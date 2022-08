Met westerse wapens trekken Oekraïners strijd in het zuiden in evenwicht

Nieuwe westerse wapensystemen trekken de strijd in Oekraïne meer in evenwicht. In het zuiden is het initiatief nu zelfs aan de Oekraïners.

Een maand geleden leek het nog alsof de Russen verder op zouden rukken in het oosten van Oekraïne, maar na een reeks successen, met als hoogtepunt de inname van de volledige provincie Loegansk, kondigde Poetin een pauze aan in het offensief. Die pauze is inmiddels voorbij, maar de opmars is niet met dezelfde vaart voortgezet. In de Donbas zit weinig beweging in het front, en bij de zuidelijke stad Cherson zijn het juist de Oekraïners die terreinwinst boeken.

Begin deze week meldde het Oekraïense leger zeker veertig dorpen in de regio Cherson te hebben veroverd. Hoewel veel van de dorpen grotendeels zijn verwoest, is de inname van strategisch belang voor het Oekraïense offensief in het zuiden van het land. Aan het begin van de oorlog werd Cherson zonder veel moeite ingenomen door de Russen, die vanuit de nabijgelegen Krim de aanval inzetten. De Russische inname van Cherson wordt als een tactische blunder van de Oekraïners gezien, die er nu op gebrand zijn de stad weer te heroveren.

Terwijl de Oekraïense soldaten oprukken vanuit het westen, opererend vanuit de nabijgelegen stad Mikolajiv, bestookt het leger in het oosten van Cherson strategische infrastructuur. De belangrijke Antonivskiy-brug is volgens de Oekraïners al verwoest door langeafstandsraketten, waardoor de Russische troepen in Cherson geïsoleerd zijn van de rest van het Russische leger. Moskou heeft in allerijl extra troepen opdracht gegeven richting Cherson te trekken, nu de Oekraïners het Russische regiment in de stad klem lijken te zetten.

Numerieke meerderheid

Het Oekraïense offensief bij Cherson is een eerste teken van de impact die de nieuwe artillerie van de Oekraïners op de oorlog kan hebben. Oekraïne heeft nu eindelijk beschikking over nauwkeurige langeafstandsraketten die door de Verenigde Staten zijn geleverd. Daarmee kunnen de Oekraïners vanaf ongeveer 80 kilometer afstand met grote precisie Russische posities onder vuur nemen. Naast strategische infrastructuur, zijn Russische commandocentra en munitiedepots plotseling niet meer veilig.

Ook in de Donbas heeft de nieuwe Oekraïense vuurkracht gevolgen voor de frontlinie. De afgelopen maanden was de Russische vuurkracht daar verreweg superieur aan de Oekraïense, wat de Russische opmars mogelijk maakte. Door de nieuwe raketsystemen van de Oekraïners moet de Russen hun munitiedepots ineens veel verder van de frontlinie plaatsen. Dat levert een logistieke uitdaging op en steekt een spaak in de wielen van de Russische invasiemacht.

Maar met alleen langeafstandsraketten zal Oekraïne de Donbas niet heroveren, daarvoor zijn vooral manschappen nodig. De Russen hebben nog steeds de numerieke meerheid, en er is door het Kremlin een grote recruteringscampagne opgezet.

Energiecentrale

Na de inname van Loegansk heeft Rusland zich in het oosten toegelegd op het veroveren van de provincie Donetsk. Het Russische leger boekt daar successen. Zo maakten de Russen eind juli bekend in Svitlodarsk de op één na grootste energiecentrale van Oekraïne te hebben ingenomen. Ook blijft Rusland de noordelijker gelegen stad Charkov beschieten met raketten, waarbij steeds beter militaire doelen worden getroffen.

Volgens George Barros van het Institute for the Study of War is de verovering van de hele Donbas echter nog ver weg. In The Washington Post zegt hij: “Kleine steden die direct aan de frontlinie liggen, zoals Bachmoet en Siversk, zullen de Russen vast veroveren. Maar het is moeilijk voor te stellen dat het Russische leger met de manschappen en vuurkracht die ze op dit moment in de regio hebben nog heel veel verder gaan komen in de Donetsk-provincie.”