Het is vastgelegd door een team van specialisten en filmers, maar boven op dat alles staat onmiskenbaar het stempel van de oude meester. Zijn geheim is die stem. Met dat voorname, sonore stemgeluid vertolkte Attenborough de stem van Moeder Natuur. Hij wist er wereldwijd talloos veel miljoenen mee te bereiken. Zijn uitgesproken Britse dictie onderstreepte zijn autoriteit, voor zover de betoverende beelden niet al voor zichzelf spraken.

Die beelden bevatten een specifieke handtekening: veel van zijn opnamen waren zo gemonteerd dat het leek alsof de verteller vlak achter (of voor) een druk beestje stond, dat ongestoord doorging met zijn bezigheid. Een reuzenschildpad legt haar eitjes terwijl Attenborough er ontspannen naast ligt en fluisterend uitleg geeft over het wonder dat zich voor zijn ogen – en die van de kijker – voltrekt.

Legendarisch is het fragment waarin Attenborough een liervogel toont die moeiteloos een kettingzaag, een autoalarm en een spiegelreflexcamera imiteert.

Gemaakt voor de wetenschap

David Attenborough werd in 1926 geboren in Londen, en leek gemaakt voor de wetenschap: zijn kinderjaren bracht hij door op de campus van de universiteit van Leicester, waar zijn vader rector was. Davids oudste broer Richard zou later acteur en regisseur worden. David – die opviel door zijn intelligentie – toonde al vroeg belangstelling voor fossielen en gesteenten, en ging geologie en biologie studeren.

Na een kortstondige loopbaan bij een uitgeverij als redacteur van wetenschappelijke boeken voor kinderen, kreeg hij in 1952 de kans om bij de BBC te komen werken, de publieke omroep die toen nog volwassen moest worden. Eind jaren zestig werd Attenborough er programmadirecteur. In 1975 verscheen zijn eerste eigen documentairereeks: The Tribal Eye. Vier jaar later zou hij wereldberoemd worden met zijn reeks Life on Earth. Sinds die tijd verscheen om de twee, drie jaar een nieuwe natuurfilm of -serie, onder enigszins variabele titels als Planet Earth, The Living Planet of Frozen Planet. Veel van zijn films werden bekroond met prijzen. In 1985 en in 2020 werd Attenborough geridderd om zijn verdiensten voor natuureducatie. Sindsdien mocht Attenborough zich ‘Sir’ noemen.

Hoe innemend zijn persoonlijkheid ook is, niet altijd verliep de vertoning van zijn werk zonder controverse. In Nederland schrapte de EO in 2007 fragmenten uit The Life of Mammals waarin de miljoenen jaren van evolutie, onder meer van (mens)aap naar mens, werden beschreven. Dat was in strijd met de religieuze opvattingen van de omroep. Attenborough heeft zich tegen die ingreep uitgesproken.

Verwoesting van het ecosysteem

In 2018 ontstond (opnieuw) discussie over zijn BBC-serie Dynasty, omdat de maker te veel een sprookjesnatuur zou tonen en bewust milieubedreigingen buiten beeld zou hebben gelaten.

Toch had Attenborough aantoonbaar oog voor de zorgwekkende toestand van de natuur in de wereld. Hoewel hij in zijn series en films altijd de betoverende schoonheid benadrukte, nooit somber klonk en hoewel activisme hem vreemd was, werd zijn toon in zijn laatste levensfase ronduit bezorgd. In zijn veelgeprezen (Netflix-)film A Life on Our Planet (2020), waarin hij terugblikte op zijn leven, waarschuwde Attenborough voor de teloorgang van biodiversiteit en de drastische effecten van de opwarming van de aarde. “De mens heeft met zijn behoeften de wereld overgenomen. En eerlijk gezegd hebben we de wereld verwoest”, zei hij in die film, waarin hij ook uitlegde wat de mens te doen staat om het tij te keren.

Zijn Wild Isles is opnieuw een waarschuwing, en misschien wel zijn laatste, al wil de krasse knar zelf nog van geen pensioen weten. Ook als Wild Isles werkelijk zijn laatste serie zal blijken, zal die stem van Moeder Natuur nog generaties lang nagalmen.

Sir David Attenborough bestudeert de fossiele huid van een Triceratops Beeld BBC Studios/Jon Sayer