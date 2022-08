Met volle goesting voor de klas: ‘Mijn loon is een derde van vroeger, maar toch ben ik rijker’

Het lerarentekort! De planlast! Soms lijkt het alsof de leerkracht vast zit in een permanente ploetermodus. Deze drie mensen worstelen vooral met knaldrang op 1 september. ‘Ik verdien als leerkracht veel minder, maar ik ben zo veel rijker geworden.’

Miek Van Belle (37), leerkracht Nederlands en Engels in het Jan-van-Ruusbroeckcollege in Laken

‘Zelfs de leraars willen niet meer naar school komen’, las Miek Van Belle onlangs in een krantenkop, en haar bloed ging koken. “Normaal ben ik vrij gelaten in dat soort berichtgeving, omdat ik mijn eigen rekening maak. Maar toen werd het persoonlijk. Hoe moet zoiets bij onze leerlingen overkomen? Straks denken ze dat ‘geen studie krijgen’ al voldoende is. Neen, ik wil mijn vak ook met goesting geven.”

In december staat Van Belle vijftien jaar voor de klas: “Je zou denken: Engels en Nederlands, dat is elke keer hetzelfde plaatje afdraaien. Maar het is zo’n ontzettend gevarieerde job: je kan leerstof koppelen aan actua en als ik in de zomer een goed boek lees, denk ik automatisch aan de leeslijst. Dit schooljaar schakelen we over naar chromebooks, wat ook weer een hele verandering is. Het staat nooit stil.”

“Ik heb een opleiding gevolgd als vertaler-tolk, wat in wezen een erg eenzame job is. Maar als leerkracht heb je bijna dagelijks via die zes lesuren of de lerarenkamer een paar honderd kleine gesprekjes. Die geven mijn leven ontzettend veel fleur, en omgaan met al die verschillende karakters zorgt er bovendien voor dat je zelf constant bijleert.”

Het zijn soms de kleine dingen die het meest vervullen. “Lees mooie zomerliteratuur, had ik op het einde van vorig schooljaar meegegeven. Tijdens de eerste week van de vakantie, kreeg ik een foto door van een leerling met de voetjes aan het zwembad, een palmboom op de achtergrond en drie boeken op de schoot. Dan weet je dat ze iets hebben opgepikt. Missie geslaagd.”

Miek Van Belle Beeld Tine Schoemaker

Jan Quintelier (42), leerkracht wiskunde en fysica in Het Kompas in Sint-Truiden

“Ik herinner me die eerste les alsof het gisteren was”, zegt Jan Quintelier (42). Na een academische loopbaan stond de burgerlijk ingenieur plots statistiek te geven aan ‘5 mode’. “Na twee minuten was ik die gasten al kwijt, dat was even schrikken. Maar uiteindelijk was ik met mijn gat in de boter gevallen.”

Hij heeft sindsdien heel wat watertjes doorzwommen, van buitengewoon tot methodeonderwijs. “Op het einde van de rit is de drijfveer altijd dezelfde: leerplandoelstellingen halen of ‘90 procent’ op een rapport, dat is mooi, maar ik wil een jongere vooral motiveren om zo ver en zo hoog mogelijk te springen. Een leerling die een opgave oplost op een manier waar ik zelf niet aan dacht, dat is het allermooiste compliment.”

Als een echte academicus ploetert hij zich elke zomer door de nieuwste didactische inzichten. “Die oefen ik dan eens uit op mijn zoon, om te kijken of ik hem echt makkelijker meekrijg.”

Ondanks - of net dankzij - die passie, botste hij vorig schooljaar hard op een muur. “Mijn hobby als scheidsrechter had ik al opgegeven en nadat mijn kinderen in bed zaten, werkte ik soms tot na middernacht door. De kerstvakantie, die herinner ik me zelfs niet meer. Uiteindelijk ben ik vier maand uitgevallen.”

Op een zomerschool in Hasselt, waar hij les gaf aan kinderen die opgroeien in kansarmoede, heeft hij zichzelf herontdekt. “Hen weten te boeien, tot op het moment dat ze aan je lippen hangen, deed me ontzettend veel deugd. Toen wist ik weer: ‘Leerkracht zijn, dat is het echt voor mij’.”

Jan Quintelier Beeld Tine Schoemaker

Elke Naessens (39) geeft economische vakken in het KA Beveren

“Eigenlijk wilde ik al altijd leerkracht worden, maar na mijn studies ben ik meteen de bedrijfswereld ingerold. Mooie functies, grote bonussen, ik had het allemaal. Maar elk jaar, zo ergens tussen juni en september, begon het te knagen: zou ik toch niet eens solliciteren in het onderwijs?”

Drie jaar geleden waagde ze de sprong, en het gras bleek groener aan de overkant. “Ik ben mijn status als ‘carrièrevrouw’ kwijt en mijn loon is een derde van wat ik vroeger verdiende, maar ik ben rijker geworden sinds ik in het onderwijs sta. Het voelde echt als thuiskomen.”

“Het is een huizenhoog cliché, maar je krijgt zo veel terug van die leerlingen. Als je die radartjes in hun hoofden ziet draaien, daar word ik echt gelukkig van. De nummer één van sales zijn binnen een groot bedrijf is plezant, maar de impact hier is zoveel tastbaarder.”

“Leerlingen verdwijnen dan ook nooit volledig uit je achterhoofd. Of misschien heel even, deze zomer, tijdens wandeltochten in Zwitserland. Maar dan kom je thuis en ontploft je mailbox meteen omdat je collega’s met passie en enthousiasme aan de slag zijn geweest met lessen herwerken. Dat werkt heel erg aanstekelijk.”

“Die ambitie, die drive, die probeer ik zelf ook heel erg uit te dragen naar collega’s.” Als zij-instromer was ze het dan ook niet helemaal oneens met de eerdere uitspraak van GO!-topman Koen Pelleriaux, die pleitte voor meer ‘ambitieuze leerkrachten’. “Die periode in het bedrijfsleven heeft me veel opgeleverd, ook mijn leerlingen profiteren daarvan. Hoe schrijf je een cv? Ik heb dat al zo vaak gedaan.”